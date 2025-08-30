Những lưu ý quan trọng khi tham gia đầu tư tiền ảo

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cryptocurrency Scam là gì?

Thuật ngữ lừa đảo tiền mã hóa “Cryptocurrency Scam” chỉ các hành vi gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi kẻ lừa đảo lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lòng tham hoặc sự cả tin của nhà đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Các hình thức lừa đảo này có thể bao gồm việc hứa hẹn lợi nhuận cao, yêu cầu đầu tư vào các dự án không có thực, hoặc dụ dỗ người dùng cung cấp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản.

Theo định nghĩa của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), lừa đảo tiền mã hóa là các chiến thuật gian lận được thực hiện dưới vỏ bọc đầu tư vào tiền điện tử hoặc blockchain, nhằm đánh cắp tiền hoặc thông tin cá nhân.

Các hình thức lừa đảo tiền mã hóa phổ biến

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa phát triển nhanh chóng, các hình thức lừa đảo liên quan cũng ngày càng tinh vi và đa dạng.

Một trong những chiêu trò phổ biến là lừa đảo đa cấp, khi kẻ gian hứa hẹn lợi nhuận cao từ các gói "thành viên" hoặc đầu tư vào khai thác và giao dịch tiền mã hóa. Thực tế, lợi nhuận được trả chủ yếu từ tiền của những người tham gia sau chứ không đến từ hoạt động kinh doanh thật sự.

Bên cạnh đó, lừa đảo qua mạng xã hội cũng diễn ra phổ biến. Kẻ gian dùng các nền tảng như WhatsApp, LinkedIn hay Instagram để tạo lòng tin, sau đó giới thiệu các nền tảng giao dịch giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Hình thức này tận dụng sự cả tin và thiếu kinh nghiệm của người tham gia để đánh lừa.

Một thủ đoạn khác là giả mạo sàn giao dịch hoặc ví điện tử. Kẻ gian thiết kế website hoặc ứng dụng gần như giống hệt các sàn uy tín như Binance hay Coinbase, dụ người dùng nạp tiền và cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Ngoài ra, một số dự án tiền mã hóa giả mạo liên quan đến công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) cũng xuất hiện. Kẻ gian hứa hẹn lợi nhuận cao từ các dự án AI nhưng thực chất đó chỉ là các dự án giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Cuối cùng, thao túng thị trường là chiêu trò kẻ gian dùng để tạo ảo giác về tính thanh khoản và giá trị tài sản. Cụ thể, kẻ gian sẽ mua và bán cùng một tài sản nhiều lần giữa các tài khoản do chính chúng kiểm soát, nhằm làm cho thị trường có vẻ sôi động và hấp dẫn, mặc dù thực tế không có giao dịch “thực” nào xảy ra với bên thứ ba, khiến người tham gia bị lôi kéo và mất cảnh giác.

Cách phòng tránh, hạn chế rủi ro liên quan đến tiền ảo

Để bảo vệ bản thân khỏi các chiêu trò lừa đảo tiền mã hóa, việc nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa là vô cùng quan trọng.

Trước hết, người dùng tuyệt đối không nhấp vào các liên kết lạ, gọi đến những số điện thoại không xác thực hay gửi tiền cho bất kỳ ai tự xưng là chuyên gia tài chính hoặc đại diện doanh nghiệp.

Đồng thời cần tránh xa những doanh nghiệp hay cá nhân hứa hẹn lợi nhuận cao một cách phi lý, hoặc những “nhà quản lý đầu tư” liên lạc để nói rằng họ có thể giúp kiếm tiền nhanh chóng.

Ngoài ra, người dùng cần thận trọng trước các thông báo từ email, tin nhắn hay các thông tin trực tuyến tự xưng là ngân hàng, công ty tài chính hay cơ quan chính phủ, nói rằng tài khoản của người dùng bị khóa hoặc gặp sự cố. Thay vì trả lời ngay, hãy truy cập trực tiếp vào trang web chính thức của tổ chức để kiểm tra và xác minh thông tin, đảm bảo an toàn cho tài sản của mình

Người dùng cũng nên tránh các việc làm liên quan đến chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử hoặc khai thác tiền mã hóa với hứa hẹn lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác với các chiêu trò tống tiền, khi kẻ lừa đảo đe dọa đăng tải thông tin nhạy cảm khi người dùng khi không chuyển tiền hoặc tiền điện tử. Trong trường hợp này, người dùng cần liên hệ ngay với Cơ quan chức năng.

Thị trường tiền mã hóa mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu người dùng thiếu cảnh giác. Việc hiểu rõ các chiêu trò lừa đảo, nhận diện các dấu hiệu bất thường và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.