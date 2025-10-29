Công ty thưởng nhân viên bàn phím làm từ vàng thật: Phần thưởng xịn khiến ai cũng muốn ứng tuyển ngay lập tức

Phần thưởng độc lạ: Phím cách bằng vàng ròng nặng 35 gram, trị giá 150 triệu đồng

Nhân dịp Ngày Lập trình viên 24/10, công ty công nghệ Insta360 tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã trao tặng 21 phím bàn phím được chế tác hoàn toàn bằng vàng thật cho các nhân viên xuất sắc nhất năm. Những phím này không chỉ là vật kỷ niệm, mà còn là biểu tượng vinh danh sáng tạo và nỗ lực của đội ngũ kỹ sư.

Bàn phím vàng làm phần thưởng cho nhân viên phòng R&D. Ảnh: Sina

Các phím vàng gồm những ký tự quen thuộc như C, V, Ctrl, Shift, Enter và đặc biệt là phím Space (phím cách) – món quà đắt giá nhất, nặng 35 gram, tương đương 40.000 tệ (khoảng 150 triệu đồng). Đây đã là năm thứ tư liên tiếp Insta360 duy trì truyền thống tặng “phím vàng” vào dịp đặc biệt dành riêng cho dân lập trình – nhóm được coi là “trái tim” của ngành công nghệ.

Tính đến nay, tổng cộng 55 phím vàng đã được trao cho các nhân viên nổi bật. Khi giá vàng tăng mạnh trong vài năm qua, những phím vàng đầu tiên đã tăng giá gần gấp ba lần, khiến món quà trở nên càng giá trị hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. “Bàn phím là công cụ làm việc cốt lõi của kỹ sư. Phím vàng là cách chúng tôi tri ân họ. Mỗi cú gõ là biến đá thành vàng, mỗi dòng mã đáng giá nghìn vàng,” đại diện công ty chia sẻ với truyền thông Trung Quốc.

Doanh nghiệp này hiện có hơn 1.000 nhân viên, với độ tuổi trung bình chỉ 28, trong đó 58% làm việc tại bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) – nơi tập trung những kỹ sư giỏi nhất. Đây cũng là nhóm được hưởng chương trình “thưởng vàng” đặc biệt này, bởi họ là “lực lượng hạt nhân” trong các dự án công nghệ mới của công ty.

Từ phím vàng đến hộp mù vàng: Văn hóa tri ân nhân viên có một không hai

Không chỉ nổi tiếng với sản phẩm camera hành trình và thiết bị sáng tạo nội dung, Insta360 còn được biết đến với văn hóa tặng vàng – một nét riêng độc đáo giữa ngành công nghệ khô khan.

Hồi tháng 7 vừa qua, công ty phát “hộp mù vàng” (blind box) cho toàn bộ nhân viên, bao gồm cả thực tập sinh. Bên trong là những món quà vàng thật – từ đồng xu nhỏ đến charm trang sức – khiến nhiều người thích thú mở “loot box” như trẻ con.

Những phím vàng được công ty tặng nhân viên xuất sắc. Ảnh: Sina

Ngoài ra, nhân viên kết hôn hoặc sinh con cũng được tặng đồng vàng nguyên chất để chúc phúc. Trong các tiệc tất niên, phần thưởng cao nhất có thể là thỏi vàng 50 gram, trị giá hàng trăm triệu đồng. Chính vì thế, dân mạng Trung Quốc gọi Insta360 là “nhà máy vàng” – nơi làm việc mơ ước của dân công nghệ.

Một lập trình viên lâu năm tại công ty tiết lộ, anh đã sưu tập đủ “bộ vàng” từ khi làm việc ở đây: “Tôi có đồng vàng cưới, vàng sinh con, quà kỷ niệm năm làm việc và phím vàng. Ở mỗi cột mốc cuộc đời, công ty đều gửi gắm một món quà ý nghĩa. Có những thứ không thể đo đếm bằng tiền, và tôi sẽ không bao giờ bán chúng,” anh chia sẻ với báo Sina.

Những hình ảnh về bàn phím vàng lấp lánh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người hài hước viết: “Nếu có công ty nào tặng vàng cho lập trình viên, tôi sẵn sàng code cả đêm!” hay “Chỉ cần một cú gõ Enter, cũng đủ trả tiền thuê nhà cả tháng.”

Triết lý: “Nhân tài là vàng, con người là nền tảng”

Theo nhà sáng lập Liu Jingkang (34 tuổi), việc tặng vàng không đơn thuần là phần thưởng xa xỉ mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. “Vàng tượng trưng cho sự ổn định, bền vững – cũng giống như nhân tài là nền tảng vững chắc nhất của công ty công nghệ,” ông nói.

Founder Liu nhấn mạnh, Insta360 xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo thứ tự ưu tiên đặc biệt: “Giá trị doanh nghiệp nằm ở con người, không phải con số. Chúng tôi đặt nhân viên lên hàng đầu, khách hàng thứ hai và lợi nhuận cổ đông đứng thứ ba.”

Cách tiếp cận này giúp Insta360 giữ chân đội ngũ kỹ sư trẻ đầy sáng tạo, đồng thời tạo động lực cạnh tranh tích cực giữa các bộ phận. Việc “thưởng vàng” cũng được xem như một tuyên ngôn khác biệt giữa hàng trăm công ty công nghệ đang chạy đua nhân lực ở Trung Quốc.

Trong bối cảnh nhiều tập đoàn lớn cắt giảm chi phí, việc một công ty vừa và trẻ như Insta360 vẫn đầu tư mạnh cho phúc lợi nhân viên được xem là điểm cộng hiếm thấy. Câu chuyện “gõ phím cũng ra vàng” không chỉ lan tỏa tinh thần tôn vinh nghề lập trình, mà còn gợi cảm hứng về cách các doanh nghiệp có thể tri ân người lao động một cách sáng tạo, nhân văn và đáng nhớ.