4 kiểu người không nên mua vàng

Thứ nhất, người chưa có tiền nhàn rỗi thật sự.

Thu nhập còn phải xoay cho sinh hoạt, đôi lúc vẫn thiếu tiền mặt nhưng vẫn cố mua vàng cho chắc. Với kiểu tài chính này, vàng rất dễ trở thành khoản phải bán đầu tiên khi có việc gấp, và khi bán trong thế bị động thì gần như không có cửa bán được giá tốt. Cảm giác an tâm ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng áp lực xoay tiền, trong khi khoản chênh lệch mua - bán vẫn âm thầm ăn vào số tiền đã bỏ ra.

Thứ hai, người dễ sốt ruột, hay đổi quyết định.

Hôm nay mua để giữ lâu, nhưng vài hôm sau thấy giá nhúc nhích đã muốn bán vì sợ mất cơ hội. Vàng không phù hợp cho việc mua - bán linh hoạt, bởi mỗi lần ra vào là mỗi lần trả phí chênh lệch. Giá chưa kịp tăng bao nhiêu thì lợi nhuận đã bị bào mòn gần hết, khiến việc giữ vàng trở thành một chuỗi quyết định nửa vời, không đủ lâu để có ý nghĩa.

Thứ ba, người mua mà không biết khi nào sẽ bán.

Mua vì thấy người khác mua, vì sợ trễ sóng, hoặc vì chưa biết nên để tiền ở đâu. Khi không có kế hoạch bán từ đầu, việc giữ vàng rất dễ bị chi phối hoàn toàn bởi cảm xúc: giá lên thì tiếc không bán, giá xuống thì chần chừ chờ hồi. Đến lúc thật sự cần tiền thì buộc phải bán trong thế không chủ động, và khi đó vàng không còn đóng vai trò bảo vệ tài chính nữa.

Thứ tư, người nghĩ vàng là kênh làm giàu.

Kỳ vọng vàng tăng nhanh, lời nhiều trong thời gian ngắn là một kỳ vọng rất dễ dẫn đến thất vọng. Vàng không tạo dòng tiền, không sinh lời đều, lại luôn đi kèm chênh lệch mua - bán. Vì vậy, cảm giác “giá lên mà tiền không lên theo” không phải là hiếm, nhất là với những người đặt sai vai trò của vàng ngay từ đầu.

Vàng không xấu, chỉ là không phù hợp với mọi trạng thái tiền bạc. Khi dòng tiền còn mong manh, kế hoạch chưa rõ ràng và kỳ vọng đặt sai chỗ, mua vàng không mang lại an tâm như người ta tưởng, mà chỉ đổi sang một kiểu áp lực khác.