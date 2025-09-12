Muốn nghỉ ngơi nên quyết định nghỉ việc, kết cục thất nghiệp gần 1 năm vẫn chưa thấy “đường quay trở lại”!

Chúng ta là con người, không phải một cỗ máy vô tri vô giác, có thể làm hoài làm mãi mà không biết mệt, không rệu rã. Mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi rõ ràng là mong muốn chính đáng, cũng rất dễ hiểu nhưng tại thời điểm này, khi làn sóng sa thải vẫn còn đang càn quét, phải chăng đó là điều quá xa vời? Và nếu làm thật, thì là quá liều lĩnh?

Chỉ định nghỉ 2 tháng mà thành ra thất nghiệp gần cả năm

Cuối tháng 12/2024, Minh Hải (sinh năm 1995, TP.HCM) quyết định xin nghỉ việc sau 5 năm gắn bó với một doanh nghiệp Agency, ở vị trí Trưởng nhóm Thiết kế đồ họa. Ở thời điểm đó, Minh Hải đã tiết kiệm được một khoản kha khá, cộng thêm kinh nghiệm làm việc lâu năm nên anh khá lạc quan, tin rằng “cứ chơi qua Tết, kiểu gì cũng tìm được việc mới”.

Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra như những gì Minh Hải mường tượng. Dù bắt đầu tìm việc sớm hơn so với dự định, vì nhận ra bản thân mình cũng không ham chơi và không cần chơi lâu đến thế, nhưng đến tận giờ này - tháng 9/2025, Minh Hải vẫn chưa tìm được một công việc mới.

Ảnh minh họa

Nghĩ về 9 tháng thất nghiệp ngoài dự định, bản thân Minh Hải cũng chưa tìm được một lý do thỏa lòng.

“Trước đây khi còn ở công ty cũ, mình thường đảm nhiệm những dự án khá lớn nên mức lương cũng khá ổn, và cảm giác hào hứng với công việc, với chính bản thân khi làm xong một job khó. Nhưng vì làm hết công suất 5 năm trời, mệt quá nên mới nghỉ nhưng lúc muốn quay lại đi làm, thì mình chỉ tìm được những công việc… quá dễ nên lương cũng có phần hơi thấp, khoảng 7-8 triệu. Những vị trí lương ổn hơn, cao hơn, phù hợp hơn với kỳ vọng của mình thì ít lắm, lúc mình thấy tin tuyển dụng thì họ đã tuyển xong mất rồi” - Minh Hải bộc bạch.

Trong suốt 9 tháng qua, thực ra Minh Hải cũng không phải là không làm việc. Bản thân anh vẫn túc tắc nhận thêm những công việc freelancer mang tính thời vụ khác, kiếm khoảng 5-6 triệu/tháng, nếu cố thì cũng đủ trang trải cuộc sống. Nhưng đó chỉ là phương án tạm thời.

“Mình thích làm dự án lớn, đương nhiên vì thu nhập là một phần, nhưng cũng vì mình thích những công việc nó phải thử thách mình nữa, bởi làm ngành của mình là cứ làm việc dễ mãi thì dễ lụt nghề lắm” - Minh Hải thở dài.

Khá hối hận vì quyết định nghỉ việc bồng bột: Chuẩn bị tiền thôi là chưa đủ để yên tâm nghỉ ngơi!

Nhìn lại gần 9 tháng thất nghiệp vừa qua, Minh Hải thừa nhận cũng không nhớ nổi có bao nhiêu lần suy nghĩ “biết thế ngày xưa không nghỉ” vụt qua trong đầu. Những điều khiến Minh Hải lo lắng không chỉ đơn giản là tiền đâu mà sống, mà còn là nếu hết năm nay vẫn không tìm được việc mới, liệu “còn có cửa” phát triển tiếp trong ngành hay không, khi mà các công ty lớn gần như đóng hết quota tuyển dụng, còn dự án lớn thì cũng chẳng thấy tuyển freelancer.

Ảnh minh họa

“Chưa bao giờ mình nghĩ chỉ vì muốn nghỉ ngơi 1-2 tháng mà lại thành ra thất nghiệp tới 9 tháng, và vẫn có thể thất nghiệp tiếp như thế này” - Minh Hải thừa nhận.

Sau đó, anh cũng chia sẻ 2 điều, cũng là kinh nghiệm rút ra từ trải nghiệm có phần “đau thương” của bản thân.

1 - Đừng nghỉ việc chỉ vì mệt

"Mình nghỉ việc vì cảm giác burn-out chứ không phải vì bất mãn với chế độ lương thưởng của công ty, hay không hòa hợp được với đồng nghiệp. Lúc ấy mình không hề nghĩ tới việc xin nghỉ phép 1 tháng không lương, để lấy lại tinh thần mà chọn nghỉ hẳn.

Nếu cảm thấy không hài lòng với lương, thưởng hay chế độ đãi ngộ của công ty, mình nghĩ xin nghỉ là hợp lý. Còn như mình thì là dại” - Minh Hải khẳng định.

2 - Chuẩn bị tiền thôi là chưa đủ yên tâm để nghỉ việc

Hiện tại, Minh Hải vẫn còn tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống, cộng thêm khoảng 5-6 triệu/tháng tiền làm thêm các công việc từ xa. Thế nên cảm giác tuyệt vọng, chán nản của Minh Hải không hẳn là do thiếu tiền.

“Trước đây mình cũng nghĩ chỉ cần có một khoản tiền là yên tâm nghỉ ngơi, xin nghỉ việc được rồi nhưng thực ra không phải. Chuẩn bị tiền là đương nhiên, chứ không phải là điều duy nhất mà cũng cần tính xem nếu nghỉ xong, không xin được việc, thất nghiệp lâu quá thì làm gì để kiếm sống? Tìm được việc tạm thời để kiếm sống rồi mà không hài lòng, thấy không có hướng phát triển lên thì lúc đó tính sao?

Nói chung nếu định nghỉ việc thì chuẩn bị tiền chỉ là 1 yếu tố thôi, còn phải tính toán và lường trước tối đa các vấn đề ngoài dự kiến khác nữa” - Minh Hải bộc bạch.