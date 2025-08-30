Giá vàng hôm nay 30/8: Thế giới tăng mạnh, trong nước tiếp tục phá đỉnh

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh do được hỗ trợ bởi sự suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ và những kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Giá vàng thế giới gần đây có xu hướng tăng lên, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố kinh tế và chính trị. Một trong những nguyên nhân đến từ các số liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ. Báo cáo mới công bố cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý II vừa qua đạt 3.3%, cao hơn so với dự báo ban đầu và vượt kỳ vọng của nhiều chuyên gia.

Bên cạnh đó, thị trường lao động Mỹ cũng thể hiện sức mạnh khi số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm nhẹ so với dự kiến. Điều này cho thấy nền kinh tế vẫn đang trong tình trạng ổn định, nhưng đồng thời cũng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể cân nhắc duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ thêm một thời gian nữa, gây áp lực gián tiếp lên giá vàng.

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh. (Ảnh: Minh Đức).

Các chuyên gia nhận định rằng vàng đang là lựa chọn được ưa chuộng của giới đầu tư trong bối cảnh dự báo Mỹ sắp bước vào giai đoạn nới lỏng chính sách tiền tệ , dự kiến bắt đầu từ tháng tới. Những phát biểu gần đây của các quan chức Fed càng củng cố thêm kỳ vọng này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 30/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 127,4 - 128,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Đây là ngưỡng giá đắt nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 120,6 - 123,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Đây cũng là đỉnh lịch của vàng nhẫn.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.442 USD/ounce, tăng 27 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.443 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia tại Bank of America duy trì dự báo lạc quan, cho rằng giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026. Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng này nhấn mạnh rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng sẽ là yếu tố then chốt hỗ trợ giá vàng.

"Việc cắt giảm lãi suất tiềm năng kết hợp với đồng USD mất giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng cao hơn... Trong môi trường lạm phát tiếp tục tăng, vàng sẽ càng trở nên hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn ", các nhà phân tích tại Bank of America nhận định.

Thị trường hiện đang đặt cược lớn vào khả năng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9/2025. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, với khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ vào các tháng 10 và 12.