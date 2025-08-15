Người dùng thẻ Vietcombank chú ý biểu phí, lãi suất mới

Đối với phí thường niên, thẻ có mức phí cao nhất là Vietcombank Visa Infinite với mức phí tới 30 triệu đồng/thẻ/năm. Ngân hàng miễn phí thường niên loại thẻ này cho khách hàng Priority phân hạng Kim cương Elite của VCB.

Đứng ngay sau là Vietcombank Visa Signature với 3 triệu đồng/thẻ/năm; hiện ngân hàng miễn phí cho khách hàng Priority. Đây là sản phẩm phục vụ riêng nhóm Priority, và Vietcombank sẽ áp dụng thu phí theo quy định nếu khách hàng xuống hạng Priority.

Bước sang nhóm cận cao cấp, mặt bằng phí được chuẩn hóa cho cụm Platinum/World gồm Visa Platinum, Vibe Platinum, Cashplus Platinum American Express (Amex Cashplus), Mastercard World, JCB Platinum và Vietnam Airlines Platinum American Express (Amex Platinum): thẻ chính 800.000 đồng/thẻ/năm; thẻ phụ 500.000 đồng/thẻ/năm.

Ở phân khúc phổ thông mở rộng, Vietcombank Vibe (phiên bản thường) có thẻ chính 400.000 đồng/thẻ/năm; thẻ phụ 200.000 đồng/thẻ/năm. Nhóm thẻ chuẩn Vietcombank Visa/JCB/Mastercard giữ mức phí: thẻ chính 200.000 đồng/thẻ/năm; thẻ phụ 100.000 đồng/thẻ/năm.

Riêng hệ thẻ American Express không đồng thương hiệu được chia hạng: bản Vàng có thẻ chính 400.000 đồng/thẻ/năm; thẻ phụ 200.000 đồng/thẻ/năm, còn bản Xanh ở mức thẻ chính 200.000 đồng/thẻ/năm; thẻ phụ 100.000 đồng/thẻ/năm.

Với dòng đồng thương hiệu Vietnam Airlines American Express, cấu trúc tương tự: hạng Vàng thu thẻ chính 400.000 đồng/thẻ/năm; thẻ phụ 200.000 đồng/thẻ/năm, còn hạng Xanh là thẻ chính 200.000 đồng/thẻ/năm; thẻ phụ 100.000 đồng/thẻ/năm.

Đối với phí rút tiền mặt, Vietcombank đang áp dụng mức 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454 VND/giao dịch). Phí xử lý giao dịch ngoại tệ là 2,27% số tiền giao dịch.

Lãi suất thẻ tín dụng tại Vietcombank hiện nay là từ 15-18%/năm. Cụ thể, mức 15%/năm áp dụng cho thẻ hạng Infinite/Signature/Platinum/World.

Các thẻ hạng vàng có lãi suất 17%/năm. Thẻ hạng chuẩn lãi suất 18%/năm.