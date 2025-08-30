Gen Z đổ xô làm môi giới BĐS: Có người vào nghề từ 19 tuổi, thu nhập 2,5 tỷ đồng sau 1 năm

Gen Z ngày nay không còn mặn mà với những công việc văn phòng bó buộc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trong khi thế hệ cha mẹ từng xem đây là con đường ổn định, thì ngày nay, nhiều bạn trẻ lại lựa chọn hướng đi khác. Sự dịch chuyển không đơn thuần chỉ là trào lưu, mà âm thầm hình thành nên một “làn sóng sự nghiệp” mới, phản ánh khát khao tự do, sáng tạo và khả năng làm chủ.

Câu chuyện của Toni Marmo là minh chứng sống động.

Ở tuổi 24, cô gái này từng thử sức với ngành kinh doanh quốc tế và cả nghề làm tóc, nhưng cuối cùng lại tìm thấy bản ngã trong bất động sản. Ban đầu, Toni chỉ lấy chứng chỉ để giúp bạn trai mua nhà, thế rồi cô nhận ra nghề này mang đến cho mình sự hứng thú mà trường lớp chưa từng làm được.

“Không cần phải đi học để trở thành doanh nhân thực sự. Nó đã có sẵn trong máu bạn rồi,” cô chia sẻ. Từ những khởi đầu ngẫu nhiên, nhiều Gen Z khác cũng nhanh chóng biến bất động sản thành sự nghiệp lâu dài.

Số liệu của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Mỹ cho thấy, tỷ lệ nhà môi giới dưới 30 tuổi đã tăng gấp bốn lần chỉ trong vài năm, từ 1% lên 4%. Tuổi trung bình của toàn ngành giảm từ 60 xuống còn 55. Đây là sự thay đổi lớn đối với một lĩnh vực vốn bị coi là dành cho những người giàu kinh nghiệm.

Cùng lúc đó, thị trường nhà ở Mỹ bùng nổ với giá bán trung bình lên đến 419.000 USD vào năm 2024, tăng 27% so với 2020, khiến nghề môi giới trở thành mảnh đất màu mỡ cho những ai dám thử sức. Chỉ riêng quý III năm ngoái, doanh thu môi giới đạt tới 48 tỷ USD, con số không hề nhỏ cho một ngành vốn bị cho là cạnh tranh khốc liệt.

Marios Milonas bắt đầu môi giới từ năm 19 tuổi, đến 21 tuổi đã đạt thu nhập sáu con số. Chloe De Verrier tại Los Angeles bỏ dở đại học để theo nghề, sau những khó khăn ban đầu vì quá trẻ, cô cũng nhanh chóng chạm mốc 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng) chỉ trong năm đầu tiên.

Thời gian đầu, có những ngày Chloe đi xem nhà từ sáng đến tối mà không chốt được hợp đồng, thậm chí còn phải nhờ cha mẹ hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Thay vì nản chí, cô tận dụng chính mạng xã hội – vốn là thế mạnh của thế hệ mình – để tạo dựng uy tín. Những video chia sẻ bí quyết tìm nhà, clip ngắn quay tại các căn hộ đang rao bán giúp Chloe tiếp cận được nhiều khách hàng trẻ tuổi, những người cũng muốn tìm một căn nhà đầu tiên.﻿

Những con đường phi truyền thống đang mang lại thành quả vượt ngoài kỳ vọng. Đằng sau quyết định rời xa văn phòng, Gen Z nhìn thấy ở bất động sản nhiều giá trị khác. Họ được tự do quản lý thời gian, được làm chủ mối quan hệ với khách hàng, và quan trọng hơn cả, cảm thấy công việc này có ý nghĩa khi giúp ai đó tìm thấy mái ấm.

Không ít người tận dụng nghề để tự đầu tư, biến kiến thức môi giới thành con đường tích lũy tài sản lâu dài. Rào cản gia nhập không quá cao khi thay vì mất 4 năm đại học, họ chỉ cần vài tháng học để lấy chứng chỉ hành nghề.

Nhìn rộng ra, sự dịch chuyển này phản ánh cách Gen Z định nghĩa lại “công việc ổn định”. Với họ, ổn định không còn là văn phòng, hợp đồng dài hạn hay lương cố định, mà là sự linh hoạt, tiềm năng thu nhập không giới hạn và cơ hội phát triển cá nhân.

Theo: Business Insider ﻿