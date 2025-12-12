MB, TPBank, Sacombank,.... đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, nhiều kỳ hạn tiến sát 7%/năm

Lãi suất tiết kiệm Sacombank

Sacombank vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, với mức tăng dao động từ 0,3–0,55%/năm.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất, ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng, Sacombank áp dụng mức lãi suất 4,60–4,75%/năm. Từ kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất tăng lên 5,30–5,50%/năm. Các kỳ hạn dài từ 12–36 tháng ghi nhận mức lãi suất 5,80–6,00%/năm, trong đó cao nhất là kỳ hạn 36 tháng với 6,00%/năm.

Ngoài hình thức nhận lãi cuối kỳ, Sacombank cũng triển khai phương thức nhận lãi theo tháng hoặc theo quý với mức lãi suất điều chỉnh tương ứng, giúp khách hàng linh hoạt hơn trong việc quản lý dòng tiền khi gửi tiết kiệm trực tuyến.

Lãi suất tiết kiệm KienlongBank

KienlongBank cũng vừa cập nhật biểu lãi suất mới áp dụng từ ngày 11/12. Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân được điều chỉnh tăng thêm 0,1%/năm với kỳ hạn 6–7 tháng và tăng 0,2%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Hiện, lãi suất các kỳ hạn rất ngắn từ 1–3 tuần được niêm yết ở mức 0,50%/năm. Ở nhóm kỳ hạn 1–5 tháng, lãi suất đạt 3,90%/năm. Từ 6–11 tháng, lãi suất dao động 5,10–5,30%/năm. Các kỳ hạn dài từ 12–36 tháng duy trì mặt bằng 5,30–5,45%/năm, trong đó mức cao nhất 5,45%/năm áp dụng cho các kỳ hạn 17, 24 và 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm PGBank

Sau lần điều chỉnh mạnh vừa qua, PGBank vươn lên nhóm ngân hàng có lãi suất huy động cao trên thị trường. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1–3 tháng được niêm yết đồng loạt ở mức 4,75%/năm, tăng từ 0,95–1,35 điểm %. Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng tăng lần lượt 1,5%/năm và 1,6%/năm, lên cùng mức 6,50%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 12–13 tháng được điều chỉnh tăng thêm 1,2%/năm lên 6,60%/năm, trong khi các kỳ hạn dài từ 18–36 tháng tăng 1,0%/năm lên 6,70%/năm.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến, các kỳ hạn rất ngắn 7–21 ngày tại PGBank duy trì mức 0,20%/năm. Nếu lựa chọn hình thức nhận lãi hàng tháng, lãi suất được điều chỉnh giảm nhẹ, dao động từ 6,12–6,41%/năm tùy kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm MB

MB công bố biểu lãi suất mới với sự phân hóa rõ rệt theo quy mô tiền gửi. Với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, các kỳ hạn rất ngắn từ 1-3 tuần duy trì mức 0,50%/năm. Nhóm kỳ hạn 1–5 tháng có lãi suất 3,50 - 3,90%/năm. Từ 6-11 tháng, lãi suất ở mức 4,50%/năm. Các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được điều chỉnh tăng lên 5,20-5,30%/năm và đạt mức cao nhất 6,00%/năm tại kỳ hạn 36–60 tháng.

Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất được cộng thêm 0,2–0,3 điểm %. Cụ thể, kỳ hạn 6-11 tháng đạt 4,70%/năm; kỳ hạn 12-24 tháng đạt 5,30–5,60%/năm; và kỳ hạn 36–60 tháng lên tới 6,10%/năm.

Lãi suất tiết kiệm OCB

OCB cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1–4 tháng tăng 0,2%/năm, kỳ hạn 5 tháng tăng 0,1%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất các kỳ hạn từ 6–24 tháng được điều chỉnh tăng mạnh 0,4%/năm, trong khi kỳ hạn 36 tháng tăng tới 0,5%/năm.

Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn ngắn 1–3 tháng có lãi suất 4,40–4,60%/năm. Kỳ hạn 6–9 tháng ở mức 5,70%/năm; kỳ hạn 12–15 tháng quanh 5,80%/năm. Các kỳ hạn dài từ 18–36 tháng ghi nhận mức lãi suất 6,00–6,40%/năm, trong đó 36 tháng là kỳ hạn có lãi suất cao nhất.

Lãi suất tiết kiệm TPBank

TPBank cũng vừa cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến. Ở các kỳ hạn rất ngắn từ 1–3 tuần, lãi suất duy trì mức 0,50%/năm. Nhóm kỳ hạn 1–3 tháng được áp dụng mức 4,75%/năm.

Tại các kỳ hạn trung hạn, lãi suất 6 tháng đạt 5,10%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng tăng lên 5,30%/năm. Các kỳ hạn dài từ 12–36 tháng có lãi suất dao động 5,50–5,90%/năm, trong đó cao nhất là kỳ hạn 36 tháng với 5,90%/năm.

Lãi suất tiết kiệm NCB

NCB tăng lãi suất lần thứ hai kể từ đầu tháng. Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất, lãi suất kỳ hạn 6–8 tháng được điều chỉnh lên 6,20%/năm, đưa NCB vào nhóm ít ngân hàng niêm yết lãi suất trên 6%/năm ở các kỳ hạn này.

So với trước đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 2,05%/năm; kỳ hạn 7 tháng tăng 0,40%/năm; và kỳ hạn 8 tháng tăng 0,30%/năm. Các kỳ hạn 9–11 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,35%/năm, lên mức 6,25%/năm.

Mức lãi suất cao nhất tại NCB hiện là 6,30%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12–36 tháng sau khi được điều chỉnh tăng từ 0,4–0,6 điểm %. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 1–5 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 4,50–4,75%/năm, thuộc nhóm ngân hàng duy trì trần lãi suất đối với tiền gửi dưới 6 tháng.