Lương 10,5 triệu/tháng vẫn tiết kiệm được 35 triệu/năm: 8 thói quen cực dễ áp dụng mà ai cũng làm được

Nhiều người luôn thấy tiền “không biết đi đâu”, trong khi những người khác – cùng mức lương – lại có khoản tiết kiệm dày lên từng tháng. Sự khác biệt không nằm ở thu nhập, mà ở cách quản lý tiền.

Dưới đây là 8 thói quen tiết kiệm được nhiều người áp dụng và thực sự tăng được khoảng 35 triệu đồng/năm, kể cả khi thu nhập chỉ tầm 10-11 triệu/tháng.

1. Đổi thứ tự chi tiêu: “Trả cho mình trước”

Nhiều người áp dụng công thức: Tiết kiệm = Thu nhập – Chi tiêu

Nhưng thực chất đây là công thức khiến bạn… chẳng còn đồng nào để tiết kiệm.

Cách đúng phải là: Chi tiêu = Thu nhập – Tiết kiệm

Ngay khi nhận lương, hãy chuyển một khoản cố định sang tài khoản tiết kiệm: 1 triệu – 2 triệu – 3 triệu tùy khả năng.

Dùng 2 tài khoản:

- Thẻ tiết kiệm: nhận lương, trích ngay tiền “trả cho mình trước”.

- Thẻ chi tiêu: dùng cho mọi sinh hoạt trong tháng. Chỉ giữ đúng số tiền được phép dùng.

Nhờ vậy, bạn không bao giờ “quá tay”, và cuối tháng vẫn còn số tiền đã đặt mục tiêu.

2. So sánh giá và ưu tiên mua đồ đã qua sử dụng

Với các món không ảnh hưởng đến sức khỏe như đồ gia dụng nhỏ, bàn ghế, kệ, thiết bị lưu trữ… mua lại hàng cũ loại tốt có thể giúp bạn tiết kiệm 20–50%.

Thói quen này đặc biệt hiệu quả với người thu nhập vừa phải.

Ngoài ra, trước khi mua online, hãy:

- So sánh giá giữa 2–3 sàn

- Xem mã giảm giá

- Hỏi bạn bè về shop uy tín → Một thao tác nhỏ nhưng tiết kiệm vài trăm nghìn mỗi tháng.

3. Tránh mua sắm bốc đồng bằng quy tắc “Để giỏ 7 ngày”

90% các món mua bốc đồng đều không thực sự cần.

Hãy thử:

- Thêm món muốn mua vào giỏ hàng

- Để đó 7 ngày

- Nếu sau 1 tuần vẫn muốn mua → mua

- Nếu thấy “cũng bình thường thôi” → bỏ

Cách này giúp giảm đáng kể việc tiêu theo cảm xúc, đặc biệt là mỹ phẩm, đồ decor, đồ bếp, quần áo.

4. Lập danh sách mua sắm và đi chợ theo tuần

Cửa hàng tiện lợi khiến bạn mua thêm những thứ không hề dự định.

Thói quen giúp tiết kiệm rõ rệt:

- Chọn 1 ngày cố định/tuần để đi chợ

- Lập list đồ cần mua

- Mua một lần và tuân thủ danh sách

Gia đình áp dụng cách này thường giảm 200.000 – 400.000 đồng/tháng mà vẫn ăn uống đủ chất.

5. Hạn chế ví điện tử, ưu tiên tiền mặt khi mua đồ dễ “quá tay”

Ví điện tử rất tiện, nhưng cũng khiến bạn không… cảm nhận được tiền rời khỏi ví.

Nếu muốn siết lại chi tiêu, hãy:

- Tắt bớt ví điện tử

- Chỉ thanh toán bằng tiền mặt cho những món dễ mua quá tay như quần áo, đồ decor, đồ ăn vặt

Tự hỏi 2 câu trước khi mua: “Mình muốn hay cần nó?” “Nó có xứng đáng lấy đi thời gian mình phải làm việc không?”

Thói quen nhỏ nhưng giảm được kha khá “tiền đi mà mình không biết”.

6. Gửi tiết kiệm theo mô hình 12 kỳ – dễ, linh hoạt

Mỗi tháng gửi một khoản cố định kỳ hạn 1 năm. Sau 12 tháng, bạn có 12 sổ tiết kiệm nhỏ, đáo hạn lần lượt.

