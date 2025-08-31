Giá vàng hôm nay 31/8: Thế giới tiếp tục tăng, trong nước phá kỷ lục

Giá vàng tiếp tục tăng do được hỗ trợ bởi sự suy yếu kéo dài của đồng USD và những kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo David Meger, Giám đốc Giao dịch Kim loại tại High Ridge Futures, kỳ vọng về một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay thường có tác động tích cực đến giá cả hàng hóa nói chung, bao gồm cả vàng và bạc.

Các nhà giao dịch cũng tự tin hơn vào khả năng này. Tỷ lệ dự đoán về một đợt cắt giảm lãi suất 0.25% vào cuộc họp chính sách tháng Chín của Fed đã tăng lên gần 89%, từ mức 85% trước khi dữ liệu được công bố. Vàng là tài sản không sinh lãi, vì vậy nó thường trở nên hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất thấp.

Giá vàng miếng đang đắt nhất lịch sử. (Ảnh minh hoạ).

Một yếu tố khác góp phần vào sự biến động là những tranh cãi xung quanh tính độc lập của Fed. Một thẩm phán liên bang sẽ xem xét liệu có tạm thời ngăn Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook hay không. Sự không chắc chắn này khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Báo cáo mới nhất tại Ngân hàng Bank of America (BofA) cho rằng loạt dữ liệu kinh tế mới công bố đang củng cố khả năng lãi suất Mỹ sớm đi theo hướng giảm.

Theo phân tích của BofA, lạm phát cao có thể tạm thời hỗ trợ USD khi thị trường hạ bớt kỳ vọng về nới lỏng chính sách. Tuy nhiên, bất kỳ nhịp phục hồi nào của đồng USD cũng khó bền vững, sớm đối diện nguy cơ bán tháo. Nếu lạm phát duy trì dai dẳng, Fed có thể buộc phải cứng rắn hơn, giúp USD hưởng lợi trong ngắn hạn, nhưng hiệu ứng này được dự báo sẽ không kéo dài.

Trong bối cảnh đó, BofA giữ vững dự báo lạc quan với vàng, kỳ vọng kim loại quý này có thể vươn tới mốc 4.000 USD/ounce ngay trong nửa đầu năm 2026.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Vàng miếng trong nước tiếp tục gây “sốc” khi vọt lên 130,6 triệu đồng/lượng, mức cao kỷ lục chưa từng có, còn vàng nhẫn cũng tăng tới gần 1,9 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới hiện đã lên tới hơn 20 triệu đồng/lượng, khiến thị trường nóng hơn bao giờ hết.

Cụ thể, lúc 6h ngày 31/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là ngưỡng giá đắt nhất từ trước đến nay.

Cùng chiều tăng với vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ghi nhận đà bứt phá mạnh.

Cụ thể, SJC niêm yết ở 122,5 – 125 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng. DOJI giao dịch vàng nhẫn ở 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở ngưỡng 3.448 USD/ounce (tương đương khoảng 110,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 20,4 triệu đồng/lượng. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.443 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đồng loạt nghiêng về kịch bản tăng, phần lớn nhà đầu tư Phố Wall cũng dự đoán vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, nhận định: “Chỉ số tiền mặt của vàng đang chuẩn bị lập mức đóng cửa tháng cao kỷ lục mới. Đây rõ ràng không phải tín hiệu giảm giá”.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng, giá vàng có thể điều chỉnh ngắn hạn trong biên độ đã kéo dài từ tháng 4, nhưng không có khả năng xảy ra đợt giảm mạnh trước khi bứt phá thực sự.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, dự báo: “87% thị trường tin Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, do đó giá vàng sẽ tiếp tục đi lên”.

Một số chuyên gia khác cho rằng vàng đang phá vỡ mô hình tích lũy tam giác sau 5 tháng, giống như chiếc lò xo bị nén lâu ngày nay bật mạnh. Vì thế vàng có thể vượt 3.500 USD/ounce và hướng tới 4.000 USD vào cuối năm, đặc biệt nhờ lực mua từ các quỹ ETF phương Tây.

Theo khảo sát tuần này, trong số 14 chuyên gia Phố Wall, có 12 người (86%) dự báo giá vàng tăng, 2 người dự báo đi ngang và không ai cho rằng giảm. Trong 179 phiếu bầu trực tuyến của nhà đầu tư nhỏ lẻ, 68% chọn tăng, 17% giảm, còn lại dự báo đi ngang.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco, kết luận: “Biểu đồ đang cho thấy tín hiệu ngày càng tích cực khi Fed nới lỏng chính sách. Xu hướng chính của vàng vẫn là tăng ổn định”.



