Bao nhiêu người đã bỏ qua 10 dấu hiệu này cho đến khi tài khoản bị rút sạch đến đồng cuối cùng?

Trong thời đại giao dịch trực tuyến bùng nổ, tài khoản ngân hàng đã trở thành "mục tiêu vàng" của tội phạm mạng bởi đây là nơi lưu trữ trực tiếp tiền và thông tin cá nhân quan trọng. Tuy nhiên, không phải lúc nào tài khoản bị hack cũng bị rút tiền ngay lập tức. Tin tặc thường "thử phản ứng" của người dùng bằng các hành động nhỏ trước khi tấn công toàn diện. Dưới đây là 10 dấu hiệu tài khoản ngân hàng bị hack mà ngân hàng MSB cảnh báo người dùng cần đặc biệt lưu ý:

Xuất hiện giao dịch nhỏ bất thường

Nếu bạn thấy tài khoản phát sinh các giao dịch nhỏ lẻ mà không rõ nguyên nhân, đó có thể là dấu hiệu tin tặc đang "thử nghiệm" phản ứng của bạn. Họ thường thực hiện các khoản chuyển nhỏ để kiểm tra tính bảo mật trước khi tấn công lớn hơn.

Xuất hiện giao dịch lớn hoặc rút toàn bộ tiền bất thường

Khi tài khoản đột ngột có giao dịch giá trị cao hoặc bị rút sạch số dư, bạn cần lập tức liên hệ ngân hàng. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy tài khoản đã bị xâm nhập hoặc đánh cắp thông tin đăng nhập.

Nhận thông báo lạ từ ngân hàng về thay đổi thông tin hoặc xác minh

Việc nhận email hay tin nhắn thông báo thay đổi thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc yêu cầu xác minh dù bạn không thực hiện là điều bất thường. Tin tặc có thể đã truy cập và chỉnh sửa thông tin của bạn trong hệ thống.

Cần bảo mật tốt để không bị mất tiền trong tài khoản. Ảnh minh hoạ.

Đăng nhập thất bại, mật khẩu thay đổi không lý do

Nếu bạn nhập đúng mật khẩu nhưng vẫn không thể đăng nhập, rất có thể hacker đã đổi thông tin truy cập. Đây là tình huống nguy hiểm cần báo ngay cho ngân hàng để khóa tài khoản khẩn cấp.

Đột nhiên tài khoản bị khóa, số dư "bốc hơi" bí ẩn

Tài khoản bị khóa đột ngột hoặc biến động số dư không rõ nguyên nhân có thể cho thấy đang có hành vi truy cập trái phép. Ngân hàng thường khóa tạm để bảo vệ người dùng khi phát hiện rủi ro.

Nhận cuộc gọi, email, tin nhắn giả mạo nhân viên ngân hàng

Hacker thường giả danh nhân viên ngân hàng để yêu cầu cung cấp OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân. Nếu bạn nhẹ dạ cung cấp, họ có thể chiếm quyền truy cập tài khoản trong vài phút.

Mã OTP tự động gửi về dù không giao dịch

Khi không thực hiện thao tác nào mà vẫn nhận được mã OTP, rất có thể hacker đang cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn. Đây là dấu hiệu sớm của việc tấn công và cần được xử lý ngay lập tức.

Ứng dụng ngân hàng hoạt động bất thường trên điện thoại

Ứng dụng bị treo, đăng xuất liên tục hoặc tự động gửi thông báo lạ có thể là do phần mềm độc hại can thiệp. Bạn nên kiểm tra thiết bị và đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn.

Tài khoản nhận nhiều tin nhắn lừa đảo

Khi liên tục nhận tin nhắn giả mạo từ "ngân hàng", có thể thông tin của bạn đã bị rò rỉ. Tin tặc lợi dụng chiêu này để dẫn dụ bạn nhấp vào link độc hoặc cung cấp mã xác thực.

Ngân hàng/hệ thống báo lỗi đăng nhập hoặc sai sót lạ

Thông báo lỗi bất thường như "đăng nhập từ thiết bị khác" hay "hệ thống gián đoạn" có thể là dấu hiệu bị tấn công. Hãy đổi mật khẩu ngay và xác minh lại với ngân hàng để kiểm tra tình trạng tài khoản.

