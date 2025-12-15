Tải app để vay tiền, đang làm thủ tục vay thì được báo "thao tác sai": Thanh niên sinh năm 1992 lập tức ngừng giao dịch và báo công an

Theo Báo Lào Cai, sáng ngày 15/12, Công an phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của anh H.V.L. (sinh năm 1992, trú tại Tổ dân phố Năm Hăn Thượng) về việc đang thực hiện thủ tục vay tiền qua ứng dụng (App) trực tuyến. Trong quá trình giao dịch, đối tượng tự xưng là “nhân viên tư vấn” thông báo anh L. thao tác sai, đồng thời yêu cầu chuyển số tiền 18 triệu đồng để “hoàn tất hồ sơ” và được giải ngân khoản vay.

Qua nội dung trình bày và các dấu hiệu ban đầu, Công an phường Trung Tâm xác định, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường gặp trên không gian mạng, lợi dụng tâm lý cần vay tiền nhanh của người dân. Lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, trực tiếp hướng dẫn anh L. dừng ngay giao dịch, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng, đồng thời tuyên truyền, phân tích rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng công an, anh H.V.L. đã bảo vệ được tài sản của mình, không rơi vào “bẫy” của các đối tượng lừa đảo. Anh L. bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn sự hỗ trợ nhanh chóng, trách nhiệm của Công an phường Trung Tâm.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng công an, anh H.V.L. đã bảo vệ được tài sản của mình, không rơi vào “bẫy” của các đối tượng lừa đảo.

Qua vụ việc trên, Công an phường Trung Tâm tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện các giao dịch, đặc biệt là giao dịch trực tuyến trên không gian mạng. Người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu với lý do “sai thao tác”, “xác minh tài khoản” hay “hoàn tất hồ sơ vay”. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn.