Thanh niên làm shipper lương 105 triệu/tháng, 3 năm kiếm gần 4 tỷ, mua được nhà: Ngày chỉ ngủ 3 tiếng, 21 tiếng ngoài đường

Câu chuyện về Chen Si - Một chàng trai làm nghề giao đồ ăn ở Thượng Hải từng khiến cộng đồng xôn xao. Chen Si cho biết trong vòng 3 năm làm shipper, anh kiếm được 1,02 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng), tương đương 28.333 NDT/tháng (khoảng 105 triệu đồng).

Với mức thu nhập này, Chen Si đã trả được hết khoản nợ 800.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng) của gia đình, và trở thành "ngôi sao giao hàng" hàng đầu Thượng Hải. Không chỉ thế, anh còn mua được 1 căn nhà nhỏ ở quê.

Tâm sự của Chen Si sau đó nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Một số người nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, cho rằng đó là một chiêu trò quảng cáo của nền tảng giao đồ ăn; số khác lại nói rằng Chen Si đang cổ xúy tư duy làm lao động phổ thông để kiếm tiền hơn là học hành, trau dồi tri thức để có công việc ổn định, lâu dài và thăng tiến.

Đáp lại những nghi hoặc này, Chen Si giải thích rằng nghề shipper nói chung hay shipper giao đồ ăn nói riêng, cũng giống như tất cả các công việc khác: Chăm chỉ chịu khó thì kiếm được tiền, và sự đánh đổi cũng không hề ít. Bởi suy cho cùng, chẳng có nghề nào là nhàn mà thu nhập lại cao.

Đằng sau mức thu nhập đáng mơ ước mà Chen Si chia sẻ là tần suất làm việc "không tưởng": Thời gian anh giao hàng lên đến 21 tiếng/ngày, mỗi đêm chỉ ngủ 3 tiếng - thậm chí còn ít hơn. Tính ra trong vòng 3 năm, Chen Si gần như… sống ở trên chiếc xe máy. Có hôm vì đơn giao quá nhiều, anh chỉ kịp ăn 1 bữa/ngày. Đơn hàng cuối cùng kết thúc vào lúc 4h sáng, Chen Si chỉ kịp về nhà chợp mắt đến khoảng 6h30 sáng, không cả kịp tắm trước khi bắt đầu ca làm việc tiếp theo.

Bản thân Chen Si cũng thừa nhận rằng anh từng nhiều lần suýt gặp tai nạn vì quá mệt, mắt díp lại khi chạy xe vào 2-3h sáng. Có ngày trời mưa lớn, mặt đường trơn trượt nhưng đơn thì vẫn dồn dập, anh buộc phải chạy xuyên đêm để kịp giờ.

"Cứ mỗi phút chậm lại là mất tiền, mà mất tiền thì đồng nghĩa với việc trả nợ chậm hơn" - Chen Si chia sẻ.

Chính sự mắc kẹt trong vòng xoáy này khiến anh dù kiếm tiền nhanh nhưng phải đánh đổi bằng những tổn hại không thể nhìn thấy bằng mắt thường: thể lực suy kiệt, thời gian nghỉ ngơi gần như bằng 0, và một cuộc sống chỉ xoay quanh công việc.

Đối với nhiều shipper khác, câu chuyện của Chen Si vừa là nguồn cảm hứng nhưng cũng là lời nhắc nhở về cái giá phải trả. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được cường độ làm việc 21 tiếng mỗi ngày trong suốt nhiều năm và không phải ai cũng may mắn không gặp tai nạn hay bệnh tật trong quá trình lao động cường độ cao như vậy.

Để có được mức thu nhập đủ trả nợ, đủ mua nhà, Chen Si đã đạt tới giới hạn của việc "lao động hết công suất", điều mà anh khuyên mọi người không nên làm theo.

Từ câu chuyện của Chen Si, một thực tế lớn hơn được đặt ra: Xã hội cần nhìn nhận đúng về giá trị của lực lượng giao hàng - những người âm thầm giữ cho nhịp sống đô thị vận hành trơn tru. Họ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, mang đến sự tiện lợi, nhưng đổi lại họ phải chạy ngoài đường dưới nắng gắt, mưa dông, phải đối mặt với nguy cơ tai nạn cao hơn nhiều ngành nghề khác.

Vậy nên, thay vì ca ngợi thu nhập đáng mơ ước, điều đáng nói hơn là sự thấu hiểu và ghi nhận dành cho những người lao động như Chen Si. Thu nhập cao không phải là minh chứng cho một công việc "dễ kiếm tiền", mà là chỉ báo cho mức độ vất vả, rủi ro và đánh đổi mà họ phải chấp nhận.

Cũng từ đó, nhiều ý kiến cho rằng xã hội cần có thêm các chính sách bảo vệ shipper tốt hơn: Bảo hiểm đầy đủ, cơ chế giờ làm hợp lý hơn, thuật toán giao hàng nhân văn hơn, và đặc biệt là giảm bớt những áp lực phi thực tế cho người lao động. Bởi nếu cả hệ thống chỉ chú trọng tối ưu hóa tốc độ, thì người chịu thiệt lớn nhất vẫn là đội ngũ giao hàng.

Về phía khách hàng, Chen Si cho biết anh mong mọi người có cái nhìn bao dung và cảm thông hơn với những người làm nghề shipper.

"Một chút kiên nhẫn của khách hàng có thể giúp shipper đỡ được rất nhiều áp lực" - Chen Si nói.

Câu chuyện của anh cho thấy sự nỗ lực phi thường có thể giúp một người trẻ thay đổi cuộc đời, trả hết nợ cho gia đình, mua được nhà… nhưng đồng thời cũng nhắc nhở rằng không ai nên đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền bằng mọi giá. Sự chăm chỉ là điều tốt, nhưng làm việc đến mức kiệt sức thì không còn là chăm chỉ, mà là sự bào mòn.

Chen Si khẳng định anh không khuyến khích người khác cố gắng theo cách mình từng làm. Điều anh mong muốn là mọi người hiểu rằng phía sau mỗi suất ăn nóng hổi được giao tận cửa là một con người đang chạy đua với thời gian, với cuộc sống và với cả những áp lực tài chính vô hình. Và hơn hết, anh hy vọng những người làm nghề giao hàng sẽ nhận được sự tôn trọng, thấu hiểu và quan tâm đúng mức từ xã hội.

