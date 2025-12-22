Mua vàng mà không biết điều này thì chỉ có lỗ

Mua vàng rồi, khi nào... bán?

Rất nhiều người mua vàng với suy nghĩ rất đơn giản: để đó cho chắc. Nhưng “để đó” là bao lâu thì hầu như không ai nói rõ. Mua thì dễ, quyết định bán mới là phần khó và cũng là phần nhiều người né nhất.

Lúc mới mua, ai cũng nghĩ mình sẽ giữ lâu. Giá lên thì thấy mừng nhưng chưa muốn bán vì sợ “lên nữa thì sao”. Giá xuống thì lại càng không bán vì tiếc. Thế là vàng cứ nằm đó, không phải vì có kế hoạch gì, mà vì… chưa biết làm gì tiếp theo.

Vấn đề là không có kế hoạch bán thì rất dễ giữ vàng bằng cảm xúc. Lên một chút thì kỳ vọng thêm, xuống một chút thì hy vọng hồi. Đến lúc thật sự cần tiền – đóng việc lớn, xoay dòng tiền, hay có chuyện gấp thì buộc phải bán, bất kể giá đang cao hay thấp. Khi đó, bạn không bán vì đúng thời điểm, mà bán vì bị động.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nhiều người nghĩ giữ vàng là an toàn, nhưng cảm giác an toàn đó chỉ đúng khi bạn không cần đụng tới số tiền ấy. Nếu tài chính còn phải xoay, thu nhập chưa ổn định, thì vàng rất dễ trở thành khoản “để thì lo, bán thì tiếc”. Chưa kể chênh lệch mua – bán luôn ở đó, càng bán vội càng thấy tiền hao rõ.

Câu hỏi quan trọng nhất khi mua vàng không phải là giá còn lên không, mà là trong trường hợp nào thì mình sẽ bán. Bán khi cần tiền cho việc gì, bán khi đạt mức nào là đủ, hay bán khi cấu trúc tài chính thay đổi. Chỉ cần nghĩ trước một câu đó, việc mua vàng đã khác hoàn toàn.

Còn nếu mua mà chưa từng nghĩ tới lúc bán, rất có thể bạn không đang đầu tư hay tích trữ gì cả. Bạn chỉ đang giữ vàng vì chưa biết đặt tiền của mình vào đâu và khi đó, quyết định bán sớm hay muộn thường không nằm trong tay bạn.