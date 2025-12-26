Cụ ông mở 8 sổ tiết kiệm, đến hạn không tất toán, để tự động tái tục nhiều năm rồi kiện ngân hàng

Theo hồ sơ vụ kiện, từ năm 2018 đến 2019, ông S đứng tên mở 8 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng A, mỗi sổ đều có kỳ hạn 12 tháng với mức lãi suất từ 6,6% đến 6,8%/năm tại thời điểm mở. Tổng số tiền gốc đã gửi là hơn 300 triệu đồng. Trong nhiều năm sau đó, đến khi hết hạn sổ, ông S không đến rút tiền và cũng không có yêu cầu gì khác. Ngân hàng vì thế đã gia hạn tự động, nhập lãi vào gốc và điều chỉnh lãi suất theo mức hiện hành tương ứng từng thời kỳ.

Khi rút toàn bộ số tiền vào các năm 2023–2024, ông S cho rằng ngân hàng đã "tính thiếu lãi" so với mức lãi suất ban đầu và yêu cầu được thanh toán bổ sung gần 9 triệu đồng cùng lãi phát sinh trên khoản này. Trình bày tại tòa, ông khẳng định không thắc mắc về lãi suất khi gửi, nhưng ông cho rằng việc ngân hàng tự ý thay đổi mức lãi suất khi ông không đến rút tiền đúng hạn là không đúng quy định.

Ngược lại, phía ngân hàng cho biết việc áp dụng lãi suất được thực hiện theo đúng hệ thống quy định nội bộ và cơ chế tái tục tiền gửi. Đại diện Ngân hàng khẳng định, tại thời điểm đáo hạn, khách hàng không đến tất toán và không có yêu cầu khác thì sổ tiết kiệm được gia hạn kỳ hạn mới với lãi suất hiện hành. Đây là quy định được áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống và phù hợp với hướng dẫn lãi suất từng thời kỳ.

Theo nội dung bản án, Hội đồng xét xử đã đối chiếu với quy định về sản phẩm tiết kiệm có gia hạn tự động, cho thấy các văn bản này thống nhất quy định: nếu khách hàng không đến rút sổ khi đáo hạn, ngân hàng được quyền nhập lãi vào gốc và áp dụng lãi suất theo biểu lãi suất cuối ngày tại thời điểm tái tục. Hội đồng xét xử nhận định cơ chế này là hợp lệ và được thực hiện nhất quán.

Tháng 7/2025, tòa phúc thẩm đánh giá yêu cầu của ông S - đòi giữ nguyên mức lãi suất ban đầu trong suốt nhiều năm - là không có cơ sở. Bản án nêu rõ: "Việc ông S yêu cầu ngân hàng áp dụng một mức lãi suất tính từ ngày mở sổ tiết kiệm cho đến khi tất toán là không phù hợp quy định hiện hành. Ngân hàng tự động gia hạn và tính lãi theo mức lãi suất tại thời điểm tái tục là đúng quy định."

Từ đó, kháng cáo của ông S bị bác và phán quyết sơ thẩm được giữ nguyên. Ông S thua kiện, không được nhận khoản 8,9 triệu đồng lãi bổ sung như yêu cầu. Tuy nhiên, xét ông là người cao tuổi và có đơn đề nghị, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định miễn toàn bộ án phí phúc thẩm cho ông.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, vụ kiện cho thấy vấn đề thường gặp trong giao dịch tiết kiệm: khách hàng không nắm rõ cơ chế tái tục tự động và biến động lãi suất theo thị trường. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng người gửi tiền cần theo dõi ngày đáo hạn, quyết định tất toán hay tái tục chủ động nhằm đảm bảo quyền lợi của mình, tránh phát sinh tranh chấp không đáng có.