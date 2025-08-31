Đi làm thời “4 KHÔNG”: Không nghỉ lễ, không có thưởng, không tăng lương nhưng cũng không nghỉ việc!

Ở thời điểm hiện tại, nhắc đến chuyện “nghỉ việc”, hẳn nhiều người sẽ rất dè chừng và rủ rỉ động viên nhau: “Thôi đừng”. Thị trường việc làm khó khăn là điều ai cũng biết nhưng đi làm mãi mà lương không tăng, công việc ngày một nhiều, thậm chí phải làm xuyên cả lễ Tết trong khi người người nhà nhà xúng xính váy áo đi chơi, liệu có ổn?

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với 2 bạn trẻ cũng đang trong cảnh “nghỉ lễ với chiếc laptop”, để đi tìm lời giải đáp cho thắc mắc trên. Mỗi người một công việc, một ngành nghề nhưng điểm chung của họ là đều đã gắn bó với công ty trên 3 năm, lương không tăng.

Thanh Thảo (sinh năm 1998, Hà Nội) - Chuyên viên tổ chức sự kiện: "Chán thì có chán, nhưng không dại gì mà nhảy việc"

Làm việc cho 1 agency trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, chẳng cần nói cũng biết ngày mọi người nghỉ lễ, Thanh Thảo vẫn phải xách túi đi làm. Đây là đặc thù công việc, khó mà tránh khỏi. Tính đến nay, Thanh Thảo đã gắn bó với công ty được gần 4 năm. Kể từ lúc ký hợp đồng chính thức sau khi qua 2 tháng thử việc vào tháng 10/2021, lương của Thanh Thảo hoàn toàn không tăng dù chỉ 1 đồng.

Ảnh minh họa

"Mình nhận ra không phải công ty, doanh nghiệp nào cũng có chế độ xét duyệt tăng lương 6 tháng 1 lần, hoặc có định hướng thăng tiến rõ ràng bài bản cho từng nhân sự. Công ty của mình là một trong số đó, nếu các cấp leader không có người nghỉ thì gần như nhân viên chúng mình không có cơ hội thăng tiến. Đi làm mấy năm mà lương không có tăng, chức danh thì vẫn thế, bảo không chán thì là dối lòng.

Nhưng tầm này thì mình cố nhìn vào những điều tích cực thôi. Lương của mình ổn so với mặt bằng chung, công ty cũng chưa bao giờ chậm lương. Đi làm ngày lễ Tết thì lương ngày công cũng cao hơn, mỗi năm thưởng Tết 1 tháng lương nữa. So với những doanh nghiệp có thưởng 2/9, 1/1 hay thưởng Tết 3-4 tháng lương, công ty mình không bằng, nhưng cũng không đến mức quá bất lợi cho nhân viên” - Thanh Thảo chia sẻ.

Đó là lý do Thanh Thảo quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với công ty hiện tại. Cô cho biết chẳng dại gì tự bỏ đi một nguồn thu nhập đang ổn định, muốn tăng thu nhập thì tìm thêm việc tay trái, chứ nhảy việc chỉ để tăng lương, Thanh Thảo cho rằng đó là lựa chọn quá rủi ro ở thời điểm này.

Nhật Minh (sinh năm 1997, Hà Nội) - Chuyên viên Kiểm toán mảng Thuế: “Tiền lương không phải thứ duy nhất cần quan tâm”

Làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tính chất công việc và chế độ đãi ngộ của công ty cũng khác hẳn Thanh Thảo nhưng Nhật Minh (sinh năm 1997) cũng đang trong tình trạng khá tương tự.

Ảnh minh họa

Hiện tại, Nhật Minh đang làm việc cho một công ty Kiểm toán vốn nước ngoài. Chia sẻ về việc không được tăng lương sau hơn 3 năm gắn bó, Nhật Minh cho biết: "Sau 1,5 năm thì mình được thăng chức từ Junior lên Senior, hiểu nôm na là từ nhân viên lên Leader nhưng lương thì không tăng, chỉ có đãi ngộ tăng thôi. Cụ thể là công ty mua bảo hiểm sức khỏe cho mình và cả bố mẹ. Ngoài ra các dịp lễ lớn như 1/1 hay du lịch công ty thì bố mẹ mình cũng có quà và cũng được tham gia”.

Nhật Minh thừa nhận bản thân có kỳ vọng cao hơn với mức lương thực nhận, nhưng vì công ty hiện tại có chế độ đãi ngộ tốt, cộng thêm quy trình đánh giá nhân sự và lộ trình thăng tiến rõ ràng, nên anh vẫn quyết định tiếp tục gắn bó với công ty chứ không nghỉ việc.

"Mình được đóng bảo hiểm full lương. Ngoài chế độ đãi ngộ tốt cho nhân viên và người thân, công ty mình còn cung cấp bữa sáng miễn phí cho nhân viên và hỗ trợ tiền ăn trưa. Thế nên dù lương thực nhận không được cao như mình kỳ vọng, mình vẫn nghĩ đây là môi trường làm việc lý tưởng, đặc biệt là trong bối cảnh bây giờ" - Nhật Minh chia sẻ.

Anh còn cho biết bản thân từng được người quen giới thiệu một công ty khác với mức lương thực nhận cao hơn, nhưng sau khi tìm hiểu chế độ đãi ngộ, nhận thấy "chốn mới" không tốt bằng nên anh vẫn từ chối.