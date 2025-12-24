Xổ số miền Nam: Chiều 24-12, Tây Ninh và Cà Mau tiếp tục có người trúng độc đắc

Chiều 24-12, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều người mua vé số đã bàn tán rôm rả khi giải độc đắc tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 689327) và giải an ủi của vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều cùng ngày, được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng độc đắc 14 tờ vé số Đồng Nai là đại lý vé số Rô Thanh ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, chủ nhân may mắn đầu tiên trúng 1 vé độc đắc đã liên hệ với đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng.

Chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 716812) của vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 23-12, đã tìm ra chủ nhân may mắn tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng giải độc đắc vé số Bạc Liêu là đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau.

Tuần trước, giải độc đắc của xổ số miền Nam đã trúng 5 lần tại tỉnh Tây Ninh.