Ưu điểm:

- Linh hoạt, không sợ kẹt tiền

- Có dòng tiền đáo hạn mỗi tháng

- Phù hợp với người thu nhập trung bình

7. Mô hình gửi 36 kỳ – tối ưu lãi suất hơn

Cách này dành cho người có kỷ luật mạnh:

- Trong năm đầu tiên, mỗi tháng chia tiền gửi vào 3 kỳ hạn: 1 năm – 2 năm – 3 năm

- Sau 12 tháng → bạn có 36 sổ

- Từ năm thứ 2 trở đi: gom tiền đáo hạn vào kỳ hạn 3 năm

Kết quả: lãi suất cao, dòng tiền đều, và không lo “gửi một cục lớn rồi cần lại phải rút trước hạn”.

8. Tăng thu nhập bằng đầu tư vào bản thân và làm thêm nhỏ

Không ai tiết kiệm mà giàu lên. Muốn tài chính thoải mái, bạn cần tăng thu nhập.

Cách đơn giản nhất:

- Duy trì công việc chính ổn định

- Phát triển một công việc phụ từ sở thích:

- Viết lách → cộng tác viên nội dung, báo chí, blog

- Chụp ảnh → freelancer sự kiện, chân dung

- Thủ công → bán trên mạng

- Kỹ năng văn phòng → dạy kèm online

Một công việc phụ kiếm thêm 1–2 triệu/tháng đã giúp tổng tiết kiệm tăng gấp đôi.

BẢNG MINH HỌA DÒNG TIỀN – LƯƠNG 10,5 TRIỆU/THÁNG

1. Cấu trúc dòng tiền theo tháng

Danh mục Tỷ lệ Số tiền (đồng) Ghi chú Tiết kiệm cố định ngay khi nhận lương 20% 2.100.000 Chuyển sang tài khoản tiết kiệm trong ngày nhận lương (“trả cho mình trước”) Chi tiêu thiết yếu 45% 4.725.000 Ăn uống, sinh hoạt, đi lại, nhu yếu phẩm Chi tiêu linh hoạt 20% 2.100.000 Ăn ngoài, cafe, mua sắm nhỏ, giải trí Dự phòng mini + khẩn cấp 10% 1.050.000 Tạo quỹ dự phòng 3–6 tháng Học tập – đầu tư bản thân 5% 525.000 Sách, khóa học, kỹ năng, side job

Tổng chi trong tháng: 10.500.000 đồng

Tiền tiết kiệm mỗi năm (tính riêng khoản 20%): 2.100.000 × 12 = 25.200.000 đồng

2. Các khoản tiết kiệm thêm từ thay đổi thói quen

Thói quen Số tiền tiết kiệm ước tính/tháng Số tiền tiết kiệm ước tính/năm Lý do So sánh giá – ưu tiên hàng cũ 150.000 – 300.000 1.800.000 – 3.600.000 Tiết kiệm 20–50% khi mua đồ gia dụng nhỏ Tránh mua bốc đồng (giỏ hàng 7 ngày) 200.000 – 400.000 2.400.000 – 4.800.000 Giảm mua đồ “vô thưởng vô phạt” Đi chợ theo tuần – có danh sách 200.000 – 300.000 2.400.000 – 3.600.000 Giảm mua thừa, giảm chi phí tiện lợi Hạn chế ví điện tử, ưu tiên tiền mặt 100.000 – 200.000 1.200.000 – 2.400.000 Giảm sức mua cảm tính Gửi tiết kiệm 12 kỳ/36 kỳ 50.000 – 120.000 tiền lãi/tháng 600.000 – 1.440.000 Tận dụng lãi suất cao hơn tài khoản thường Tăng thu nhập nhờ làm thêm +300.000 – 1.000.000 +3.600.000 – 12.000.000 Viết lách, chụp ảnh, kỹ năng văn phòng…

Tổng số tiền tiết kiệm thêm mỗi năm:

- Khoảng 10 – 12 triệu từ thói quen tiết kiệm

- 3,6 – 12 triệu từ làm thêm

Tổng cộng: ~14 – 24 triệu/năm (ngoài khoản tiết kiệm cố định)

3. Tổng hợp dòng tiền cuối năm

Khoản mục Số tiền/năm (đồng) Tiết kiệm cố định 20% thu nhập 25.200.000 Tiết kiệm từ thay đổi thói quen 10.000.000 – 12.000.000 Thu nhập tăng thêm từ side job 3.600.000 – 12.000.000 Tổng số tiền tích lũy ~35.000.000 – 49.000.000/năm

Con số 35 triệu/năm hoàn toàn thực tế ngay cả khi bạn chỉ áp dụng 70% các thói quen trong bài.