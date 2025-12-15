Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể trở thành hai người giàu nhất và nhì TTCK Việt Nam?

Tính đến ngày 12/12/2025, tổng giá trị tài sản của Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 53.700 tỷ đồng so với cuối tháng 11 và chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu VIC.

Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị tài sản của Top 20 đã tăng gần 7 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 300%.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu, không chỉ bỏ xa người đứng thứ 2 mà còn lớn hơn rất nhiều so với tổng tài sản của 19 người còn lại trong danh sách.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng vươn lên vị trí thứ 3 với khối tài sản khoảng 48.900 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối tháng trước và hiện chỉ kém người xếp thứ là ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hoà Phát) khoảng 2.600 tỷ đồng. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Huơng đứng thứ 6 với 32.700 tỷ đồng.﻿

Như vậy, 3 thành viên gia đình Chủ tịch Vingroup đang nắm giữ tổng cộng hơn 728.000 tỷ đồng, tương đương gần 70% tổng tài sản của Top 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.﻿

Trong Top 5, ngoài sự thăng hạng của bà Phạm Thu Hương, danh sách còn có sự góp mặt của ông Đỗ Anh Tuấn (Chủ tịch Sunshine Group) ở vị trí thứ 4 với 41.500 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet Air) ở vị trí thứ 5 với 41.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, trái ngược với đà tăng của nhóm Vingroup, cả ông Tuấn và bà Thảo đều ghi nhận mức sụt giảm tài sản lần lượt là 1% và 9% so với đầu tháng.﻿

Nhìn chung, bức tranh tài sản của Top 20 tỷ phú trong bảng xếp hạng trên ghi nhận đa số các đại diện đều sụt giảm.

Mức giảm mạnh nhất thuộc về ông Nguyễn Văn Tuấn (CEO Gelex), khi tài sản giảm 16%, xuống còn 8.400 tỷ đồng. Các gương mặt quen thuộc khác như ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank), ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan), hay ông Trương Gia Bình (Chủ tịch FPT) cũng đều ghi nhận mức giảm từ 2% đến 5%.﻿