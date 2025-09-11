Cô vợ lương 15 triệu bị chồng chì chiết là “đồ nhà quê”, nhưng đây mới là câu nói sát thương nhất!

Vợ chồng bất đồng chuyện tiền bạc nói riêng hay các vấn đề khác nói chung, vốn cũng không phải điều gì xa lạ. Hai cá thể khác biệt sống cùng nhau chắc chắn chẳng thể tránh khỏi mâu thuẫn. Nhưng có lẽ chẳng có gì đáng buồn và mệt mỏi hơn việc vừa bất đồng tiền bạc, vừa bất đồng quan điểm sống, mà còn phải nhận những lời chì chiết từ đối phương.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại là 1 trường hợp như vậy. Cô không chỉ bị chồng coi thường vì lương thấp hơn, mà mọi nỗ lực vun vén gia đình cũng đều bị chồng xem là hiển nhiên, không trân trọng.

"Bố đi làm kiếm tiền, không như mẹ chỉ biết ở nhà đẻ"

Hiện tại, vợ chồng cô đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Người chồng là quản lý ở một doanh nghiệp nhỏ, lương 65 triệu/tháng còn cô vợ hiện đang nghỉ thai sản do mới sinh bé thứ 2. Dẫu vậy, hàng tháng cô vẫn nhận full lương là 15 triệu đồng. Vợ chồng cô đã mua được nhà, cũng có xe.

Tình hình thu nhập và tài chính như vậy là đã ổn định và "dễ thở" hơn nhiều người, tuy nhiên...

"Chồng mình luôn mặc định tiền mua nhà, mua xe là công của chồng hết vì lương chồng cao hơn lương mình. Đỉnh điểm là hôm trước, chồng mình nói trước mặt con lớn là bố đi làm kiếm tiền, không như mẹ chỉ biết ở nhà đẻ... Mình nghe mà sốc, có nói lại thì anh lại bảo mình thích hơn thua.

Chồng còn hay gọi mình là đồ nhà quê thì biết gì. Vài lần đầu nói vậy, mình còn tưởng anh nói đùa, trêu mình nhưng càng ngày càng hay nói vậy, khiến mình cảm thấy thật sự rất khó chịu. Nhiều khi mình cũng muốn nói chuyện vui vẻ nhưng chồng mình cứ tỏ cái thái độ hơn người đó ra để chì chiết mình, khiến mình không còn muốn nói hay âm sự gì nữa. Thật sự không biết làm sao, càng ngày càng thấy hôn nhân đi vào bế tắc" - Cô vợ trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho tình cảnh của cô vợ này. Là người ngoài, nghe kể lại thôi mà còn thấy sao từng câu, từng từ nó nặng nề quá, không tưởng tượng nổi người trong cuộc tổn thương đến mức nào. Chưa kể, cô còn đang trong thời gian nghỉ thai sản, nghĩa là mới sinh con xong, cần gia đình động viên, ở bên vậy mà...

"Mình không biết phải khuyên hay động viên mom thế nào nữa, chỉ muốn nói là phụ nữ chúng mình phải biết thương bản thân. Mình sinh con, con là của chung nhưng nếu chồng không tôn trọng và trân trọng thì quả thực là khó lắm. Gia đình không phải cứ 1 người vun vào, chăm sóc là xong đâu, thế khác gì sống một mình" - Một người chia sẻ.

"Việc mom cần làm bây giờ là tập trung chuẩn bị tài chính cho bản thân và cho con. Nghỉ thai sản mà vẫn nhận full lương thì chứng tỏ là công ty cũng ổn, bản thân cũng phải có năng lực thì mới vào được chỗ tốt, không có gì phải sợ. Cố gắng tiết kiệm, chuẩn bị tài chính nhé, việc quan trọng nhất đấy" - Một người khác động viên.

"Người tâm lý yếu như mình, đọc mà còn thấy thắt cả lòng, không biết bạn cảm thấy tổn thương đến mức nào... Tài sản trong hôn nhân dù chồng có ghi nhận đóng góp của bạn hay không thì nó vẫn là tài sản chung, thế nên cũng đừng lo mình thiệt. Còn những lời chì chiết của chồng thì quá chán rồi, cũng không biết phải nói gì nữa" - Một người bày tỏ.

Vợ chồng ở với nhau, góp tiền hay góp sức thì đều đáng trân trọng!

Chuyện ai kiếm được nhiều tiền hơn, ai gánh vác tài chính nhiều hơn, chưa bao giờ là thước đo chuẩn mực duy nhất để đánh giá giá trị của một người trong hôn nhân. Sự thật là vợ chồng sống cùng nhau, dù góp tiền hay góp sức, thì cả hai đều đáng được trân trọng như nhau.

Một gia đình hạnh phúc không thể chỉ dựa vào một thứ - tiền bạc hoặc sự vun vén, chăm sóc mà cần sự song hành giữa cả hai.

Không ít người vẫn giữ suy nghĩ đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình mới là công lớn, còn phụ nữ ở nhà thì chỉ hưởng thụ. Nhưng thực tế, sự hy sinh thầm lặng của người vợ nhiều khi còn nặng nề hơn áp lực tài chính. Một thái độ trân trọng có thể khiến người phụ nữ cảm thấy mọi khó nhọc đều xứng đáng. Và cũng tương tự, khi người vợ tôn trọng công sức của chồng, thấu hiểu những áp lực mưu sinh, thì người đàn ông cũng cảm thấy được tiếp thêm động lực.

Suy cho cùng, hôn nhân vốn dĩ không phải là cuộc so đo xem ai làm nhiều hơn, ai đóng góp nhiều hơn, mà là sự đồng hành, bù đắp để cả hai cùng tiến lên. Góp tiền hay góp sức cũng đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng tổ ấm. Và một gia đình chỉ có thể hạnh phúc khi mỗi người biết trân trọng vai trò của người kia, thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào những thiếu sót.