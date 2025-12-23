Agribank phát cảnh báo tới các hộ kinh doanh, liên quan về thông tin tài khoản

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo ngân hàng/ cán bộ thuế.

Theo Agribank, thời gian gần đây đã xuất hiện các đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng hoặc cơ quan thuế, chủ động gọi điện cho hộ kinh doanh (HKD) với lý do “hỗ trợ chuyển đổi, cập nhật hồ sơ, hoàn thiện thủ tục theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP”.

Thủ đoạn thường gặp của các đối tượng này là gửi giấy mời, thông báo hoặc đường link để hỗ trợ HKD làm thủ tục online. Yêu cầu hộ kinh doanh cung cấp thông tin tài khoản có tiền, sau đó cung cấp mã OTP hoặc xác thực Sinh trắc học để hoàn thành thủ tục. Cài đặt ứng dụng lạ để “xác thực”, “hỗ trợ nhanh từ xa”.

Agribank khuyến cáo, hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý:

- Không bấm vào đường link lạ gửi qua điện thoại, Zalo, SMS.

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn qua điện thoại.

LƯU Ý: Các thủ tục về thuế được hướng dẫn thực hiện TRỰC TIẾP tại cơ quan thuế hoặc ngân hàng.

Nếu nhận được cuộc gọi, giấy mời hoặc thông báo có dấu hiệu bất thường, khách hàng cần chủ động liên hệ cơ quan thuế tại địa phương hoặc Agribank để xác minh, tránh bị lợi dụng, lừa đảo. Khách hàng cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ thông tin và tài sản trong quá trình chuyển đổi số.