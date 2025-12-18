Tết “3 KHÔNG”: KHÔNG tiết kiệm, KHÔNG thu nhập, chắc KHÔNG về quê luôn!

Nghĩ đến Tết là thấy đau đầu. Đây có thể là tình cảnh chung với không ít người, đặc biệt là những người đã lập gia đình, Tết phải lo đủ thứ từ sắm sửa, biếu Tết nội - ngoại 2 bên. Với những người đang đi làm, có công việc văn phòng ổn định thì Tết còn có thể “trông” vào lương tháng 13 với thưởng thâm niên, thưởng Tết,... chứ với người đang thất nghiệp, câu chuyện nan giải hơn nhiều.

Tiền đâu tiêu Tết?

Đây giống như một hơi thở dài, một sự nản lòng hơn là một câu hỏi. Trên MXH Threads, không ít người chung cảnh thất nghiệp, đã bày tỏ rằng tầm này nghĩ đến Tết mà chỉ thấy hoang mang, đôi khi là tự trách chính mình…

Rất nhiều gạch đầu dòng khi nghĩ về Tết, nhưng tiếc là tất cả đều bắt đầu bằng “KHÔNG”: KHÔNG tiền tiết kiệm, KHÔNG thu nhập,... (Ảnh chụp màn hình)

Bị sa thải cận Tết, xác định là đi chạy xe ôm, làm shipper kiếm được đồng nào hay đồng đó chứ không dám nghỉ Tết sớm, vì còn vợ con, gia đình và 1 khoản nợ phải lo (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận của những bài đăng “đau đầu vì Tết”, không ít người thậm chí còn bày tỏ cảm giác lưỡng lự với quyết định về quê đón Tết. Tài chính eo hẹp, tiền vé máy bay không nhỏ, rồi chưa kể các chi phí khác. Ở lại thành phố đón Tết thì cô đơn đấy, nhưng ít nhất cũng tiết kiệm được 1 khoản để biếu bố mẹ…

“Tết này vợ chồng mình có thể sẽ không về quê… Nói dối bố mẹ là vợ chồng con muốn đi du lịch, ông bà cũng cản với mắng lắm nhưng bọn mình làm ở TP.HCM, mà quê ở miền Bắc, tiền vé máy bay khứ hồi với tiền từ sân bay về nhà cũng cỡ chục triệu rồi… Không về thì còn có 5 triệu biếu mỗi bên nội - ngoại… Khó nghĩ thật sự” - Một người trải lòng.

“Thời độc thân đúng là Tết vui thật, vô lo vô nghĩ, sắm sửa biếu Tết bố mẹ tầm 5-7 triệu là cỡ nửa tháng lương là thấy ổn rồi. Giờ lập gia đình xong nhiều thứ phải lo quá, Tết thấy áp lực nhiều hơn” - Một người chung tình cảnh.

“Mình may mắn là còn việc, còn thu nhập nhưng chắc mất thưởng Tết rồi. May là để dành tiền tiêu Tết từ trước chứ không thì móm là cái chắc” - Một người chia sẻ.

“Năm nay kiếm tiền khó, tình hình chung chẳng của riêng ai nên Tết này nhà mình quán triệt không có sắm sửa gì ngoài những thứ cơ bản. Đào mai, hoa hoét là bỏ, chỉ có mua hoa bày ban thờ thôi. Tiền lì xì họ hàng với biếu bố mẹ cũng phải giảm, không còn được như năm ngoái nữa, nghĩ cũng áy náy lắm vì đi làm xa cả năm, nhưng cũng không còn cách nào khác” - Một người bày tỏ.

Làm sao thoát cảnh “đau đầu định kỳ” mỗi khi đến Tết?

1. Chuẩn bị và tiết kiệm trước tiền tiêu Tết

Muốn thoát cảnh “đau đầu định kỳ” mỗi khi Tết đến, điều quan trọng nhất là không để Tết trở thành dịp chi tiêu “phình” ra bất ngờ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Trên thực tế, làm gì có năm nào không có Tết. Các khoản chi cơ bản như biếu Tết hai bên gia đình, mua sắm quần áo, thực phẩm, quà cáp hay chi phí đi lại đều có thể dự trù từ rất sớm.

Khi đã hình dung được bức tranh tổng thể về các khoản chi cần thiết cho Tết, việc chuẩn bị tài chính trở nên chủ động hơn nhiều.

Thay vì đợi sát Tết mới xoay tiền, mỗi tháng chỉ cần trích ra một khoản để dành tiêu Tết, áp lực sẽ giảm đi đáng kể. Cách làm này không chỉ giúp tránh vay mượn hay rút sạch tiền tiết kiệm vào cuối năm, mà còn tạo cảm giác nhẹ đầu, thoải mái hơn khi đón Tết.

2. Tiêu Tết có chọn lọc để tránh “dư chấn” tài chính hậu Tết

Thoát cảnh đau đầu mỗi dịp Tết không có nghĩa là phải chi tiêu dè sẻn đến mức gò bó, mà là biết chọn lọc những khoản thực sự cần chi và đáng chi. Bởi nếu dồn hết tiền lương và tiền thưởng để tiêu Tết, hết Tết tiền đâu mà trang trải cuộc sống?

Thế nên tiêu Tết có chọn lọc là điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Khoản nào có thể giảm, hãy giảm, điển hình như việc mua quần áo, túi xách, giày dép mới. Khoản nào có thể cắt hẳn, hãy cắt.

3. Đừng lơ là quỹ dự phòng

Không ít người dù đã chuẩn bị tiền tiêu Tết nhưng vẫn rơi vào căng thẳng vì những biến số khó lường trước: Thưởng Tết thấp hơn dự kiến, thu nhập giảm, phát sinh chi phí ngoài kế hoạch. Đây là lúc vai trò của quỹ dự phòng trở nên rõ ràng nhất. Quỹ dự phòng không dùng để “ăn Tết cho to”, mà là lớp đệm bảo vệ tài chính cá nhân trước mọi rủi ro ngắn hạn.

Khi có quỹ này, bạn không bị buộc phải cắt xén các nhu cầu thiết yếu sau Tết hay trì hoãn những kế hoạch quan trọng của năm mới. Quan trọng hơn, quỹ dự phòng giúp bạn giữ được tâm lý vững vàng khi chi tiêu, bởi bạn biết rằng dù có phát sinh, dòng tiền sinh hoạt vẫn được đảm bảo. Một cái Tết trọn vẹn không chỉ nằm ở mâm cỗ đầy, mà còn ở cảm giác không lo lắng khi bước sang năm mới.