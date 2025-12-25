Giá vàng hôm nay 25/12: Tiếp tục tăng, lập đỉnh mới

Giá vàng thế giới tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới nhờ được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ mềm hơn cùng các rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt. Đà tăng kéo dài đã đưa giá vàng lên chuỗi kỷ lục mới, thu hút dòng tiền trú ẩn toàn cầu.

Như vậy, vàng đã vọt lên mức cao kỷ lục gần 4.480 USD/ounce, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một năm bứt phá hiếm có của kim loại quý - vốn được coi là “hầm trú ẩn” truyền thống. Nguyên nhân được cho là do căng thẳng địa chính trị, việc cắt giảm lãi suất của Mỹ, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư dồi dào.

Theo một số chuyên gia, xu hướng dài hạn về đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương là động lực chính thúc đẩy giá vàng. Dự báo giá vàng sẽ tăng lên khoảng 5.000 USD/ounce vào năm tới.

Các chuyên gia nhận định, trong năm 2026, Bitcoin, AI và lĩnh vực công nghệ nhiều khả năng sẽ chững lại, nhưng xu hướng tăng của vàng vẫn còn dư địa, đồng thời sự suy yếu của tiền mã hóa có thể tiếp thêm động lực cho bạc.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay cao kỷ lục. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 25/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 157,2 - 159,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 154 triệu đồng/lượng (mua) và 157 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 15,73 - 15,92 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 15,55 - 15,85 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.478 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Gregory Shearer, người đứng đầu Chiến lược Kim loại cơ bản và Kim loại quý tại Ngân hàng JP Morgan cho biết, mặc dù khó xác định chính xác thời điểm xuất hiện các yếu tố xúc tác và dòng vốn đẩy giá vàng lên cao nhưng các chuyên gia tin tưởng mạnh mẽ rằng nhu cầu vàng sẽ đủ mạnh để tiếp tục đẩy giá lên mức 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

" Thậm chí, chúng tôi cho rằng các giả định về nhu cầu của nhà đầu tư có thể còn khá thận trọng. Chúng tôi đã đưa ra một kịch bản, trong đó, nếu chỉ cần đa dạng hóa 0,5% tài sản nắm giữ của nước ngoài tại Mỹ sang vàng, thì nhu cầu mới này sẽ đủ để đẩy giá vàng lên mức 6.000 USD/ounce ", ông Shearer cho biết.

J.P. Morgan cũng đánh giá tiềm năng mở rộng tệp sở hữu vàng trong năm tới đến từ các công ty bảo hiểm Trung Quốc và ngành công nghiệp tiền mã hóa, đồng thời cho rằng chỉ cần 0,5% tài sản Mỹ nắm giữ ở nước ngoài được đa dạng hóa sang vàng cũng đủ tạo ra lực cầu mới đẩy giá lên 6.000 USD/ounce.

Trong bối cảnh nguồn cung khai thác vàng tăng chậm và kém co giãn, trong khi nhu cầu duy trì mạnh, J.P. Morgan Global Research dự báo giá vàng bình quân đạt 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026 và có thể tiến tới 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2027, với rủi ro nghiêng về khả năng đạt mục tiêu sớm hơn dự kiến.