Mỗi ngày để dành 5k: Không mua được trà sữa, nhưng có thể “mua” 5 tỷ an tâm

"5k bây giờ chắc chỉ đủ tiền gửi xe".

Đây có thể là suy nghĩ chung của phần lớn mọi người - đặc biệt là những người ở thành phố lớn. Thời gian gần đây, rau củ tăng giá, đến trái cà chua hay cốc trà đá có khi cũng 6k rồi.

Thế nên 5k giờ khó mà mua được gì thành tấm thành món, kể ra, cũng đúng…

Thời buổi dễ bội chi vì những thứ đột ngột ngoài tầm kiểm soát

Một lần hỏng xe, mất mấy trăm ngàn, có khi vài triệu.

Một lần hỏng điện thoại, laptop, hóa đơn có thể lên tới tiền chục triệu.

Ảnh minh họa

Một lần ốm phải nhập viện, con số cũng tầm đó, thậm chí lên tới tiền trăm triệu. Nếu không may phải điều trị thời gian dài - tính bằng năm, hóa đơn tiền tỷ cũng không có gì lạ.

Chi phí y tế thì không bao giờ "nhỏ" như 5k. BHYT chỉ hỗ trợ một phần, những khoản đắt đỏ nhất lại thường không nằm trong danh mục: còn rất nhiều khoản như: Xét nghiệm nâng cao, thuốc ngoài danh mục, chụp chiếu đặc biệt, viện phí / giường dịch vụ, chăm sóc sau điều trị,... Tất cả đều là tiền túi.

Trong những hoàn cảnh đó, chúng ta thường nghĩ tới quỹ dự phòng, BHYT hoặc BHSK. Nhưng sự thật là đôi khi không đủ!

Chỉ cần một lần nhập viện, rất nhiều người mới thấm: "Tiết kiệm mấy năm trời, đi tong chỉ trong vài tuần điều trị". Trong khi rủi ro y tế không chờ ai và cũng không phân biệt tuổi tác. Không phải ai cũng có sẵn khoản tiền lớn để xoay kịp trong thời điểm cấp bách.

Độc lạ bảo hiểm thời đại số: "Dịu keo" 5k/ngày là oke!

5.000 đồng không mua được gì nhiều nhưng 5.000 đồng/ngày có thể mua một "vành đai" bảo vệ tài chính cực lớn.

Ảnh minh họa

Hãy thử làm 1 phép tính đơn giản thế này. Nếu mỗi ngày để dành 5k, thì 1 tháng chúng ta ta có 150k - Số tiền mà nhiều người thường nghĩ "chưa đủ tiền trà sữa" nhưng thực tế, nó lại có thể "mua" được cả sự an tâm, cụ thể hơn là Bảo hiểm Sức khỏe+ của Chubb Life trên MoMo.

Với chỉ 5k/ngày (ở nhóm tuổi nhỏ nhất) là đã có thể được chi trả chi phí điều trị thưc tế lên tới 5 tỷ/năm.

150k/tháng có thể trở thành lớp bảo vệ tài chính giúp bạn không bị choáng ngợp nếu chẳng may đối mặt bệnh hiểm nghèo. Đây là kiểu chi tiêu "nhỏ nhưng có võ". Tính ra, chỉ cần chi thêm khoản tiền bằng 3 cốc trà sữa mỗi tháng, chúng ta đã có thể chủ động và an tâm trong mọi tình huống!

Thao tác đăng ký Bảo hiểm Sức khỏe+ trên MoMo cũng dễ dàng, nhanh chóng trong vài phút hệt như đặt đồ ăn online, đúng nghĩa một gói bảo hiểm thời đại số: Không cần chứng minh thu nhập, không cần khám sức khỏe, không phải chờ duyệt hồ sơ, mọi thủ tục đều được rút gọn, đảm bảo nhanh hơn cả chờ đồ ăn ship tới nhà!