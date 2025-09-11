Chi gần 700 triệu mua nhà hoang, chẳng thèm tới xem trực tiếp: Người đàn ông gặp cái kết không ngờ!

Người có quyết định kỳ lạ, chẳng giống ai này là Erik Buhrow (39 tuổi), hiện đang là chủ một công ty xây dựng ở ngoại ô Minneapolis (Mỹ). Dù sinh sống và làm việc tại Mỹ nhưng Erik lại mang trong mình tình cảm sâu nặng với Nhật Bản - Nơi anh đã gắn bó khoảng vài năm khi còn là một cậu nhóc theo bố mẹ đi công tác.

Erik cho biết trước đây, anh luôn ấp ủ ước mơ có một ngôi nhà ở Nhật Bản nhưng chỉ đến năm ngoái, điều mà Erik từng cho là bất khả thi trong suốt bao năm, mới trở thành hiện thực.

Người đàn ông này đã thực hiện được giấc mơ của mình theo cách không ai ngờ tới, bao gồm cả chính bản thân: Bỏ ra 26.000 USD (khoảng 686,4 triệu đồng) để mua một ngôi nhà bỏ hoang ở Nhật Bản mà chẳng thèm tới xem trực tiếp. Mua nhà hoang đã là một sự liễu lĩnh, đằng này còn mua online…

Quá tuyệt vọng với giá nhà ở Mỹ nên mua nhà ở Nhật

Theo chia sẻ của Erik, mức thu nhập của anh không thấp nhưng để nói tới việc mua nhà, dù là một căn nhà ở ngoại ô Minneapolis, chắc chắn là không đủ.

“Để mua 1 căn nhỏ và cũ ở Minneapolis, tôi phải bỏ ra ít nhất 300.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng) cho 1 căn nhà cũ và nhỏ với diện tích không quá 65m2. Trong khi đó, tôi chỉ cần khoảng 30.000 USD (khoảng 792 triệu đồng) là đã có thể mua 1 mảnh đất rộng ở Nhật Bản - nơi mà tôi luôn muốn quay về sống những năm tháng cuối đời. Thế nên chẳng có lý do gì để bám chấp với mục tiêu phải có nhà ở Mỹ - nơi tôi sinh ra” - Erik nói.

Ngôi nhà hoang ở Nhật Bản mà Erik quyết định mua

Tháng 7/2024, Erik đã chốt mua một căn hộ akiya - Cách gọi những ngôi nhà bỏ hoang ở Nhật thông qua AkiyaMart, một nền tảng chuyên giúp người nước ngoài tiếp cận loại bất động sản này. Điều đặc biệt là toàn bộ giao dịch hay các vấn đề pháp lý đều được thực hiện online, quá trình này, theo lời kể của Erik, diễn ra trong khoảng 3 tháng.

Ngôi nhà hoang Erik chốt mua có diện tích 280m2, có tuổi thọ hơn 1 thế kỷ. Theo cách phân loại của người Nhật, đây là căn nhà 8 phòng ngủ, 1 gara ô tô, 4 phòng tắm và nhiều không gian sinh hoạt chung rộng rãi theo phong cách truyền thống.

Khoản thu nhập ngoài dự kiến sau quyết định liều lĩnh không ai bằng

Erik cho biết ban đầu, quyết định mua nhà hoang ở Nhật Bản được đưa ra vì anh muốn thực hiện mong muốn bấy lâu của mình: Có nhà ở Nhật Bản để sinh sống những năm về già. Kết hợp cùng mức giá mua nhà rẻ bất ngờ, hoàn toàn trong khả năng, Erik chốt mua trong phút mốt.

Và điều không thể ngờ là thương vụ “liều lĩnh” này lại mang về cho Erik một nguồn thu nhập phụ không nhỏ.

Sau khi hoàn thành thủ tục mua nhà, Erik mới nhận ra ngôi nhà hoang này ở vị trí cũng gần thành phố, và nếu để nó tiếp tục “ngủ yên” thì quả là quá lãng phí. Không nghĩ lâu, Erik bắt tay vào làm. Anh thuê một đơn vị thi công, sửa chữa lại căn nhà và biến nó thành một căn homestay cho đối tượng đặc biệt: Những người Mỹ muốn di cư tới xứ sở mặt trời mọc.

Ngồi nhà hoang sau khi sửa sang lại

“Họ không đơn thuần là khách du lịch chỉ có nhu cầu thuê nhà ở vài ngày, hay vàu tuần, mà là những người đang sống ở Mỹ, hoặc bất cứ đâu trên thế giới, muốn di cư tới Nhật Bản. Họ có thể còn đang mông lung, chưa chắc chắn về quyết định này nên cần thuê nhà ở một vài tháng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng” - Erik nói.

Với khoản đầu tư chớp nhoáng, Erik không chỉ biến giấc mơ sở hữu nhà ở Nhật Bản thành hiện thực, mà còn tình cờ tạo ra một kế hoạch kinh doanh nho nhỏ nhưng nguồn thu nhập nó mang lại thì không hề nhỏ. Dù không tiết lộ con số cụ thể, nhưng Erik thừa nhận nhờ có nguồn thu này, anh đang tăng tốc và rút ngắn chặng đường đến với mục tiêu nghỉ hưu sớm.

"Mua nhà bỏ hoang ở Nhật Bản, với tôi, là một cuộc phiêu lưu. Hiện tại, tôi đang tìm thêm những ngôi nhà tương tự, cân đối tài chính và đặt mục tiêu mua thêm 1 căn nhà hoang nữa để mở rộng mô hình cho thuê homestay dài hạn" - Erik chia sẻ.

