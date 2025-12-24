Thứ đáng sợ nhất của tuổi 35

Bởi ở tuổi này, phần lớn không còn ở trạng thái “trắng tay” như hồi đôi mươi. Thu nhập đã ổn định hơn, vị trí công việc vững hơn, dòng tiền mỗi tháng nhìn qua thì không đến mức đáng lo. Nhưng chính cảm giác “cũng ổn mà” ấy lại khiến nhiều người rơi vào vùng nguy hiểm: tiêu tiền theo quán tính, không nguyên tắc, không ranh giới. Không phải vì không biết tiết kiệm, mà vì lúc nào cũng nghĩ tháng sau sẽ bù được.

Thiếu kỷ luật tài chính thể hiện rất rõ ở cách tiền rời khỏi tài khoản mà không để lại dấu vết. Không có mức chi cố định cho sinh hoạt, không giới hạn cho những khoản “xứng đáng với mình”, không tách riêng tiền dự phòng. Mỗi lần tăng lương, mức sống tăng theo, áp lực tài chính không hề giảm. Thu nhập cao hơn nhưng khả năng chịu rủi ro vẫn bằng 0. Chỉ cần một tháng biến động như công việc chững lại, sức khỏe có vấn đề, gia đình phát sinh chuyện là toàn bộ cảm giác “ổn định” sụp xuống rất nhanh.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều đáng sợ là nhiều người 35 tuổi vẫn nghĩ vấn đề của mình là… chưa kiếm đủ tiền. Trong khi thực tế, vấn đề nằm ở chỗ không có hệ thống giữ tiền. Không kỷ luật nghĩa là không biết đâu là tiền không được đụng tới, không biết khi nào phải dừng tiêu, và không có lớp đệm để bảo vệ chính mình. Ở tuổi 35, tài chính không cần phải đẹp, cũng không cần phải giàu nhanh, nhưng bắt buộc phải có kỷ luật. Vì thiếu tiền có thể cải thiện theo thời gian, còn thiếu kỷ luật thì càng kiếm nhiều, rủi ro càng lớn.

Vậy sau 35 tuổi, 3 thứ phải đặt ra cho mình là gì?

Thứ nhất, phải có một khoản tiền “không được đụng tới” và coi đó là chi phí bắt buộc, không phải tiền dư. Tiền dự phòng không được xây từ phần còn sót lại sau khi tiêu xong, mà phải được trích ra ngay khi có thu nhập. Nếu tháng nào cũng có lý do để hoãn khoản này, nghĩa là hệ thống tài chính của bạn đang yếu.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thứ hai, mọi khoản chi lớn đều phải có độ trễ. Sau 35 tuổi, tiêu tiền theo cảm xúc là thứ khiến tài chính rò rỉ nhanh nhất. Bất kỳ khoản chi nào vượt quá mức sinh hoạt quen thuộc đều cần thời gian suy nghĩ, kể cả khi bạn “đủ tiền”. Độ trễ không để bạn tiết kiệm hơn, mà để phân biệt đâu là nhu cầu thật, đâu là tiêu để tự trấn an bản thân.

Thứ ba, không được để toàn bộ cuộc sống phụ thuộc vào lương tháng. Lương chỉ nên là dòng tiền chính, không phải phao cứu sinh duy nhất. Khi mọi hóa đơn, trách nhiệm và kế hoạch đều trông chờ vào một nguồn thu, bạn đang đặt mình vào thế rất mong manh. Sau 35 tuổi, kỷ luật tài chính chính là giảm dần mức độ lệ thuộc đó, dù chỉ từng chút một.