Biện pháp phòng tránh tài khoản ngân hàng bị hack

Sử dụng mật khẩu mạnh mẽ, xác thực hai yếu tố (2FA)

Người dùng nên đặt mật khẩu đủ dài, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt để tránh bị đoán hoặc dò tự động. Đồng thời, việc bật xác thực hai yếu tố (2FA) sẽ giúp bảo vệ tài khoản ngay cả khi mật khẩu bị lộ, vì hacker không thể đăng nhập nếu thiếu mã xác nhận.

Kiểm tra URL khi đăng nhập

Trước khi truy cập vào website hoặc ứng dụng ngân hàng, người dùng cần kiểm tra kỹ địa chỉ có bắt đầu bằng "https://" và đúng tên miền chính thức. Việc này giúp ngăn chặn nguy cơ đăng nhập vào trang web giả mạo (phishing) là nơi hacker đánh cắp thông tin đăng nhập.

Chỉ cài app/phần mềm từ nguồn chính thống (App Store hoặc CH Play)

Để tránh bị cài phần mềm độc hại, người dùng chỉ nên tải ứng dụng ngân hàng từ các kho ứng dụng uy tín. Cài đặt từ nguồn không rõ ràng có thể khiến hacker cài mã theo dõi, chiếm quyền điều khiển thiết bị và truy cập vào tài khoản.

Sử dụng mã OTP trong mọi giao dịch

Mã OTP là lớp xác thực thứ hai cực kỳ quan trọng trong mỗi giao dịch chuyển tiền. Người dùng tuyệt đối không chia sẻ mã này với bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, để tránh bị chiếm đoạt tài khoản.

Kiểm tra định kỳ biến động số dư, giao dịch

Việc kiểm tra định kỳ giúp người dùng phát hiện sớm các giao dịch bất thường. Khi có dấu hiệu lạ, hãy lập tức báo cho ngân hàng để khóa tài khoản và ngăn chặn tổn thất kịp thời.

Sử dụng sinh trắc học cho đăng nhập tài khoản ngân hàng.

Cảnh giác với email và tin nhắn lạ/lừa đảo

Tin tặc thường giả danh ngân hàng để gửi email hoặc tin nhắn yêu cầu xác minh thông tin. Người dùng cần tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân qua các kênh này để tránh bị đánh cắp dữ liệu.

Sử dụng bảo mật sinh trắc học cho đăng nhập và xác thực giao dịch

Công nghệ sinh trắc học như vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt giúp tăng cường an toàn và hạn chế rủi ro bị giả mạo. Đây là phương thức bảo mật tiện lợi, khó sao chép và đang được nhiều ngân hàng hiện đại áp dụng.

Chỉ thực hiện giao dịch qua thiết bị cá nhân và mạng Internet an toàn

Người dùng nên tránh đăng nhập tài khoản trên máy tính công cộng hoặc mạng Wi-Fi miễn phí. Thực hiện giao dịch trên thiết bị cá nhân, có cài đặt phần mềm diệt virus sẽ giúp đảm bảo an toàn cho mọi thao tác tài chính.

Cách xử lý khi phát hiện dấu hiệu tài khoản ngân hàng bị hack

Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong tài khoản, người dùng cần bình tĩnh và hành động ngay để hạn chế tối đa thiệt hại. Việc xử lý đúng và kịp thời không chỉ giúp bảo vệ số tiền còn lại mà còn hỗ trợ ngân hàng truy vết và khôi phục tài khoản nhanh hơn. Dưới đây là các bước cần thực hiện ngay khi nghi ngờ tài khoản bị hack:

Ngừng mọi giao dịch trực tuyến để tránh hacker tiếp tục truy cập hoặc thực hiện chuyển tiền.

Liên hệ ngay với ngân hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc đến chi nhánh gần nhất để khóa tạm thời tài khoản.

Đổi mật khẩu đăng nhập và mã PIN trên tất cả các kênh Internet Banking, Mobile Banking sau khi đã được ngân hàng xác minh an toàn.

Kiểm tra lịch sử giao dịch và thông báo biến động số dư, ghi lại các giao dịch lạ để cung cấp bằng chứng cho ngân hàng.

Khai báo sự việc với cơ quan công an nếu có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo.

Cài đặt lại ứng dụng ngân hàng và quét virus trên thiết bị để loại bỏ phần mềm gián điệp, mã độc.

Theo dõi sát tài khoản trong thời gian tiếp theo, đồng thời kích hoạt các tính năng bảo mật nâng cao như xác thực 2FA hoặc sinh trắc học.