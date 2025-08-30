Agribank vừa phát cảnh báo quan trọng liên quan hướng dẫn nhận tiền an sinh xã hội

Theo ngân hàng Agribank, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, mới đây, Chính phủ đã công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân. Tuy nhiên, ngay sau thông tin này, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng để tung ra các chiêu trò lừa đảo tinh vi, nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân và khách hàng ngân hàng.

Thủ đoạn thường thấy là gửi tin nhắn, email kèm đường link giả mạo với nội dung như “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”, hay “Cài đặt VNeID để nhận quà”. Khi người dân nhấp vào các đường dẫn này, kẻ gian có thể dễ dàng đánh cắp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu ngân hàng.

Ngoài ra, nhiều trường hợp kẻ lừa đảo giả mạo cán bộ công an, cơ quan Nhà nước hoặc nhân viên ngân hàng gọi điện trực tiếp để “hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ”. Chúng thường yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thậm chí chuyển khoản để “xác thực”, từ đó chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản. Một thủ đoạn khác là lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng, đánh vào sự tin tưởng của người dân để lấy cắp dữ liệu.

Trước tình hình gia tăng các thủ đoạn lừa đảo giả mạo hướng dẫn nhận tiền an sinh xã hội, Agribank đã phát đi khuyến cáo mạnh mẽ tới khách hàng và người dân nhằm bảo vệ an toàn tài chính.

Ngân hàng nhấn mạnh, khách hàng tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là nguyên tắc quan trọng để ngăn chặn kẻ gian chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Đồng thời, người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền để “xác thực” hoặc hỗ trợ nhận tiền an sinh. Agribank khẳng định, không có trường hợp cán bộ ngân hàng, công an hay cơ quan Nhà nước nào yêu cầu khách hàng chuyển tiền để nhận hỗ trợ.

Ngoài ra, Agribank cũng khuyến nghị người dùng không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng từ nguồn không rõ ràng, bởi đây thường là công cụ để kẻ xấu cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính.

Khách hàng chỉ nên tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống của Chính phủ và Agribank, qua đó đảm bảo quyền lợi và sự an toàn khi tham gia các chính sách an sinh.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, khách hàng cần liên hệ ngay Agribank qua hotline 1900 558 818 hoặc (84)24 3205 3205, hoặc tới chi nhánh/phòng giao dịch Agribank gần nhất. Đồng thời, cần trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.