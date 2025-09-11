Gen Z cảnh giác: Đừng để mất tiền vì “cú điện thoại lạ” – Đây là cách nhận diện nhanh!

Vậy phải làm sao để không bị dính "trap"? Đây là 3 tips cực đơn giản Gen Z nào cũng nên thuộc lòng:

1. Nhận diện số gọi đến

Không phải số nào xưng "VNPT" cũng là thật. Muốn chắc chắn? Hãy nhớ ngay các số chính thức của VNPT:

- 0888 001 091: Hỗ trợ dịch vụ di động

- 0888 000 666: Hỗ trợ dịch vụ Internet, MyTV và điện thoại cố định

- 0918 001 260: Hỗ trợ dịch vụ Công nghệ thông tin và số hóa

- 0911 001 091: Tư vấn gói cước, dịch vụ VNPT

Khi thấy những số này hiển thị, bạn có thể thoải mái bắt máy vì đây là số thật từ VNPT.

2. Nhớ câu thần chú: "VNPT không hỏi OTP"

Nguyên tắc vàng: VNPT không bao giờ hỏi OTP, mật khẩu, hay tài khoản ngân hàng.

Nếu ai đó tự xưng VNPT nhưng bắt bạn đọc mã OTP, cung cấp thông tin thẻ, hay đăng nhập vào link lạ – 100% là lừa đảo.

3. Bình tĩnh – Check kỹ – Không chia sẻ

- Đừng hoảng loạn khi nghe những câu hù dọa kiểu "khóa SIM", "cắt dịch vụ".

- Không click link, không tải app lạ từ những số không rõ ràng.

- Cần thiết thì chủ động gọi lại số hotline chính thức của từng dịch vụ để kiểm chứng.

Thông điệp từ VNPT:

Với việc chuẩn hóa và công khai minh bạch các đầu số liên lạc, VNPT mong muốn mang lại cho khách hàng sự an tâm – tin cậy – thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền hình số.

Ngoài các số điện thoại chính thức gọi đến khách hàng, khi cần khách hàng có thể chủ động liên hệ tới các số tổng đài (miễn cước cuộc gọi) theo nhu cầu như sau:

- 1800 1091: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ của mạng di động VinaPhone;

- 1800 1166: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ Internet, My TV, Điện thoại cố định;

- 1800 1260: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin và số hóa.

Hãy chia sẻ bài này cho bạn bè, để không ai trong hội Gen Z bị rơi vào bẫy "cú điện thoại lạ"!