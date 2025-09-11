Techcombank giúp người Việt nhận tiền từ nước ngoài nhanh chóng, minh bạch

Hiện nay, cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng đông đảo, trải rộng tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản… Trong đó, phần lớn có nhu cầu chuyển tiền về nước với mục đích hỗ trợ gia đình, gửi quà tặng vào dịp lễ Tết, thanh toán học phí cho con cái hoặc đơn giản là duy trì mối liên kết tình cảm với người thân nơi quê nhà. Đặc biệt, vào các thời điểm cuối năm, mùa lễ hội hoặc năm học mới, số lượng giao dịch chuyển tiền tăng mạnh, cho thấy nhu cầu ngày càng ổn định và mang tính chu kỳ.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất toàn cầu. Lượng tiền gửi từ nước ngoài về Việt Nam không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống của nhiều hộ gia đình mà còn góp phần vào sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, làm thế nào để người thân tại Việt Nam có thể nhận được tiền nhanh chóng, minh bạch và đúng thời điểm? Hiện tại, nhiều người dùng phản ánh rằng họ vẫn gặp khó khăn trong quá trình nhận tiền từ nước ngoài vì giấy tờ, thủ tục phức tạp, tỷ giá ngoại tệ biến động, một số kênh nhận tiền không minh bạch về phí, dẫn đến số tiền người nhận thực nhận thấp hơn kỳ vọng. Ngoài ra, thời gian xử lý kéo dài hoặc chậm trễ do lỗi hệ thống cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Với những người lần đầu nhận tiền, để lựa chọn dịch vụ uy tín, chi phí hợp lý và phù hợp với nhu cầu là một thách thức lớn.

Chính vì vậy, nhiều khách hàng ngày càng quan tâm đến những dịch vụ nhận tiền quốc tế có thủ tục đơn giản, tốc độ xử lý nhanh; tỷ giá minh bạch, phí hợp lý; đồng thời hỗ trợ đa dạng hình thức nhận tiền, kể cả cho người chưa có tài khoản ngoại tệ.

Hiểu được nhu cầu đó, Techcombank đã cung cấp giải pháp Nhận tiền quốc tế linh hoạt để người Việt trong nước có nhận kiều hối từ người thân ở nước ngoài một cách trọn vẹn. Hiện tại, ngân hàng đang triển khai hai kênh nhận tiền chính: điện SWIFT và Western Union.

Techcombank kết nối yêu thương từ muôn phương

Techcombank hiện đang là đại lý chính thức của Western Union – mạng lưới chuyển tiền toàn cầu có mặt tại hơn 200 quốc gia. Người gửi chỉ cần đến điểm giao dịch Western Union gần nhất để thực hiện giao dịch. Tại Việt Nam, người nhận có thể đến bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch Techcombank để nhận tiền nhanh chóng bằng USD hoặc quy đổi sang VND theo nhu cầu.

Đối với hình thức SWIFT, người gửi có thể chuyển tiền online hoặc offline từ nước ngoài về tài khoản Techcombank của người thân tại Việt Nam với mã SWIFT code: VTCBVNVX. Về phía người nhận, nếu chưa có tài khoản ngoại tệ, khách hàng có thể nhận tiền bằng VND chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán Techcombank hoặc đến chính nhánh/phòng giao dịch - điểm thu đổi ngoại tệ với ưu đãi tỷ giá lên tới 90 điểm. Nếu đã có tài khoản ngoại tệ tại Techcombank, khách hàng có thể nhận và bán ngoại tệ trực tiếp ngay trên Techcombank Mobile với tỷ giá cạnh tranh và minh bạch, áp dụng cho loại tiền tệ và tài khoản ngoại tệ tương ứng.

Techcombank miễn 100% phí nhận tiền từ nước ngoài, kiều hối, áp dụng cho tất cả khách hàng tại chi nhánh/phòng giao dịch và trên Techcombank Mobile.

Nhận tiền chuyển về từ nước ngoài với tỷ giá siêu hời

Dù người thân đang ở Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Úc…, Techcombank luôn sẵn sàng là cầu nối an toàn, hiệu quả để đưa dòng tiền yêu thương về đúng người, đúng lúc.