Có nên bán 5 cây vàng chốt lời để gửi tiết kiệm hưởng lãi suất 8%/năm?

Mới đây, một nhân viên ngân hàng gọi điện mời chào gửi tiết kiệm với lãi suất lên tới 8%/năm trong kỳ hạn một năm. Đây không phải mức lãi suất phổ biến trên thị trường, nhưng đang được một số ngân hàng áp dụng cho tiền gửi tại quầy, chủ yếu với các kỳ hạn dài. Cuộc gọi này khiến tôi bắt đầu cân nhắc nghiêm túc, bởi hiện tại tôi đang nắm giữ 5 cây vàng.

Số vàng này được mua rải rác trong nhiều giai đoạn, từ lúc giá còn hơn 70 triệu đồng/lượng, cho đến những thời điểm giá tăng lên 80–110 triệu đồng/lượng. So với mặt bằng hiện tại, có thể nói khoản đầu tư này đã mang lại mức sinh lời đáng kể. Tuy nhiên, khi giá vàng trong nước đang chững lại, trong khi lãi suất tiết kiệm có dấu hiệu tăng lên, bài toán phân bổ tài sản trở nên đáng suy nghĩ hơn.

Thời gian gần đây, giá vàng thế giới dao động trong biên độ hẹp, không còn những nhịp tăng mạnh như trước. Ở trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng cũng duy trì quanh vùng 152–155 triệu đồng/lượng, gần như đi ngang so với giai đoạn tăng nóng. Với người đang nắm giữ vàng, trạng thái này tạo ra cảm giác tài sản vẫn ở mức cao, nhưng không tạo thêm dòng tiền, trong khi triển vọng ngắn hạn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài.

Tôi thử ngồi lại và tính toán. Nếu quy đổi 5 cây vàng theo mặt bằng hiện tại, tổng giá trị vào khoảng 760–775 triệu đồng. Trong trường hợp bán ra để gửi tiết kiệm với lãi suất 8%/năm, khoản lãi thu về mỗi năm có thể vào khoảng 60 triệu đồng. Đây là con số tương đối rõ ràng, có thể dự tính trước, khác với việc tiếp tục nắm giữ vàng và chờ đợi biến động giá.

Tuy vậy, với tôi, vàng không chỉ đơn thuần là một kênh đầu tư. Trong nhiều năm qua, vàng còn đóng vai trò là tài sản tích lũy, giúp bảo toàn giá trị trong những giai đoạn bất ổn. Ngược lại, gửi tiết kiệm mang lại dòng tiền đều đặn, phù hợp hơn khi ưu tiên sự ổn định và dễ hoạch định kế hoạch tài chính trong ngắn hạn.

Mức lãi suất 8%/năm hiện nay rõ ràng khiến gửi tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn so với giai đoạn lãi suất thấp trước đó. Tuy nhiên, việc bán vàng để chuyển sang gửi ngân hàng cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ một tài sản phòng thủ, đồng thời chấp nhận rủi ro nếu giá vàng tăng trở lại trong tương lai. Khi đó, việc mua lại vàng không chỉ phụ thuộc vào mức giá mới, mà còn chịu thêm chênh lệch mua – bán, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra sự phân vân không nằm ở con số lãi suất, mà ở những kịch bản có thể xảy ra với giá vàng. Nếu bán vàng để gửi tiết kiệm, tôi có dòng tiền ổn định và dễ tính toán. Nhưng nếu giá vàng bất ngờ tăng mạnh lên 180–200 triệu đồng/lượng, việc mua lại số vàng đã bán sẽ trở nên khó khăn, ít nhất là về mặt tâm lý. Ngược lại, nếu giá vàng điều chỉnh giảm hoặc tiếp tục đi ngang trong thời gian dài, việc giữ vàng lại không mang lại thêm giá trị, trong khi gửi tiết kiệm vẫn tạo ra dòng tiền đều đặn.

Thực tế cho thấy, cả vàng và tiết kiệm đều có những rủi ro riêng, chỉ khác nhau ở cách thể hiện. Vàng biến động theo giá và dễ tác động đến tâm lý người nắm giữ theo từng nhịp thị trường. Trong khi đó, gửi tiết kiệm an toàn hơn về danh nghĩa, nhưng lại tồn tại rủi ro cơ hội nếu các kênh tài sản khác tăng mạnh.

Chính vì vậy, sự phân vân của tôi không chỉ xoay quanh việc nên giữ vàng hay gửi tiết kiệm, mà là nên chấp nhận rủi ro theo cách nào. Một bên là chấp nhận biến động để đổi lấy khả năng bảo toàn giá trị dài hạn, một bên là chấp nhận bỏ lỡ cơ hội tăng giá để đổi lấy dòng tiền ổn định.

Ở thời điểm này, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Có thể tôi sẽ chờ thêm những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường, hoặc cân nhắc chia nhỏ lựa chọn thay vì nghiêng hẳn về một phía. Giữa việc giữ vàng để phòng thủ và gửi tiết kiệm để tạo dòng tiền, mỗi phương án đều có cái giá của nó. Với tôi, điều quan trọng lúc này không phải là chọn đúng hay sai tuyệt đối, mà là tìm được điểm cân bằng phù hợp với hoàn cảnh và mức độ chấp nhận rủi ro của chính mình.

*Chia sẻ chị N.B.N (Hà Nội)