Cần mẫn tiết kiệm, đến ngày "thu hoạch" được đúng 250k: Bức ảnh tiết lộ sự thật không thể buồn hơn!

Ở thời điểm hiện tại, phần lớn chúng ta đều ưu tiên gửi tiết kiệm online vì nhanh gọn, tiện lợi và yên tâm "tiền không thể chạy mất". Dẫu vậy, vẫn có không ít người đang áp dụng phương pháp tiết kiệm truyền thống: Nuôi heo đất. Cho heo "ăn" mỗi ngày dù sao cũng là thú vui, cũng là một cách để tự mình có thêm động lực tiết kiệm.

Tuy nhiên mới đây, một người dùng ẩn danh đã chia sẻ điều không ngờ tới khi áp dụng phương pháp tiết kiệm truyền thống này: Heo bị "rút ruột".

Bức ảnh người này đăng tải

"Thật sự mình đang rất rất buồn, khi ở trong chính ngôi nhà của mình mà lại không thể yên tâm. Mình nuôi heo từ tháng 3 đến giờ, kiếm được bao nhiêu tiền cũng để dành về đút heo phần lớn. Vậy mà hôm nay đập heo, chỉ còn vỏn vẹn 1 tờ 200k với 1 tờ 50k thế này...

Đây còn là lần đầu tiên trong đời mình nuôi được cần mẫn và nhét được đều đặn, nhiều tiền đến vậy nhưng giờ mất hết rồi..." - Người này viết.

Ở phần bình luận, ngoài những lời động viên ra, phần lớn mọi người cũng không biết nói gì hơn. Đa số đều cho rằng dù sao tiền mất cũng đã mất, coi đó như bài học để rút kinh nghiệm và tìm phương án tiết kiệm khác thôi.

"Mình hiểu cảm giác của bạn. Ngày xưa hồi sinh viên mình cũng nuôi heo, xong cũng gặp cảnh y hệt mà ở ghép tận 3 người nên cũng không làm thế nào được. Chỉ biết tự trách mình quá cả tin, quá ngây thơ thôi. Tiền mất cứ coi như của đi thay người bạn ạ. Đã thế này rồi thì cứ gửi tiết kiệm online thôi, cũng đừng nghĩ tới việc mua vàng vì mua vàng là phải có chỗ cất an toàn thì mới yên tâm được" - Một người bày tỏ.

"Mình chẳng bao giờ nuôi heo, tiền toàn để vào tài khoản ngân hàng hoặc mang đi đầu tư. Chứ giờ đến cả két sắt còn cậy ra được, huống hồ là con heo đất... Coi như làm lại từ đầu, buồn tiếc thì chuyện cũng đã rồi, cố lên" - Một người động viên.

Tiết kiệm được tiền rồi, làm sao cho thật tối ưu?

Với những người đang đều đặn tiết kiệm được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm thì việc "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.