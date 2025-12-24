Bí mật giúp thanh niên lương tháng 900 triệu “thoát cảnh làm thuê”

Ở tuổi 27, Nabeel Khan từng đạt mức thu nhập gần 432.000 USD/năm (khoảng 10,8 tỉ đồng) khi làm việc tại Amazon. Đây là con số đáng mơ ước với không ít người, đặc biệt là ở độ tuổi dưới 30, tuy nhiên thay vì để mức lương “khủng” kéo theo lối sống xa hoa, Khan lựa chọn một chiến lược hoàn toàn khác: Tiết kiệm hơn 80% thu nhập, kiểm soát chặt chi tiêu và âm thầm xây dựng nền tảng tài chính đủ vững để rời đời sống công sở, theo đuổi con đường khởi nghiệp.

Tư duy kinh doanh của Khan hình thành từ rất sớm. Khi còn học trung học, anh đã cùng một nhóm bạn thành lập “công ty gia sư”, thu phí từ 20 - 50 USD/giờ (khoảng 500.000 - 1,2 triệu đồng). Chỉ trong tháng đầu tiên, dự án nhỏ này đã mang về doanh thu 5.000 USD (khoảng 125 triệu đồng). Trải nghiệm đó giúp Khan sớm làm quen với việc quản lý dòng tiền, chi tiêu.

Nabeel Khan. Ảnh: CNBC

Sau khi tốt nghiệp trung học, Khan theo học ngành khoa học và kỹ thuật tại Đại học Michigan (Mỹ). Dù từng nghĩ sẽ làm việc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị thể thao, anh dần nhận ra cơ hội tạo ra tác động lớn hơn nếu bước vào ngành công nghệ và khởi nghiệp. Quyết định này dẫn Khan đến Amazon - nơi trở thành bệ phóng quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh.

Năm 2020, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Khan gia nhập Amazon với vai trò quản lý vận hành tại một trung tâm kho vận, mức lương khởi điểm khoảng 50.000 USD/năm (khoảng 1,25 tỷ đồng). Thay vì coi đây là một công việc thuần vận hành, Khan chủ động tìm kiếm những vị trí có thể giúp anh tích lũy kỹ năng phục vụ mục tiêu dài hạn. Anh xác định các vai trò quản lý dự án và quản lý sản phẩm sẽ giúp mình học được cách quản trị nhân lực, phát triển sản phẩm và hiểu cách doanh nghiệp vận hành.

Để đạt được điều đó, Khan tìm đến các cố vấn cả trong và ngoài Amazon, học hỏi từ họ những kỹ năng cần thiết cũng như cách xây dựng hồ sơ năng lực. Song song với công việc chính, anh dành buổi tối và cuối tuần để học thêm, tham gia khóa lập trình kéo dài sáu tháng tại Viện Công nghệ Georgia và lấy chứng chỉ Amazon Web Services. Ngay trong vị trí quản lý vận hành, Khan cũng chủ động nhận thêm các dự án cải tiến hệ thống an toàn kho, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế cho bước tiến tiếp theo.

Những nỗ lực này nhanh chóng mang lại kết quả. Giữa năm 2021 - khoảng 1 năm sau khi chính thức được nhận vào Amazon, Khan được thăng chức lên quản lý dự án với thu nhập 66.000 USD/năm (khoảng 1,65 tỉ đồng). Đến giữa năm 2023, anh chuyển sang vai trò quản lý sản phẩm với mức lương 146.000 USD/năm (khoảng 3,65 tỷ đồng).

Và đến năm 2025, Khan đạt đỉnh thu nhập khi trở thành quản lý sản phẩm AI cấp cao, với tổng thu nhập hàng năm lên tới 432.000 USD (khoảng 10,8 tỉ đồng), bao gồm lương và cổ phiếu thưởng. Như vậy ở thời “đỉnh cao”, trung bình 1 tháng, Khan kiếm khoảng 36.000 USD (900 triệu đồng).

Dù thu nhập cao, Khan luôn sống rất tiết kiệm. Ảnh: CNBC

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện của Khan không chỉ nằm ở tốc độ tăng thu nhập, mà còn ở cách anh kiểm soát chi tiêu. Trong suốt thời gian làm việc tại Amazon, Khan cho biết anh luôn tiết kiệm hơn 80% thu nhập mỗi tháng - tương đương khoảng 810 triệu đồng/tháng ở thời kỳ lương cao nhất. Tổng cộng, anh tích lũy được khoảng 666.000 USD (khoảng 16,6 tỉ đồng) thông qua các tài khoản tiết kiệm, và các khoản đầu tư. Khoản tiền này trở thành “tấm đệm tài chính” quan trọng, giúp Khan tự tin và vững tâm hơn khi quyết định nghỉ việc tại Amazon.

Tháng 7.2025, Khan thành lập công ty riêng: SkillAxis - Một startup chuyên đào tạo và phát triển các nhà quản lý sản phẩm AI cho những doanh nghiệp ngoài ngành công nghệ. Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, anh chủ yếu sống dựa vào khoản tiết kiệm trước đó. Từ tháng 7.2025 đến tháng 11.2025, công ty mang về khoảng 51.000 USD doanh thu (khoảng 1,27 tỉ đồng). Khan tự trả cho mình mức lương khoảng 5.000 USD/tháng (khoảng 125 triệu đồng) - Con số vừa đủ để duy trì sinh hoạt.

Tổng chi tiêu hàng tháng của Khan bao gồm tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và các chi phí thiết yếu khác chưa bao giờ vượt quá mức lương mà anh tự trả cho chính mình. Dù không tiết kiệm được tiền hàng tháng khi tự đứng ra làm chủ, nhưng Khan cho rằng điều này là chấp nhận được và “cũng chẳng sao” vì anh đã có sẵn nền tảng tài chính đủ an toàn. Tính đến đầu tháng 11/2025, giá trị tài sản ròng của Khan đạt mức khoảng 703.000 USD (khoảng 17,6 tỉ đồng).

Nhìn về tương lai, Khan đặt mục tiêu đạt giá trị tài sản ròng 1 triệu USD (khoảng 25 tỉ đồng) trước tuổi 30. Với anh, bài học lớn nhất không chỉ là kiếm được thu nhập cao, mà là biết kiểm soát lối sống khi thu nhập tăng. Chính kỷ luật chi tiêu và thói quen tiết kiệm hơn 80% thu nhập trong những năm đi làm thuê đã giúp Khan có đủ tự do tài chính để bước sang một chương mới của cuộc đời.

(Theo CNBC)