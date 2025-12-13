Khổ hơn cả thất nghiệp: Đi làm sợ nhất cái cảnh này!

Đi làm để kiếm tiền, đương nhiên ai chẳng thế! Ấy vậy mà lại có những trường hợp ngoại lệ, không phải là đi làm vì đam mê, cũng không phải chi tiêu quá trớn nhưng mà vẫn chẳng có tiền. Lý do gói gọn trong 2 từ: Chậm lương - Điều ám ảnh nhất, thậm chí đáng sợ hơn cả thất nghiệp.

Người ta không đi làm nên không có tiền đã là 1 lẽ, đằng này, mình làm chăm mà lương lại cứ như đang tắc đường. Nghĩ nó chán!

Làm 3 công việc nhưng chỉ có 1 nguồn lương đúng hạn

Mới đây trên MXH Threads, 1 cô gái đã trải lòng về tình cảnh bị chậm lương. Cô rất chăm chỉ, làm tới 3 công việc 1 lúc. Lẽ ra hàng tháng, phải có 3 nguồn thu, nhưng không…

Nguyên văn bài tâm sự của cô. Làm cả năm, thường xuyên bị nợ lương nên phải vay mượn để trang trải chi tiêu (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng của cô hiện đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều đồng tình khuyên cô nên đòi lương, hoặc nếu nhắm thấy không thể đòi nổi thì nghỉ việc. Vì còn cố làm để lấy phần lương bị nợ, khả năng cao là chỉ tốn thời gian, công sức mà còn bị nợ lương thêm nữa chứ cũng không đòi được.

Thậm chí, có người còn thẳng thắn: Đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, mà như thế này thì có khác nào đi làm để kiếm nợ đâu chứ!

“Ôi bạn ơi chạy luôn, chạy ngay đi. Mình hiểu vì mình từng bị y chang thế này. Cố làm để lấy lương bị nợ thì chỉ có càng bị nợ lâu hơn, nhiều hơn thôi. Tuyệt vọng quá nên mình chuyển chỗ làm, từ đó mọi thứ mới ok hơn chứ thời còn bị nợ lương, mình cũng nợ tiền thẻ tín dụng với bạn bè, vì ngại chẳng dám xin bố mẹ. Nghĩ thấy khổ vô cùng” - Một người khuyên.

“Thương những bạn bị nợ lương, và thực sự là căm ghét những công ty, doanh nghiệp để chậm lương như vậy. Không có lý do nào để thông cảm được cả!” - Một người bức xúc.

“Chi tiêu của bạn tính ra cũng hơi bất ổn, tại lương 11 triệu mà thuê nhà 3,5 triệu thì hơi nhiều. Nhưng chủ yếu vẫn là chậm lương. Đi làm không cái cảnh nào khổ hơn bị nợ lương, thà thất nghiệp còn hơn ấy” - Một người chia sẻ.

“Ôi làm tận 3 nơi mà 2 nơi chậm lương thì bất ổn quá, nhưng vậy cũng cần xem lại cách mình tìm việc, chọn việc ấy bạn ơi… Chứ sao mà 2/3 nguồn thu kẹt đều vậy được” - Một người bày tỏ.

Làm sao để tránh “va” phải công ty hay chậm lương, nợ lương?

1 - Tìm hiểu kỹ thông tin công ty trước khi ứng tuyển

Đây là một trong những cách cơ bản nhưng vô cùng hiệu quả để tránh rơi vào cảnh bị chậm lương, hoặc nợ lương. Nhiều người thường bỏ qua bước này vì quá nóng lòng muốn có việc, nhưng chỉ vài cú gõ tìm kiếm trên Google, LinkedIn hay các hội nhóm review công ty đã có thể mang lại góc nhìn khá rõ về độ uy tín của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Nếu công ty từng dính tai tiếng chậm lương, thường sẽ có nhân viên cũ hoặc cộng đồng người lao động lên tiếng phản ánh. Ngoài ra, việc tìm hiểu kỹ lịch sử hoạt động, quy mô, ngành nghề và thậm chí cả thông tin pháp lý cũng giúp chúng ta phần nào đánh giá khả năng tài chính và mức độ ổn định của công ty.

2 - Lưu ý hỏi kỹ vấn đề lương thưởng trong quá trình phỏng vấn

Phỏng vấn không chỉ là lúc công ty đánh giá ứng viên, mà còn là cơ hội để người lao động đánh giá, tìm hiểu về công ty. Không ít người e ngại đặt câu hỏi về lương, chế độ, thời gian thanh toán vì sợ bị cho là thực dụng, nhưng thực tế đây là quyền chính đáng.

Việc cần làm và cần hỏi là ngày trả lương cố định, quy trình chi trả và chính sách xử lý nếu có chậm trễ. Nếu người phỏng vấn trả lời mập mờ hoặc né tránh, đó có thể là tín hiệu cảnh báo. Ngoài ra, thái độ chuyên nghiệp của người đại diện công ty trong buổi phỏng vấn cũng phần nào phản ánh văn hóa và sự minh bạch nội bộ. Một doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc thường không né tránh những câu hỏi liên quan đến quyền lợi cốt lõi của nhân viên.

3 - Đọc kỹ hợp đồng lao động và BẮT BUỘC PHẢI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nhiều người vì vội vàng đi làm mà ký hợp đồng một cách qua loa, không để ý đến các điều khoản về tiền lương và chế độ đãi ngộ hoặc tệ hơn, là chấp nhận làm mà bỏ qua bước ký hợp động thử việc, hợp đồng lao động chính thức.

Ảnh minh họa

Hợp đồng lao động chính là “lá chắn pháp lý” quan trọng nhất bảo vệ quyền lợi người lao động. Trong hợp đồng, cần đặc biệt chú ý đến mục quy định về ngày trả lương, hình thức chi trả, cũng như các cam kết khi công ty vi phạm. Nếu hợp đồng chỉ ghi chung chung “trả lương theo thỏa thuận” mà không có ngày cụ thể, đó là lỗ hổng rất dễ khiến bạn thiệt thòi. Hãy yêu cầu bổ sung rõ ràng hoặc từ chối ký nếu cảm thấy điều khoản mập mờ. Ngoài ra, việc giữ lại một bản hợp đồng có chữ ký, dấu mộc đầy đủ cũng là cơ sở pháp lý quan trọng nếu có tranh chấp sau này.

4 - Xây dựng quỹ dự phòng

Dù đã cẩn trọng đến đâu, rủi ro bị nợ lương vẫn có thể xảy ra, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Chính vì vậy, xây dựng một quỹ dự phòng cá nhân là điều vô cùng cần thiết. Khoản tiền này nên tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt cơ bản, đủ để giúp bạn duy trì cuộc sống trong thời gian chờ tìm việc mới hoặc giải quyết tranh chấp với công ty cũ.

Khi có một tấm đệm tài chính, dù lương có chưa đòi được thì ít nhất, bạn vẫn có tiền để trang trải cuộc sống, từ đó có thêm sự tự tin để đưa ra những quyết định sáng suốt, thay vì buộc phải nhắm mắt làm ngơ trước việc bị chậm lương vì không còn lựa chọn nào khác.