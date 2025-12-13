Từ nay đến cuối năm, có 4 con giáp đón lộc mỏi tay, sự nghiệp hanh thông, càng gần Tết Nguyên đán càng giàu

Tuổi Mão

Tuổi Mão được nhận định là con giáp có khả năng “bật lên” mạnh mẽ nhất trong giai đoạn cuối năm Âm lịch 2025. Sau thời gian đầu năm khá vất vả hoặc chững lại, từ nay đến Tết Nguyên đán, vận trình của tuổi Mão có sự chuyển biến rõ rệt.

Ảnh minh hoạ

Trong công việc, tuổi Mão liên tục đứng trước các cơ hội lớn: dự án mới, hợp tác mới, hoặc lời mời đảm nhận vai trò quan trọng. Với bản tính quyết đoán, dám nghĩ dám làm, nếu biết tiết chế sự nóng vội, tuổi Mão rất dễ tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp. Không ít người tuổi Mão có thể đạt được vị trí cao hơn hoặc mở rộng quy mô kinh doanh trong giai đoạn này.

Tài lộc của tuổi Mão được dự báo “chảy về liên tục”. Ngoài thu nhập chính tăng lên, họ còn có khả năng kiếm thêm tiền từ công việc tay trái, đầu tư, kinh doanh nhỏ hoặc các mối quan hệ xã hội. Càng gần Tết, các khoản thu càng dồn dập, giúp tuổi Mão rơi vào trạng thái “bận rộn nhưng vui”. Tuy nhiên, tuổi Mão nên quản lý chi tiêu chặt chẽ hơn. Nếu biết giữ kỷ luật tài chính, đây sẽ là giai đoạn giúp họ tích lũy được khoản tiền đáng kể.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được đánh giá là một trong những con giáp có vận trình ổn định và bền vững nhất trong giai đoạn cuối năm Âm lịch 2025. Đây là thời điểm mà những nỗ lực âm thầm trước đó của tuổi Mùi bắt đầu mang lại “trái ngọt”.

Ảnh minh hoạ

Về sự nghiệp, tuổi Mùi có cơ hội được ghi nhận năng lực, dễ được giao thêm trách nhiệm hoặc đảm nhận vị trí quan trọng hơn. Những ai đang làm trong lĩnh vực tài chính, giáo dục, dịch vụ hoặc sáng tạo sẽ cảm nhận rõ sự may mắn: công việc trôi chảy, ít phát sinh rắc rối, các mối quan hệ nơi công sở cũng hài hòa hơn.

Về tài chính, tuổi Mùi không phải kiểu giàu nhanh bất ngờ, nhưng lại có ưu thế lớn ở khả năng tích lũy. Từ nay đến cuối năm, thu nhập của họ được dự báo tăng đều, đặc biệt là các khoản thưởng, hoa hồng, lợi nhuận từ việc làm thêm hoặc dự án phụ. Càng gần Tết, tuổi Mùi càng dễ “đón lộc”, có khoản tiền đủ lớn để chi tiêu thoải mái và chuẩn bị cho kế hoạch dài hơi.

Điểm mạnh của tuổi Mùi là biết giữ tiền, không tiêu xài cảm tính. Nhờ đó, dù tài lộc đến liên tục, họ vẫn duy trì được sự ổn định và an tâm về tài chính.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bước vào giai đoạn cuối năm Âm lịch 2025 với tâm thế khá vững vàng. Theo các dự báo, đây là thời điểm mà sự chăm chỉ, trung thực và bền bỉ của họ được đền đáp xứng đáng.

Về công việc, tuổi Thìn có xu hướng ổn định hơn là thay đổi đột ngột. Những ai làm công ăn lương dễ được tăng thu nhập, nhận thưởng cuối năm hoặc được đánh giá cao về năng lực. Với người làm kinh doanh, đây là giai đoạn thuận lợi để giữ chân khách hàng, ký kết hợp đồng và tạo nền tảng cho năm sau.

Tài chính của tuổi Thìn không quá phô trương nhưng rất chắc chắn. Thu nhập đều đặn, chi tiêu hợp lý giúp họ có được khoản tích lũy đáng kể khi Tết đến gần. Đặc biệt, tuổi Thìn dễ gặp quý nhân trong công việc – là người đưa ra lời khuyên đúng lúc hoặc hỗ trợ về nguồn lực, giúp họ tránh được những rủi ro không cần thiết. Càng về cuối năm, vận trình của tuổi Thìn càng sáng rõ, được xem là con giáp “giàu chậm nhưng bền”.

Tuổi Tý

Ảnh minh hoạ

Tuổi Tý được đánh giá cao nhờ sự thông minh, linh hoạt và khả năng nắm bắt cơ hội rất tốt. Từ nay đến Tết Nguyên đán là giai đoạn mà trực giác của tuổi Tý hoạt động mạnh mẽ, giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn về công việc và tài chính.

Trong sự nghiệp, tuổi Tý dễ có bước tiến quan trọng: chuyển sang vị trí tốt hơn, mở rộng lĩnh vực làm ăn hoặc tìm được hướng đi phù hợp với năng lực. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, đầu tư hoặc công nghệ được dự báo sẽ có kết quả khả quan hơn mặt bằng chung.

Về tiền bạc, tuổi Tý có khả năng đón những khoản lộc bất ngờ – có thể đến từ đầu tư, lợi nhuận cuối năm hoặc cơ hội làm ăn tưởng chừng nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn. Càng gần Tết, dòng tiền càng ổn định, giúp họ chủ động hơn trong chi tiêu và kế hoạch tương lai.

Điểm quan trọng là tuổi Tý biết cân nhắc rủi ro, không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Nhờ đó, họ giữ được thành quả và tránh được biến động không mong muốn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm