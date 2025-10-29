Cố đi làm chỉ vì thưởng Tết

Nếu hồi giữa năm, dân văn phòng rỉ tai nhau phải cố giữ việc vì thị trường lao động đang khó khăn lắm, thì giờ này dù mới là tháng cuối tháng 10 dương lịch và đầu tháng 9 âm lịch, điều họ nói với nhau lại là: "Cố để lấy thưởng Tết đã rồi nghỉ".

Cũng dễ hiểu thôi, cố được đến giờ này rồi mà nghỉ là coi như mất khoản thưởng Tết không nhỏ, bao gồm lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu suất,... 3 tháng nữa từ giờ đến Tết, không phải khoảng thời gian ngắn với những người đang kiệt sức, đang chán việc nhưng nhìn lại 9 tháng đã qua, hiển nhiên ai cũng biết mình nên làm gì.

Mệt đến đâu cũng phải cố lấy thưởng Tết?

Mặc dù không có gì đảm bảo thưởng Tết năm nay còn được như năm ngoái, cũng không thể loại trừ khả năng thưởng Tết bị... cắt hoàn toàn, nhiều dân văn phòng vẫn động viên nhau nếu đang cần tiền thì phải " ráng lết qua Tết" .

Nếu không vì tiếc thưởng Tết, vì tài chính chưa vững thì giờ này cũng chẳng phải đau đầu, băn khoăn... (Ảnh chụp màn hình)

Thấy "mình thua con trâu mỗi cái sừng" nhưng vẫn cố, vì thưởng Tết (Ảnh chụp màn hình)

"Mình làm chỗ này 8 năm rồi, mọi thứ đều ổn cho đến khoảng 2 năm trở lại đây. Cắt người rồi cắt luôn cả thưởng hàng tháng, thưởng Tết cũng bị giảm 20% trong 2 năm rồi nhưng vì mình làm lâu nên tiền thâm niên của mình cũng kha khá. Cộng tất cả lương tháng 13, hiệu suất rồi thâm niên thì khoản tiền thưởng Tết như năm ngoái là hơn 45 triệu. Giờ cũng chỉ cố đến đoạn đó thôi là nghỉ, chứ thực sự quá mệt rồi" - Một người trải lòng.

Ảnh minh họa

"Công ty mình thì có cắt giảm nhân sự, không tăng lương dù tăng khối lượng công việc, cũng không giảm và không tăng thưởng Tết. Riết rồi cũng không biết đây có phải là phúc lợi hay không nữa khi mà cả năm bị dí làm quần quật, cố được đến giờ thì cố nốt lấy thưởng Tết, coi đó như khoản dự phòng lúc nghỉ việc vậy" - Một người chia sẻ.

"Mình vừa nghỉ hồi cuối tháng 9, cũng băn khoăn có nên cố tiếp lấy thưởng Tết không nhưng nghĩ cố tận 3-4 tháng nữa, thì có thể là mình sẽ vào viện tâm thần luôn chứ không đùa, nên là mình nghỉ luôn dù tiền tiết kiệm cũng chẳng nhiều.

Giờ về quê ở với bố mẹ, làm freelancer tháng kiếm túc tắc 5-6 triệu, gửi bố mẹ 4 triệu tiền ăn và đến giờ thì mình vẫn chưa hối hận vì đã nghỉ việc" - Một người bộc bạch.

"Thưởng Tết cỡ mấy chục triệu thì nên cố, chứ nói thật 5-7 triệu mà bị vắt kiệt sức quá thì cũng nên là thôi, kiếm tiền cả đời chứ có phải 1-2 cái Tết đâu. Không có áp lực tài chính thì cứ nghỉ, còn có nợ nần hay thiếu thốn tiền bạc thì phải cố, không có quyền than thở. Nghĩ rạch ròi ra như vậy thì đỡ mệt mình" - Một người thẳng thắn.

Chuẩn bị thế nào để sẵn sàng nghỉ việc?

Dù quyết định cố làm tiếp lấy thưởng Tết hay nộp đơn xin nghỉ luôn, cũng đừng quên chuẩn bị cho mình 2 thứ dưới đây. Bởi đó là nền tảng, là "bệ đỡ" để bản thân bớt chông chênh vì suy cho, cùng chẳng ai muốn vừa thoát áp lực deadlines, lại đã va ngay phải áp lực tài chính.

1 - Chuẩn bị quỹ dự phòng

Vì chẳng ai biết trước nghỉ việc xong, bản thân sẽ thất nghiệp trong bao lâu. Thế nên chuẩn bị cho mình một quỹ dự phòng là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Đây không chỉ đơn thuần là khoản tiền phòng thân, mà còn là tấm đệm tinh thần giúp chúng ta có tâm thế chủ động hơn với mọi biến cố khó lường xảy đến với mình.

Ảnh minh họa

Tùy vào mức sống và hoàn cảnh cá nhân mà mỗi người sẽ cần một khoản tiền dự phòng khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung, quỹ dự phòng nên tương đương từ 3-6 tháng chi tiêu cơ bản. Nếu có khoản vay hoặc đang chu cấp cho người thân, bạn càng cần cân nhắc và chuẩn bị kỹ hơn.

2 - Đa dạng hóa thu nhập bằng mọi giá!

Một trong những bài học "xương máu" mà nhiều người rút ra sau biến cố mất việc, hoặc sau sự xuất hiện của làn sóng sa thải, chính là: Không được phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu duy nhất. Công việc full-time có thể mang lại sự ổn định, nhưng chẳng ai dám chắc sự ổn định ấy kéo dài bao lâu.

Thế nên lúc này, đa dạng thu nhập không còn là "làm được thì tốt, không cũng chẳng sao", mà đã trở thành việc bắt buộc nếu không muốn bản thân rơi vào cảnh bấp bênh đến tuyệt vọng. Nguồn thu phụ không nhất thiết phải quá lớn ngay từ đầu, mà là sự đều đặn và ổn định để khi nguồn thu chính mất đi hoặc hao hụt, chúng ta vẫn yên tâm vẫn còn nguồn thu phụ "chống đỡ".

Làm thêm việc để có thêm tiền, chắc chắn sẽ đồng nghĩa với việc mệt hơn, bận hơn, ít có thời gian rảnh hơn, nhưng đó là cái giá xứng đáng để đổi lấy sự an toàn về cả khía cạnh tài chính lẫn khía cạnh tinh thần. Trong một thế giới biến động, sự chuẩn bị thông minh nhất không phải là cố gắng giữ khư khư hay từ bỏ một công việc, mà là học cách chuẩn bị để bản thân có thể đứng vững dù có nghỉ công việc chính đi chăng nữa.