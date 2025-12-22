Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'kiếm' 1,7 tỷ USD chỉ sau 6 tiếng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/12/2025, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đóng cửa ở mức giá trần 158.800 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp vượt 1,2 triệu tỷ đồng, cao hơn tổng giá trị vốn hóa của nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4 gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank) cộng lại.

Diễn biến giá cổ phiếu đã tác động đến thống kê tài sản của người đứng đầu Vingroup. Theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes, chốt phiên 22/12, tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 28,1 tỷ USD - tăng 1,7 tỷ USD so với phiên trước. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 2 sau Masayoshi Son về tốc độ tăng trưởng tài sản trong ngày.

Mức tài sản này đưa ông Vượng lên vị trí thứ 80 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Đà tăng của cổ phiếu diễn ra sau khi Vingroup khởi công 11 dự án trải dài trên nhiều lĩnh vực với tổng mức đầu tư 1,72 triệu tỷ đồng (gần 70 tỷ USD) vào ngày 19/12.



Phối cảnh sân vận động Trống Đồng với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ.

Dòng vốn lớn nhất tập trung vào các siêu đô thị gồm Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội (925.000 tỷ đồng) với điểm nhấn Sân vận động Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi, dự án Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh (hơn 456.600 tỷ đồng) và Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (hơn 85.000 tỷ đồng). Các dự án thành phần khác như nhà ở xã hội tại Hưng Yên, khu đô thị Sông Trí tại Hà Tĩnh hay công viên văn hóa Tuần Châu cũng đồng loạt được triển khai.

Bên cạnh mảng bất động sản cốt lõi, tập đoàn đánh dấu bước tiến mạnh vào hạ tầng và công nghiệp nặng với việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ (hơn 102.000 tỷ đồng) có vận tốc thiết kế 350km/h và Nhà máy sản xuất thép VinMetal (gần 89.000 tỷ đồng). Ngoài ra, mảng năng lượng xanh cũng được đẩy mạnh thông qua cụm nhà máy điện gió Kỳ Anh và Eco Wind tại Hà Tĩnh với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng, hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành của doanh nghiệp.