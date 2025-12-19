Lương hơn 18 triệu/tháng, người đàn ông bị vợ chê thẳng: "Không có chí tiến thủ!"

Một người phụ nữ Trung Quốc mới đây đã chia sẻ câu chuyện tài chính gia đình lên MXH gây nhiều tranh cãi.

Theo chia sẻ, chồng cô hiện làm bảo vệ tại một khu dân cư với mức lương 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18,6 triệu đồng) mỗi tháng, trừ 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) tiền thuê nhà, phần còn lại phải gánh toàn bộ sinh hoạt phí của gia đình bốn người.

Công việc đều đặn, thu nhập không cao nhưng ổn định. Tuy nhiên, chính sự “ổn định” ấy lại trở thành mồi lửa cho mâu thuẫn gia đình, khi người vợ cho rằng chồng mình thiếu chí tiến thủ, không có ý định đổi việc hay tìm kiếm cơ hội tốt hơn để cải thiện cuộc sống.

Người chồng bị vợ phàn nàn là thiếu chí tiến thủ. (Ảnh Sohu)

Người vợ cho biết với mức thu nhập hiện tại, gia đình gần như không có khoản tích lũy nào. Mọi chi tiêu đều phải tính toán chặt chẽ, từ tiền ăn uống, học hành của hai con đến các khoản phát sinh bất ngờ. Điều khiến cô cảm thấy áp lực nhất không chỉ là tiền bạc, mà là việc chồng luôn chấp nhận thực tế, bằng lòng với công việc lương thấp và không có kế hoạch thay đổi.

Ở chiều ngược lại, người chồng lại có quan điểm hoàn toàn khác. Anh cho rằng công việc bảo vệ tuy không danh giá nhưng ít áp lực, không rủi ro, đủ để duy trì cuộc sống cơ bản. Với anh, việc có thời gian dành cho gia đình và không phải đối mặt với thất nghiệp hay biến động nghề nghiệp mới là điều quan trọng. Không phải ai cũng cần thăng tiến, và “tiến thủ” không nên bị đo lường bằng mức lương.

Quan niệm tài chính của hai vợ chồng trái ngược nhau. (Ảnh Sohu)

Câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng người vợ có lý, bởi với vai trò trụ cột và hai con nhỏ, người đàn ông cần chủ động tìm hướng đi tốt hơn, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bênh vực người chồng, cho rằng trong thời kỳ kinh tế nhiều bất ổn, có một công việc ổn định đã là điều không dễ dàng, và không nên gây áp lực quá lớn lên người lao động thu nhập thấp.

Có thể thấy áp lực tài chính không chỉ nằm ở con số thu nhập, mà còn ở kỳ vọng giữa các thành viên trong gia đình. Khi chi phí sinh hoạt và nuôi con ngày càng tăng, một nguồn thu “vừa đủ sống” rất dễ trở thành nguyên nhân của mâu thuẫn nếu không có kế hoạch dài hạn rõ ràng. Ổn định là cần thiết, nhưng ổn định mà không đi kèm tích lũy, dự phòng rủi ro và lộ trình cải thiện thu nhập thì về lâu dài vẫn tiềm ẩn nhiều bất an.

Về mặt tài chính gia đình, điều quan trọng không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là hai vợ chồng có cùng quan điểm về chi tiêu, tiết kiệm và tương lai hay không. Khi mục tiêu không đồng nhất, áp lực kinh tế rất dễ chuyển hóa thành áp lực cảm xúc. Do đó, trong gia đình, tài chính cần được nhìn nhận như vấn đề chung, được bàn bạc, tính toán và chia sẻ, thay vì trở thành gánh nặng đè lên riêng một người.

