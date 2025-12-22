Tỷ phú đã bán 2 công ty cho Coca-Cola cho biết: "Mỗi ngày trôi qua, bạn đều có thể phá sản"

Tỷ phú Mike Repole

Trong một cuộc phỏng vấn với The School of Hard Knocks - kênh mạng xã hội nổi tiếng chuyên phỏng vấn các doanh nhân giàu có - Repole chia sẻ quan điểm trái chiều của mình về khởi nghiệp, nhấn mạnh những thực tế khắc nghiệt mà phần lớn các câu chuyện thành công thường né tránh.

“Tôi dành nhiều thời gian để khuyên mọi người từ bỏ ý định trở thành doanh nhân hơn,” Repole nói. “5 năm đầu tiên của một doanh nhân, tôi gọi đó là những năm sinh tồn. Mỗi ngày trôi qua, bạn đều có thể phá sản.”

Những lời cảnh báo của Repole có sức nặng lớn nhờ thành tích kinh doanh ấn tượng của ông. Doanh nhân 56 tuổi, sinh ra tại Queens, lần đầu làm giàu khi đồng sáng lập hãng đồ uống Glaceau cùng J. Darius Bikoff vào năm 1999. Công ty này - nhà sản xuất nước uống Smartwater và Vitaminwater - đã tăng trưởng từ mức doanh thu 1 triệu USD trong năm đầu tiên lên hơn 1 tỷ USD vào năm 2007, thời điểm Coca-Cola mua lại với giá 4,1 tỷ USD.

Sau thành công đó, Repole tiếp tục đồng sáng lập BodyArmor, một công ty đồ uống thể thao, vào năm 2011. Thương hiệu này thu hút sự chú ý lớn vài năm sau đó, vào năm 2014, khi huyền thoại NBA Kobe Bryant đầu tư 5 triệu USD để sở hữu 10% cổ phần và trở thành giám đốc sáng tạo của thương hiệu. Đến tháng 11/2021, Coca-Cola mua lại 85% cổ phần còn lại của BodyArmor với giá 5,6 tỷ USD, đánh dấu thương vụ mua lại thương hiệu lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn đồ uống này.

Forbes hiện ước tính tài sản ròng của Repole vào khoảng 1,6 tỷ USD, phần lớn đến từ hai thương vụ thoái vốn thành công nói trên. Xen giữa các dự án đó, ông còn giữ vai trò chủ tịch công ty đồ ăn nhẹ Pirate’s Booty, giúp thương hiệu này tăng trưởng 300% trước khi được bán cho B&G Foods với giá 195 triệu USD vào năm 2013.

Đặt cược vào bản thân hay chọn lối đi an toàn

Dù có bảng thành tích trị giá hàng tỷ USD, Repole nhấn mạnh rằng thành công trong khởi nghiệp hoàn toàn không được đảm bảo. “Có những ngày tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể trụ được,” ông nói, đồng thời thừa nhận mình đã “thất bại” nhiều lần trong suốt hành trình.

Lời khuyên của vị tỷ phú phản ánh một xu hướng ngày càng rõ rệt trong cộng đồng doanh nhân thành công: thẳng thắn hơn về những khó khăn khi xây dựng doanh nghiệp. Trái với các câu chuyện thành công thường thấy trên mạng xã hội, thông điệp của Repole thừa nhận thực tế thống kê rằng phần lớn startup, cụ thể là hơn 2/3, đều thất bại, và ngay cả những doanh nhân thành công cũng luôn phải đối mặt với sự bất định.

Đúng với hình mẫu của những doanh nhân thành đạt, Repole chấp nhận những gì người khác có thể xem là “khiếm khuyết” về tính cách. Khi được hỏi liệu ông có “hơi điên” giống như nhiều tỷ phú khác hay không, Repole trả lời: “Tôi bắt đầu từ sự điên rồ,” và nói thêm: “Những người điên mới thay đổi thế giới.”

﻿ Nguồn: Forbes