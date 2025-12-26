Giá vàng hôm nay 26-12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Mở cửa ngày giao dịch 26-12, các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 157,6 triệu đồng/lượng, bán ra 159,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng trang sức các loại cũng ghi nhận mức tăng lên 600.000 đồng, khi được giao dịch ở mức 153,1 triệu đồng/lượng mua vào, 156,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tuy nhiên, đến gần 9 giờ, công ty SJC điều chỉnh giá vàng miếng xuống còn 157,2 - 159,2 triệu đồng/lượng (mua-bán); trong khi vàng trang sứ vẫn giữ nguyên như đầu ngày.

So với mốc cao nhất lịch sử 159,9 tire6u5 đồng/lượng, giá vàng miếng vẫn đang thấp hơn khoảng 700.000 đồng.

Trên thế giới, thị trường Mỹ và châu Âu đêm qua đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới nhưng vẫn kịp chốt giá ở mức 4.514 USD/ounce.

Trong khi tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng hôm nay biến động giằng co quanh mốc 4.500 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại

Theo giới phân tích, sự không chắc chắn về thuế quan và nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ ETF, ngân hàng trung ương đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trên 4.000 USD/ounce vào năm 2025. Chưa hết, trong dự báo mới nhất JP Morgan cho rằng nhu cầu mới từ tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của Trung Quốc và cộng đồng tiền điện tử có thể giúp giá vàng vượt qua mốc 5.055 USD vào cuối năm sau.

Các chuyên gia của JP Morgan dự báo thị trường tăng giá sẽ tiếp tục khi các động lực chính vẫn mạnh mẽ. Ông Natasha Kaneva, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại JP Morgan cho biết xu hướng dài hạn về dự trữ, cùng nhu cầu đa dạng hóa đầu tư vào vàng vẫn còn tiếp diễn. Đồng USD yếu hơn, lãi suất thấp hơn ở Mỹ, sự bất ổn kinh tế và địa chính trị theo truyền thống là những yếu tố tích cực thúc đẩy giá vàng.

Dự báo giá của JP Morgan Global Research còn dựa trên nhu cầu mạnh mẽ liên tục từ các nhà đầu tư, cùng với nhu cầu tiếp tục từ các ngân hàng trung ương - dự kiến trung bình đạt 585 tấn mỗi quý trong năm 2026.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 143,7 triệu đồng/lượng.



