Vợ chồng Hà Nội mua nhà, 5 năm trả hết nợ: 1 bức ảnh nói thay vạn nỗ lực!

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm - kiến thức quản lý tài chính, tâm sự của một cô vợ hành trình mua nhà và trả nợ, đã khiến nhiều người phải trầm trồ, thán phục.

Nỗ lực ổn định cuộc sống ở Hà Nội của vợ chồng cô, thậm chí, đã bắt đầu từ khi cả 2 còn chưa về chung 1 nhà. Đến thời điểm hiện tại, sau 8 năm xây dựng cuộc sống gia đình, cô cũng đã có thể thở phào vì đã vượt qua được những khoản thời gian khó khăn, bấp bênh. Nhiều người nghe mà cũng thấy vui lây.

Tiết kiệm tiền, mua vàng từ khi còn độc thân

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết từ hồi con là sinh viên, cả cô và chồng đã đi làm kiếm tiền và học cách tiết kiệm. Lúc kết hôn, ngoài của hồi môn hay vàng bố mẹ cho, vợ chồng cô đều có những khoản tiết kiệm riêng.

“Bọn mình cưới nhau năm 2017, thời điểm đó cả 2 đứa đều đã đi làm được khoảng hơn 5 năm nên cũng tích lũy được 1 ít tiền và vàng. Năm 2019, bọn mình quyết định mua nhà. Căn chung cư vợ chồng mình mua lúc đó giá 1,5 tỷ đồng. Lúc đó bọn mình 900 triệu tiết kiệm, bán thêm vàng là đủ tiền trả 95% giá trị căn hộ và nhận nhà. Đến năm 2021 thì bọn mình trả hết số còn lại và nhận sổ, khép lại hành trình mua căn nhà đầu tiên.

Nhưng ngay sau đấy thì dịch bệnh nên làm ăn thua lỗ, thu nhập giảm hẳn. 2 vợ chồng mình lại quay lại làm văn phòng, thu nhập 20-25 triệu/tháng/2 người nhưng mình vẫn quyết tâm mua vàng hàng tháng. Thu nhập thấp cũng chắt chiu tiết kiệm lắm thì 1 năm mới dư được 2-3 chỉ.

Bức ảnh cô vợ đăng tải

Bọn mình cứ kiên trì mua vàng như vậy, chẳng quan tâm giá tăng giảm lắm vì xác định mua để sau này con lớn, con đi lấy chồng thì tặng con nhưng nhìn giá vàng tăng đợt này, mình cũng thấy vui. Đúng là cứ cố gắng tích cóp ít một và quên nó đi, lâu lâu nhìn lại cũng thấy mình như đang có cả kho báu” - Cô vợ viết.

Trong phần bình luận, nhiều người cho rằng vợ chồng cô cũng khá may mắn khi quyết định mua nhà ở thời điểm giá BĐS chưa quá cao, nhưng thực tế thì cũng không thể phủ nhận nỗ lực của 2 người.

“8 phần nỗ lực, 2 phần may mắn. Nói chung là đáng nể, mua nhà năm 2019 thì đúng là lý tưởng rồi vì lúc đó BĐS gần như chững lại” - Một người bày tỏ.

“Mình rất nể những người có tư duy tiết kiệm, tích góp từ sớm như bạn. Phải biết lo xa lắm mới làm được vậy ấy, chứ còn nhiều người như mình chẳng hạn, thì sinh viên cứ ỷ lại vào tiền làm thêm ít, tiền bố mẹ cho cũng chẳng nhiều nên không cố gắng tiết kiệm làm gì. Sau này đi làm mới bắt đầu tích góp những đồng đầu tiên thì đã là đi chậm hơn so với những bạn biết tiết kiệm sớm” - Một người chia sẻ.

“Đúng rồi, cứ cần kiệm thì nhỏ hóa to. Ngày xưa bố mẹ cứ bảo buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện, mình không hiểu, giờ mới thấm. Kinh doanh làm ăn có thể lãi nhiều thì cũng có thể sập trong phút mốt vì thị trường khó khăn, chỉ có tiết kiệm là bền vững nhất thôi” - Một người bộc bạch.

Muốn tiết kiệm thành công, sự kiên trì bền bỉ là yếu tố quan trọng nhất!

Nhắc tới việc tiết kiệm, nhiều người thường nghĩ ngay đến mức thu nhập, khả năng quản lý chi tiêu hay những công cụ đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, yếu tố quyết định một kế hoạch tiết kiệm có thành công hay không, lại là sự bền bỉ và kiên trì.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm không phải là một hành động tức thời mà là một quá trình dài hơi, đòi hỏi tính kỷ luật lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ngay cả khi thu nhập không cao, một người kiên trì vẫn có thể tích lũy được số vốn đáng kể nhờ thói quen nhỏ nhưng duy trì liên tục. Ngược lại, người có thu nhập cao nhưng thiếu bền bỉ thường dễ bỏ cuộc giữa chừng, tiêu xài cảm tính và cuối cùng chẳng để lại khoản tích lũy nào.

Sự kiên trì còn quan trọng vì quá trình tiết kiệm luôn đi kèm thử thách. Có những tháng phát sinh chi phí bất ngờ, có lúc cám dỗ mua sắm khiến kế hoạch bị lung lay. Nếu thiếu sự bền bỉ, người ta dễ dàng viện lý do để phá vỡ kỷ luật tài chính của chính mình.

Kiên trì giống như một chiếc neo giữ vững con thuyền trước sóng gió, giúp chúng ta quay trở lại quỹ đạo tiết kiệm sau những biến động ngắn hạn. Đó không chỉ là khả năng tiết chế bản thân, mà còn là niềm tin vào mục tiêu dài hạn, rằng từng đồng để dành hôm nay sẽ tạo nên sự an toàn và tự do tài chính trong tương lai.

Tiết kiệm bền bỉ cũng giống như việc tập luyện thể dục. Không ai khỏe lên chỉ sau một vài buổi tập, mà cần tập đều mới thấy kết quả. Tiết kiệm cũng vậy, thành quả không đến từ một khoản cắt giảm duy nhất mà từ hàng trăm lần chọn “để dành” thay vì “chi tiêu”. Sự bền bỉ biến tiết kiệm thành thói quen, và khi đã trở thành thói quen, con người không còn cảm thấy bị gò bó hay hy sinh, mà ngược lại, thấy thoải mái với việc tích lũy.