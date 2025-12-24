Điểm chung của những cặp vợ chồng không bao giờ cãi nhau vì tiền

Tiền bạc là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng phổ biến nhất trong hôn nhân, đặc biệt là những người giữ trách nhiệm "tay hòm chìa khóa", thường là các chị em. Tới lúc lập gia đình và có con rồi mới thấy, bài toán chi tiêu đã được nâng cấp lên một level mới: Cân đối chi tiêu, tiết kiệm, tích sản, đầu tư,... Người cầm tiền không chỉ lo chi tiêu hàng ngày, mà còn gánh áp lực phải đưa ra những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cả gia đình.

Thế mới thấy người cầm tiền chưa chắc là người sướng.

Muôn kiểu "đau đầu" với bài toán tài chính gia đình

Không khó để bắt gặp những bài đăng của hội chị em "tay hòm chìa khóa", trải lòng về bài toán chi tiêu và "xin trưng cầu góp ý" từ cộng đồng mạng.

Giống như tâm sự của người vợ ẩn danh này đây: Thu nhập 75 triệu/tháng - chắc chắn không thể coi là thấp, cũng cố gắng tiết chế chi tiêu, và dự phòng bằng cách mua bảo hiểm, nhưng sau cùng vẫn là có tháng không đủ tiêu.

Ngoài khoản bảo hiểm 100 triệu/năm cho gia đình 4 người, có thể thấy gia đình này chưa có khoản dự phòng nào khác (Ảnh chụp màn hình)

Một gia đình khác cũng chung tình cảnh: Thu nhập 70-80 triệu/tháng, mỗi tháng để dành 4 triệu đóng bảo hiểm nhưng vẫn đang đau đầu với bài toán nên túc tắc trả nợ hay dồn toàn lực xóa nợ rồi tiết kiệm sau.

Thu nhập trung bình không thấp nhưng đang có nợ, thật khó nghĩ khi đặt việc "tiết kiệm tích sản" và "ưu tiên trả nợ" lên bàn cân (Ảnh chụp màn hình)

Rõ ràng, bài toán quản lý chi tiêu - tiết kiệm, hay nói rộng hơn là xác định bức tranh tài chính gia đình, là chuyện không hề đơn giản. Không ít người dù chưa chính thức bước vào hôn nhân, chưa gặp những "thách thức thực chiến" trong câu chuyện chi tiêu, cũng đã thấy khó khăn, hoang mang khi nghĩ về bài toán này, giống như tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây.

Chưa chính thức về chung 1 nhà, đã thấy "hơi rối" khi nghĩ đến câu chuyện quản lý tài chính gia đình (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, đa số đều đồng tình: Vợ chồng không xích mích chuyện tiền bạc đã là 1 "cái may". Còn cách quản lý tài chính chỉ có thể là cùng nhau ngồi lại, trò chuyện và thống nhất, bởi "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Chi tiêu lẫn mục tiêu của từng gia đình, thường không ai giống ai nên cũng có mà áp dụng phương pháp của nhau được.

Vậy làm sao mới gỡ được thế khó?

Thực tế cho thấy, bài toán tài chính gia đình không thể giải quyết bằng một công thức chung. Nhưng có những nguyên tắc nền tảng, nếu làm đúng và làm đủ, sẽ giúp các gia đình gỡ được từng thế khó, lấy lại cảm giác chủ động và an tâm trong việc quản lý tiền bạc.

1. Cùng nhau thống nhất quan điểm và cách thức quản lý tài chính

Sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là mặc định việc quản lý chi tiêu thuộc về một người, thường là vợ hoặc người "giữ tay hòm chìa khóa". Trong khi đó, tài chính gia đình lại là vấn đề chung, gắn với mục tiêu sống, trách nhiệm và tương lai của cả hai.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Việc ngồi lại với nhau để nói rõ về thu nhập, chi tiêu, các khoản nợ hay mục tiêu trong vài năm tới giúp cả hai hiểu mình đang đứng ở đâu, và tránh được cảm giác "mỗi người một kế hoạch" - nguyên nhân âm thầm của nhiều mâu thuẫn tài chính.

Quan trọng hơn, sự đồng hành này giúp các quyết định tài chính trở nên thực tế và bền vững hơn, thay vì chỉ dựa trên cảm tính hay thói quen chi tiêu cũ.

2. Làm rõ các khía cạnh cần tập trung theo từng giai đoạn

Quản lý tài chính gia đình thường xoay quanh 3 trụ cột: Chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và dự phòng rủi ro. Tuy nhiên, cố gắng làm tốt cả ba cùng lúc đôi khi lại khiến mọi thứ trở nên quá tải.

Một cách tiếp cận hợp lý hơn là chia theo từng bước.

Giai đoạn đầu, ưu tiên ổn định chi tiêu, nắm rõ dòng tiền ra - vào . Khi chi tiêu đã vào guồng, gia đình có thể bắt đầu đặt ra những mục tiêu tiết kiệm cụ thể, phù hợp với khả năng thực tế. Và chỉ khi quỹ tiết kiệm dần ổn định, việc tính tới các phương án dự phòng rủi ro mới thực sự phát huy hiệu quả.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Trong bức tranh tài chính gia đình, người trụ cột thường mang trên vai áp lực lớn nhất: vừa duy trì thu nhập, vừa bảo vệ sự ổn định cho những người phụ thuộc. Chỉ cần một biến cố sức khỏe xảy ra với người này, toàn bộ kế hoạch tài chính – và cả sự cân bằng trong gia đình – có thể bị đảo lộn

Đây cũng là lý do nhiều gia đình trẻ bắt đầu tìm đến các giải pháp bảo hiểm có chi phí hợp lý nhưng quyền lợi đủ rộng.

Bảo hiểm Sức Khỏe+ của Chubb Life trên MoMo là một ví dụ điển hình, được thiết kế hướng tới sự chủ động trong quản lý tài chính gia đình. Sản phẩm hỗ trợ chi trả chi phí điều trị thực tế cho 37 bệnh hiểm nghèo, với hạn mức lên đến 5 tỷ đồng/năm, giúp người trụ cột có thể tập trung điều trị theo đúng phác đồ mà không phải lo lắng về những khoản viện phí phát sinh ngoài dự tính.

mức đóng của sản phẩm này khá "vừa vặn" với ngân sách của phần lớn gia đình, chỉ khoảng 2-3 triệu đồng/năm. Điều này giúp việc đầu tư cho dự phòng không trở thành gánh nặng, cũng không làm ảnh hưởng tới các mục tiêu tài chính khác như tiết kiệm hay trả nợ.

3. Thường xuyên rà soát và điều chỉnh kế hoạch

Một kế hoạch tài chính tốt không phải là kế hoạch "làm một lần rồi để đó". Thế nên việc dành thời gian kiểm tra lại các khoản chi, tiến độ tiết kiệm và mức độ phù hợp của các giải pháp dự phòng sẽ giúp gia đình kịp thời phát hiện vấn đề, tránh để những rủi ro nhỏ tích tụ thành áp lực lớn. Quan trọng hơn, điều này tạo cho các thành viên cảm giác kiểm soát được tài chính, thay vì luôn trong trạng thái lo lắng và bị động.

Suy cho cùng, quản lý tài chính gia đình không phải để "thắt lưng buộc bụng" hay chạy theo những con số khô khan, mà để mỗi người có thể yên tâm sống, làm việc và tận hưởng cuộc sống theo cách phù hợp nhất với gia đình mình.