Giá bạc ổn định ở mức cao

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay đi ngang sau những rung lắc của phiên trước, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.576.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.625.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 năm qua, người mua đã lãi 57,8%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 42.026.562 đồng/thỏi (mua vào) và 43.333.225 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:08 ngày 11/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng trở lại, đạt 41,23 USD/ounce.

Bạc giao dịch trên 41 USD một ounce vào thứ Tư (10/9), lơ lửng gần mức cao nhất trong 14 năm, sau khi dữ liệu giá sản xuất của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới.

Cả PPI tiêu đề và cốt lõi đều giảm 0,1% trong tháng 8, trái ngược với dự báo tăng 0,3%, dẫn đầu là sự sụt giảm mạnh về biên lợi nhuận của máy móc và bán buôn xe cộ. Các số liệu này xuất hiện ngay sau dữ liệu thị trường lao động đáng thất vọng vào đầu tháng này, khiến thị trường định giá nhiều lần cắt giảm của Fed trong năm nay.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang báo cáo lạm phát tiêu dùng vào thứ Năm (11/9) để có thêm manh mối về chính sách. Nhu cầu trú ẩn an toàn cũng được hỗ trợ bởi các rủi ro địa chính trị gia tăng, bao gồm lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc EU áp đặt mức thuế quan lên tới 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ để gây áp lực lên Nga.