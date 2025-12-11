Thêm một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm tới 1,6%/năm

Ngân hàng PGBank vừa điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm, ghi nhận mức tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn. Ở nhóm kỳ hạn 1–3 tháng, lãi suất được nâng từ 3,40–3,80%/năm lên đồng loạt 4,75%/năm, tương ứng tăng 0,95–1,35 điểm %. Đây là mức thay đổi lớn nhất tại nhóm kỳ hạn ngắn trong nhiều tháng gần đây.

Các kỳ hạn trung hạn cũng tăng đáng kể. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng 1,5 điểm %, từ khoảng 5%/năm lên 6,5%/năm. Kỳ hạn 9 tháng tăng 1,6 điểm %, lên mức 6,5%/năm. Với mức điều chỉnh này, hai kỳ hạn 6 và 9 tháng đang nằm trong nhóm cao nhất thị trường hiện nay.

Nhóm kỳ hạn dài ghi nhận mức tăng đồng loạt. Lãi suất kỳ hạn 12–13 tháng tăng 1,2 điểm %, từ 5,4%/năm lên 6,6%/năm; còn các kỳ hạn 18–36 tháng tăng 1 điểm %, lên mức 6,7%/năm. Sau điều chỉnh, lãi suất của PGBank ở nhóm kỳ hạn từ 6–36 tháng đều ở mức cạnh tranh cao.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại PGBank.

Bên cạnh PGBank, nhiều ngân hàng khác cũng tăng lãi suất tiết kiệm trong những ngày đầu tháng 12. TPBank nâng lãi suất online ở một số kỳ hạn, với nhóm 1–3 tuần ở mức 0,5%/năm; kỳ hạn 1–3 tháng 4,75%/năm; kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt 5,10% và 5,30%/năm. Các kỳ hạn 12–36 tháng dao động 5,50–5,90%/năm.

Sacombank cũng điều chỉnh tăng lãi suất trực tuyến, mức tăng từ 0,3 đến 0,55 điểm %. Kỳ hạn 1–5 tháng hiện ở mức 4,60–4,75%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng 5,30–5,50%/năm; nhóm 12–36 tháng 5,80–6,00%/năm, trong đó kỳ hạn 36 tháng đạt 6%/năm.

KienlongBank điều chỉnh lãi suất từ ngày 11/12, với kỳ hạn 6–7 tháng tăng thêm 0,1 điểm %, và kỳ hạn 12 tháng tăng 0,2 điểm %. Lãi suất online hiện ở mức 3,90%/năm cho kỳ hạn 1–5 tháng; 5,10–5,30%/năm cho nhóm 6–11 tháng; và 5,30–5,45%/năm cho các kỳ hạn dài.

MB cũng cập nhật lãi suất tiết kiệm. Với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1–5 tháng ở mức 3,50–3,90%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng 4,50%/năm; và từ 12 tháng trở đi tăng lên 5,20–5,30%/năm, đạt 6%/năm ở kỳ hạn 36–60 tháng. Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng, mức lãi được cộng thêm 0,2–0,3 điểm %, đưa kỳ hạn 12 tháng lên 5,30%/năm và kỳ hạn 36 tháng lên 6,10%/năm.

OCB là ngân hàng tiếp theo điều chỉnh tăng, áp dụng mức tăng 0,1–0,5 điểm % tùy kỳ hạn. Lãi suất kỳ hạn 1–4 tháng hiện ở mức 4,4–4,6%/năm; kỳ hạn 6–9 tháng 5,7%/năm; nhóm 12–15 tháng khoảng 5,8%/năm; và kỳ hạn 18–36 tháng ở mức 6,0–6,4%/năm, cao nhất là kỳ hạn 36 tháng.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, cho rằng nguyên nhân chính khiến lãi suất huy động tăng nhanh thời gian gần đây là tín dụng đang tăng mạnh, hiện đã vượt 18% so với đầu năm trong khi mục tiêu cả năm chỉ 16%. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh kéo theo nhu cầu vốn cao, buộc các ngân hàng phải nâng lãi suất để hút thêm nguồn tiền. “Ở thời điểm này, nhiều nhà băng đang rất cần vốn”, ông Hiếu nhận định.

Ông cũng cho biết các ngân hàng phải tăng lãi suất để hút vốn không chỉ trên thị trường 1 mà cả thị trường 2, trong bối cảnh lãi suất qua đêm đã lên tới khoảng 7%. Theo dự báo của ông Hiếu, với thanh khoản ngày càng trở thành vấn đề đáng chú ý, lãi suất khó có thể giảm trong ngắn hạn. Từ nay đến cuối năm, lãi suất nhiều khả năng tiếp tục tăng và có thể kéo dài sang đầu năm sau. Sau Tết, khi hoạt động kinh tế giảm tốc, lãi suất có thể bắt đầu hạ nhiệt trở lại.