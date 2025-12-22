Shark Phú dự báo chu kì 2026-2030: Nếu giá vàng cao kéo giá nhà đất tăng, buộc mặt bằng thu nhập phải tăng từ 10 triệu lên 20–30 triệu đồng, các loại hàng hóa khác cũng tăng

Ông Nguyễn Xuân phú - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse.

Nếu giờ mới mua vàng hay Bitcoin thì sẽ rất rủi ro

Mới đây, Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội (Hanoiba) tổ chức chương trình Cafe Sáng với chủ đề: Chiến lược nhân sự cho SME 2026.

Chia sẻ tại sự kiện, nhận định về tình hình kinh tế sắp tới, ông Nguyễn Xuân Phú– Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse cho biết, thời gian qua, nhiều loại tài sản trong thị trường đều tăng, như Bitcoin hay Bạc cũng tăng gấp ba. Nhưng các hàng hóa khác gần như không tăng, hoặc chỉ tăng rất ít, khoảng 2–3%. Ông lưu ý các nhà quản trị cần nghiên cứu các chu kỳ kinh tế trước: cái gì lên trước, cái gì lên sau, luôn có quy luật.

"Nếu đã lỡ nhịp, không mua vàng hoặc không mua Bitcoin từ trước, mà bây giờ mới lao vào mua vàng, Bitcoin thì rất rủi ro. Tương tự, với các doanh nghiệp sản xuất: có thể nhận được những đơn hàng rất lớn vì chu kỳ kinh tế đang thuận lợi. Nhưng nếu ký hợp đồng lớn, thời hạn cả năm, trong khi giá nguyên liệu có thể tăng gấp đôi, gấp ba chỉ trong 3–6 tháng, thì rất nguy hiểm", ông Phú cảnh báo.

Theo nghiên cứu của Chủ tịch Sunhouse, các loại hàng hóa sẽ dần kéo theo vàng.

"Vì sao nhà cửa trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt ở Hà Nội, giá tăng mạnh? Chung cư cũng vậy. Nó đi theo giá vàng. Ngày xưa bán nhà được 10 cây vàng. Khi đó vàng 30 triệu một cây, tổng là 300 triệu. Nhưng bây giờ 10 cây vàng là phải hơn một tỷ rưỡi. Thế là giá nhà cứ áp theo như vậy thì không ai mua được. Vậy làm sao để mua được? Phải tăng lương. Muốn tăng lương thì phải tăng giá. Người làm lúa phải tăng giá lúa. Người làm nhôm phải tăng giá nhôm. Người làm đồng phải tăng giá đồng, để người lao động có thể mua được nhà theo mức giá đã tăng gấp ba. Đó là nguyên tắc", ông Phú phân tích.

Vàng tăng giá sẽ kéo mặt bằng giá thị trường tăng

Shark Phú cho biết, nếu nghiên cứu sâu về kinh tế học sẽ thấy: cái gì tăng rồi lại giảm thì không làm thay đổi mặt bằng giá. Nhưng những thứ mang tính "neo giá" thì khác. Ví dụ bát phở ngày xưa 3.000 đồng, sau tăng lên 50.000 đồng và neo lại ở đó, thì toàn bộ chi phí sinh hoạt sẽ dần dần tăng theo.

Vàng cũng vậy. Khi vàng tăng và neo lại, các loại giá khác sẽ dần leo lên để bám theo, chỉ chờ thời điểm phù hợp. Theo ông Phú, thời điểm đó thường là khi kinh tế thuận lợi, các ngành nghề đều thuận lợi kiếm tiền. Đó chính là cơ hội tăng giá.

"Ví dụ, nếu tình hình địa chính trị ổn định, Mỹ – Trung ổn định, mọi người kiếm được tiền, sau khi chi tiêu cơ bản xong thì lúc đó các loại giá sẽ đồng loạt tăng", ông nhận định.

Ông cho biết, nhìn lại chu kỳ kinh tế giai đoạn 2007–2008, nền kinh tế đã trải qua một giai đoạn tăng nóng, sau đó bứt tốc mạnh trước khi suy giảm. Phải đến khoảng giai đoạn 2011–2015, đà tăng trưởng mới dần quay trở lại. Theo quy luật chu kỳ, đỉnh tăng trưởng tiếp theo được dự báo rơi vào giai đoạn 2021–2022, tuy nhiên tác động của đại dịch Covid-19 đã khiến nền kinh tế đi ngang trong một thời gian dài.

Theo dự báo của Shark Phú, giai đoạn 2026–2030 sẽ là một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh các điều kiện kinh tế diễn biến thuận lợi, khả năng giá nguyên liệu và hàng hóa tăng và lan tỏa sang giá vàng là kịch bản có thể xảy ra.

Ông khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phụ thuộc vào nguyên vật liệu được cần tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt là trong việc kí kết các hợp đồng tương lai. Vì thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp ký các hợp đồng có giá cố định trong thời hạn dài 1–2 năm nhưng thiếu cơ chế bảo hiểm biến động giá, dẫn đến rủi ro lớn khi chi phí đầu vào tăng mạnh.

"Đây chỉ là dự báo, không thể khẳng định chính xác. Trường hợp ngược lại, nếu giá vàng kéo xuống thì mặt bằng giá có thể không tăng. Ví dụ, giá vàng vừa rồi tăng một phần do Trung Quốc, Nga mua vào để dự phòng. Nếu sau này không có chiến tranh, họ bán ra thì giá vàng có thể giảm mạnh, lúc đó câu chuyện sẽ khác", ông Phú nói.

Doanh nghiệp cần cẩn trọng khi tuyển người

Theo Chủ tịch Sunhouse, có hai kịch bản: Trong kịch bản giá vàng duy trì ở mức cao, thị trường bất động sản nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng theo diễn biến của vàng. Khi nhu cầu mua nhà chủ yếu đến từ người dân, thu nhập buộc phải tăng tương ứng, lương không thể mãi 10 triệu mà phải lên 20-30 triệu đồng. Nhưng muốn tăng lương cho người lao động thì doanh nghiệp phải tăng giá sản phẩm, người bán phở phải tăng giá phở, khiến mặt bằng giá chung dần được đẩy lên.

"Theo tôi, nếu không có biến cố lớn trong 5 năm tới, rất dễ trong 2–3 năm nữa nền kinh tế bước vào giai đoạn thuận lợi, kéo theo sự bùng nổ giá. Khoảng năm 2028 có thể là điểm bùng nổ, giống giai đoạn 2004–2007, khi tuyển dụng cực kỳ sôi động", ông Phú nhận định.

Tuy nhiên, vị này cũng lưu ý các doanh nghiệp nhỏ cần thận trọng trong tuyển dụng. Một người vào rồi ra nhanh sẽ làm tăng chi phí, mất uy tín và rất khó tuyển dụng trong tương lai.

Vì vậy, khi khởi nghiệp, Shark Phú khuyến nghị chủ doanh nghiệp cần xác định rất rõ đối tượng tuyển dụng: phù hợp với túi tiền của mình, khả năng chi trả đến đâu, kỹ năng cần ở mức nào, để người vào có tỷ lệ ở lại cao, tránh tình trạng vào rồi lại ra.

"Quan điểm của tôi là nên thận trọng trong tuyển dụng, để tỷ lệ biến động nhân sự thấp nhất có thể và phù hợp với năng lực tài chính. Tránh tình trạng bắt chước, tuyển một người rất giỏi nhưng không có việc phù hợp, người ta chán rồi bỏ, hoặc mình không đủ khả năng chi trả, hoặc không đủ khối lượng công việc", ông Phú nói.