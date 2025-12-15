Tủ lạnh cất giữ bí mật khiến bạn không thể giàu

“Mua thêm đi, đang rẻ mà.” “Lấy combo cho tiết kiệm.” “Đằng nào cũng dùng, mua sẵn có sao đâu.” Đây là một trong những hành động mua sắm quen thuộc nhất của người trẻ: thấy giá tốt là mua nhiều để dành. Ở thời điểm thanh toán, bạn có cảm giác mình vừa làm một quyết định rất khôn ngoan. Chỉ đến khi mở tủ ra, bạn mới nhận ra mọi thứ không rẻ như mình nghĩ.

Tủ lạnh là ê hề đồ ăn. Trong tủ bếp là chai nước rửa chén mua theo lốc, vẫn còn nguyên vì chưa kịp dùng tới. Trong tủ quần áo là vài món “mua thêm cho đủ đơn” chưa bóc tag. Trong ngăn kéo là mỹ phẩm, đồ skincare hết hạn vì dùng không kịp. Bạn không hề lãng phí ở quầy thanh toán, nhưng lại lãng phí ở chính căn nhà của mình.

Ảnh minh hoạ

Sai lầm nằm ở chỗ: bạn mua dựa trên giá, không dựa trên tốc độ sử dụng. Việc mua nhiều chỉ thật sự rẻ khi bạn chắc chắn sẽ dùng hết đúng lúc. Còn nếu mua nhanh hơn khả năng dùng, phần chênh lệch giữa “đã trả tiền” và “chưa sử dụng” chính là tiền bị chôn trong tủ. Nó không mất đi ngay, nhưng cũng không tạo ra giá trị gì.

Kiểu mua sắm này còn tạo ra một cảm giác an tâm rất dễ gây nghiện. Mỗi lần thấy giá tốt, bạn tự nhủ rằng mình đang tiết kiệm cho tương lai. Nhưng tương lai đó không bao giờ đến, vì đến lúc cần thì món đồ đã cũ, đã lỗi mốt, đã hết hạn hoặc đơn giản là bạn quên mất mình từng mua nó. Lúc ấy, khoản tiền bỏ ra ban đầu đã mất ý nghĩa.

Thực tế, mua nhiều cho rẻ không khiến bạn tiêu ít hơn. Nó chỉ khiến bạn trả tiền sớm hơn cho những thứ có thể bạn không cần ngay, hoặc không cần tới. Thay vì chi tiền theo nhu cầu thực tế, bạn đang chi tiền theo cảm xúc “sợ bỏ lỡ giá tốt”. Cảm xúc đó không giúp bạn tiết kiệm, nó chỉ giúp người bán đẩy được nhiều hàng hơn.

Nếu muốn tránh cái bẫy này, nguyên tắc rất đơn giản: chỉ mua số lượng đủ dùng trong khoảng thời gian ngắn mà bạn chắc chắn sẽ sử dụng. Đừng mua chỉ vì giá tốt, hãy mua vì bạn thực sự cần ở thời điểm đó. Tiết kiệm không nằm ở việc mua nhiều để rẻ hơn, mà ở việc không phải trả tiền cho những món cuối cùng chỉ nằm yên trong tủ.

Có những thứ trông rất rẻ lúc mua, cho đến khi bạn nhận ra mình đã trả tiền cho chúng… chỉ để quên đi.