Lương 20 triệu ở TP.HCM là ổn?

"Kiếm bao nhiêu mới gọi là đủ sống, là tạm ổn?".

Đây có thể là thắc mắc, băn khoăn của không ít người nhưng kỳ thực, chẳng thể có đáp án chung đúng với tất cả. Chỉ riêng bản thân chúng ta thôi, cũng có những giai đoạn mà mức chi tiêu không giống nhau, chứ nói gì tới người khác. Thế nên lương bao nhiêu là ổn, suy cho cùng, chỉ có tự bản thân mình mới là người biết rõ nhất.

Mới đây trên MXH Threads, một bạn trẻ ở TP.HCM cũng trải lòng và đặt ra thắc mắc về mức lương 20 triệu/tháng. Theo quan điểm cá nhân, bạn cho rằng lương thế là ổn nhưng vẫn khó để tiết kiệm.

20 triệu - mức lương "trông khá ổn" nhưng sau khi trừ đi chi tiêu, cũng không để dành được bao nhiêu (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ những suy nghĩ khác nhau, nhưng đa số đều đồng tình: Ổn hay không ổn là do mình cả thôi!

“Lúc mới ra trường lương mình 5 triệu, mình tiêu 4 triệu, để dành 1 triệu. Thế nên mình học được cách sống với 4 triệu/tháng. Giờ lương mình là 18 triệu/tháng, mình vẫn chỉ tiêu 4 triệu/tháng thôi. Thế nên mình thấy lương 20 triệu là ổn” - Một người chia sẻ.

“Nhớ lại hồi sinh viên đi bạn, nếu gia đình không khá giả thì chắc mỗi tháng bố mẹ cho 4-5 triệu là cùng, mà phải lo trọn gói ăn uống, thuê nhà các thứ. Mình cố đi làm thêm kiếm được tầm 3 triệu nữa, vẫn sống tốt đó thôi. Từ sinh viên chuyển sang người đi làm mà cái đầu tiên bạn thay đổi là mức sống, thì thực sự là lương bao nhiêu cũng khó ổn” - Một người chung quan điểm.

“20 triệu nếu là lương thực nhận từ công việc giờ hành chính full time thì là ổn so với mặt bằng chung rồi đó, mình cảm nhận vậy. Còn chi tiêu rồi tiết kiệm bao nhiêu thì tùy mỗi người thôi, chẳng ai giống ai” - Một người bày tỏ.

“Mình 26 tuổi, lương cũng tầm 20 triệu, mình chia tiền thế này bạn thử tham khảo xem.

- Thuê nhà, điện nước, nói chung tất tần tật: 2,5 triệu

- Ăn: 1 triệu (vì hay về quê xin gạo với rau củ quả, thịt thà)

- Tiêu vặt: Tối đa 1 triệu (có tháng không hết thì dồn sang tháng sau)

- Xăng xe mình không tốn vì mình đi xe điện.

Tổng cộng là 1 tháng tiêu cỡ 4,5 triệu thôi, còn lại mình tiết kiệm hết” - Một người chia sẻ.

Tại sao không nên đợi “lương cao” mới bắt đầu quản lý chi tiêu, tiết kiệm?

1. Bẫy lạm phát lối sống: Lương tăng, chi tiêu tăng!

Nhiều người nghĩ rằng lương thấp thì quản lý tiền cũng chẳng để làm gì, đợi khi thu nhập cao rồi tính sau. Nhưng thực tế là nếu khi lương thấp không học cách chi tiêu, tiết kiệm thì khả năng đến khi lương tăng, mức sống cũng tăng theo. Đây chính là bẫy lạm phát lối sống mà không ít người mắc phải.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi chưa có thói quen kiểm soát tiền, lương càng cao thì mức sống càng dễ bị “nâng cấp” quá đà, dẫn đến tình trạng kiếm nhiều nhưng vẫn không dư.

2. Tiết kiệm là thói quen, không phải kết quả của thu nhập cao

Tiết kiệm không cần bắt đầu từ số tiền lớn, mà bắt đầu từ việc ưu tiên để dành dù chỉ một khoản nhỏ, và cố gắng duy trì đều đặn hàng tháng. Nếu quen với việc tiêu hết thu nhập, đến lúc lương cao hơn, bạn cũng khó thay đổi vì mức chi tiêu đã thành thói quen khó thay đổi trong ngày 1 ngày 2.

Ngược lại, người tiết kiệm từ sớm thường coi tiết kiệm là khoản bắt buộc, nên khi thu nhập tăng, tiền để dành cũng tăng theo tự nhiên. Đợi lương cao mới tiết kiệm đồng nghĩa với việc bạn tự làm chậm quá trình tích lũy của chính mình.

3. Quản lý tiền sớm giúp tránh sai lầm lớn khi thu nhập cao

Sai lầm tài chính ở giai đoạn thu nhập thấp thường nhỏ và dễ sửa, nhưng sai lầm khi lương cao lại tốn kém hơn rất nhiều. Quản lý chi tiêu sớm giúp bạn hiểu rõ tiền của mình đi đâu, đâu là chi tiêu cần thiết và đâu là chi tiêu theo cảm xúc. Khi đã có nền tảng này, bạn sẽ đưa ra quyết định tài chính tỉnh táo hơn khi thu nhập tăng. Không phải lương cao giúp bạn quản lý tiền tốt hơn, mà chính khả năng quản lý tiền mới quyết định bạn giữ được bao nhiêu khi lương cao.