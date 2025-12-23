Tiết kiệm kiểu này thì không bao giờ khá được

Tiết kiệm luôn được xem là thói quen tốt, đặc biệt với những người thu nhập chưa cao. Tuy nhiên, không phải khoản tiết kiệm nào cũng mang lại lợi ích thực sự. Có những cách tiết kiệm tưởng như khôn ngoan nhưng lại phản tác dụng, khiến chất lượng sống giảm sút, hiệu quả tài chính gần như bằng không mà lại gây tốn kém hơn về lâu dài.

1. Tiết kiệm bằng cách cắt bỏ hoàn toàn chi phí chăm sóc sức khỏe

Không ít người coi sức khỏe là khoản có thể “để sau”, đặc biệt khi còn trẻ. Họ tiết kiệm bằng cách không khám sức khỏe định kỳ, ngại đi bệnh viện, hạn chế mua thực phẩm chất lượng hơn vì thấy “đắt”, thậm chí làm việc quá sức để kiếm thêm tiền mà không dành thời gian nghỉ ngơi.

Ngắn hạn, những quyết định này giúp giảm chi tiêu đáng kể nhưng dài hạn, đây lại là khoản tiết kiệm cực kỳ phản tác dụng.

Sức khỏe không phải thứ có thể “bù lại” bằng tiền khi đã mất. Một lần bệnh nặng vì chủ quan có thể tiêu tốn số tiền gấp nhiều lần so với chi phí khám định kỳ hay ăn uống lành mạnh trước đó. Chưa kể, khi sức khỏe sa sút, khả năng lao động và kiếm tiền cũng giảm theo.

Lúc này, không chỉ mất tiền chữa bệnh mà còn mất cả thu nhập. Tiết kiệm đúng không phải là cắt bỏ những chi phí giúp bạn duy trì thể trạng tốt, mà là biết chi tiền đúng lúc để tránh những tổn thất lớn hơn về sau.

2. Tiết kiệm bằng cách mua đồ rẻ, bỏ qua chất lượng và độ bền

Một kiểu tiết kiệm rất phổ biến khác là luôn ưu tiên giá rẻ, bất kể chất lượng. Từ quần áo, giày dép, đồ gia dụng cho đến các thiết bị điện tử, nhiều người mặc định rằng “mua rẻ cho đỡ tốn”. Thoạt nhìn, cách này giúp giảm chi ngay lập tức. Nhưng nếu tính kỹ, đây lại là một trong những khoản tiết kiệm tốn kém nhất.

Đồ rẻ thường đi kèm tuổi thọ ngắn, nhanh hỏng, nhanh xuống cấp. Khi đó, bạn buộc phải mua lại nhiều lần, tổng chi phí sau vài năm thậm chí còn cao hơn so với việc đầu tư một món đồ tốt ngay từ đầu. Chưa kể, việc sử dụng sản phẩm kém chất lượng còn gây bất tiện, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và sinh hoạt hằng ngày.

Tiết kiệm thông minh không nằm ở việc mua rẻ nhất, mà là mua phù hợp với nhu cầu, có độ bền tương xứng với số tiền bỏ ra.

3. Tiết kiệm bằng cách không đầu tư cho học tập và nâng cao kỹ năng

Khi tài chính chưa dư dả, không ít người rất dè dặt với các khoản chi cho học tập, cho rằng học thêm, mua sách, tham gia khóa học hay đầu tư kỹ năng là “chưa cần thiết”, đặc biệt khi tài chính còn eo hẹp. Họ chọn tiết kiệm bằng cách trì hoãn việc học, chỉ làm những gì quen thuộc để không phát sinh chi phí. Tuy nhiên, đây lại là kiểu tiết kiệm khiến thu nhập bị “đóng băng” lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh, kỹ năng và kiến thức chính là công cụ giúp tăng giá trị bản thân. Không đầu tư cho học tập đồng nghĩa với việc chấp nhận mức thu nhập hiện tại trong thời gian dài, thậm chí tụt lại phía sau.

Trong khi đó, một khoản chi hợp lý cho việc học có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp tốt hơn, tăng lương, chuyển việc hoặc làm thêm nguồn thu mới. Tiết kiệm không nên là lý do để bạn từ chối những khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao nhất, đó chính là đầu tư vào chính mình.

Thế nên tựu trung lại, tiết kiệm không đồng nghĩa với việc cắt giảm mọi khoản chi. Tiết kiệm đúng là biết phân biệt đâu là chi phí lãng phí, đâu là chi phí cần thiết cho sức khỏe, hiệu quả sống và khả năng kiếm tiền trong tương lai. 3 khoản tiết kiệm không đáng có kể trên đều xuất phát từ tâm lý sợ tốn tiền, nhưng lại khiến chúng ta phải trả giá nhiều hơn về lâu dài.

Thay vì “thắt chặt” một cách cực đoan, hãy tiết kiệm có chọn lọc, chi tiêu có mục đích và xem tiền như một công cụ để xây dựng cuộc sống bền vững hơn, chứ không phải là thứ phải giữ chặt bằng mọi giá.