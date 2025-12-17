Cầm thưởng Tết, người thông minh sẽ làm ngay 3 việc này!

Cầm trên tay khoản thưởng Tết, dù nhiều hay ít thì thực chất là, đó vẫn là khoản tiền không nằm trong ngân sách chi tiêu cố định hàng tháng. Thế nên, cách một người sử dụng tiền thưởng Tết sẽ phản ánh tư duy của họ về tiền bạc.

Và người thông minh chắc chắn không vội tiêu hết thưởng Tết, mà thường sẽ làm ngay 3 việc sau.

1. Trích một phần thêm vào quỹ dự phòng: Mua sự an tâm trước khi mua niềm vui

Việc đầu tiên người có tư duy tài chính tốt nghĩ tới khi nhận thưởng Tết không phải là mua sắm, mà là bổ sung cho quỹ dự phòng. Lý do rất đơn giản: thưởng Tết là khoản tiền nằm ngoài ngân sách chi tiêu cố định, nên dùng nó để củng cố “vùng an toàn” là hợp lý nhất.

Trong cuộc sống, rủi ro luôn đến bất ngờ, có thể là mất việc, thu nhập sụt giảm, ốm đau hay những chi phí phát sinh không lường trước. Nếu không có quỹ dự phòng, mọi biến cố đều dễ đẩy bạn vào thế bị động, thậm chí phải vay mượn hoặc rút tiền đầu tư giữa chừng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Trích thưởng Tết cho quỹ dự phòng cũng giúp bạn giảm áp lực cho thu nhập hàng tháng. Thay vì phải cố gắng để dành từng đồng lương trong năm, bạn dùng khoản thưởng này để “đi trước một bước”, đảm bảo quỹ dự phòng đạt mức tối thiểu 3-6 tháng chi tiêu. Điều quan trọng hơn cả là cảm giác an tâm mà quỹ dự phòng mang lại. Khi biết mình có sẵn một khoản tiền phòng thân, bạn sẽ tự tin hơn trong các quyết định tài chính khác, từ việc đầu tư, học thêm kỹ năng, đến việc thay đổi công việc nếu cần. Đó là nền móng, và móng phải vững thì những kế hoạch lớn mới đứng được lâu.

2. Để dành một khoản cho Tết năm sau: Phá vỡ vòng lặp “đau đầu lo tiền tiêu Tết”

Rất nhiều người rơi vào vòng lặp quen thuộc: Cả năm chi tiêu bình thường, đến cuối năm lại căng thẳng vì Tết, trông chờ hoàn toàn vào tiền thưởng. Cách làm này khiến thưởng Tết mất đi ý nghĩa tích lũy, vì nó chỉ dùng để “vá” cho một thời điểm chi tiêu lớn.

Người thông minh chọn cách khác: Ngay khi nhận thưởng Tết năm nay, họ chủ động để dành một phần cho Tết năm sau.

Cách nghĩ này giúp đảo ngược tâm thế tài chính. Thay vì phụ thuộc vào tương lai không chắc chắn, bạn chủ động chuẩn bị từ sớm. Khi Tết năm sau đến, bạn không còn áp lực phải chi tiêu dè dặt hay vay mượn. Khoản tiền đã được chuẩn bị sẵn cho phép bạn đón Tết nhẹ đầu hơn, thoải mái hơn. Đây cũng là cách rất hiệu quả để kiểm soát lối sống.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Về mặt tâm lý, việc để dành tiền Tết từ sớm tạo ra cảm giác chủ động và kỷ luật. Bạn không còn xem Tết là “cú sốc tài chính” mỗi năm, mà là một khoản chi đã được tính toán. Chính sự chủ động này giúp tài chính cá nhân vận hành trơn tru hơn, tránh tình trạng thu nhập cao nhưng cuối năm vẫn thiếu trước hụt sau.

3. Đầu tư, tích sản: Biến thưởng Tết thành “đòn bẩy sinh lời”

Sau khi đã đảm bảo an toàn và chuẩn bị cho chi tiêu tương lai, phần thưởng Tết còn lại chính là cơ hội để đầu tư hoặc tích sản. Đây là bước phân biệt rõ nhất giữa người chỉ biết giữ tiền và người biết để tiền sinh lời.

Đầu tư từ thưởng Tết không có nghĩa là phải mạo hiểm hay “tất tay”. Với người thận trọng, đó có thể là mua vàng, gửi tiết kiệm kỳ hạn dài hơn, hoặc tích lũy dần các tài sản ít biến động. Với người có kiến thức và khẩu vị rủi ro phù hợp, đây có thể là vốn để đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư, hoặc thậm chí đầu tư cho bản thân thông qua việc học thêm kỹ năng mới. Điểm chung của những lựa chọn này là đều hướng tới giá trị dài hạn, thay vì tiêu dùng ngắn hạn.

Quan trọng hơn, việc dùng thưởng Tết để đầu tư giúp bạn hình thành tư duy “tiền phải làm việc cho mình”. Mỗi năm, khoản thưởng không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực đã qua, mà còn trở thành hạt giống cho tương lai tài chính. Duy trì thói quen này qua nhiều năm, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt: tài sản tăng dần, thu nhập thụ động bắt đầu hình thành, và sự phụ thuộc vào lương thưởng giảm xuống.