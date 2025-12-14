Giá vàng cao chót vót, chuyên gia dự báo tuần tới ra sao?

Nhiều người tìm mua vàng Tiểu Kim Cát của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải.

Trưa nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC từ 154,3 - 156,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC đã tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Theo đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 153,3 - 156,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 154,8 - 156,3 triệu đồng/lượng…

Tương tự, vàng nhẫn trong nước cũng đang "neo" ở đỉnh kỷ lục. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Theo phân tích của Bảo Tín Mạnh Hải, trong tuần qua, giá vàng trong nước và thế giới có nhiều biến động. Cụ thể, ở ngày đầu tuần, giá vàng nhẫn ép vỉ và đồng vàng Kim Gia Bảo ở Bảo Tín Mạnh Hải dao động quanh mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/ lượng ở hai chiều mua vào - bán ra. Tuy nhiên, đến ngày cuối tuần, giá vàng đã tăng lên mức 152,3 - 155,3 triệu đồng/ lượng (mua vào - bán ra), tức là tăng 1,2 triệu đồng so với đầu tuần ở cả hai chiều. Ngoài ra, giá vàng Tiểu Kim Cát cũng đang niêm yết với mức giá 152,3 - 155,3 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra.

Trong khi đó, giá vàng thế giới hiện niêm yết 4.300 USD/ounce, đứng im so với hôm qua. Trong tuần qua, giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với giá vàng thế giới. Trên thực tế, giá vàng thế giới tương đương với mức giá khoảng hơn 136 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh theo kỳ vọng và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ban đầu, sau giai đoạn đi ngang quanh mức giá từ 4.180 - 4.220 USD/ounce đầu tuần, giá vàng bật tăng mạnh sau phát biểu của Chủ tịch Fed, đồng thời liên tiếp phá đỉnh. Thậm chí, có lúc giá vàng còn lên hơn 4.350 USD/ounce. Cuối tuần này, mặc dù rung lắc bởi lực bán nhưng giá vàng thế giới vẫn giữ vững mốc 4.300 USD/ounce.

Giá vàng tuần tới sẽ thế nào?

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong tuần qua. Ảnh: Mint

Theo kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco, các nhà đầu tư và giới phân tích đều dự báo giá vàng tăng tiếp.

Cụ thể, tại một cuộc khảo sát ở phố Wall, có 13 chuyên gia phân tích tham gia trả lời và có tới 85% tin rằng giá vàng sẽ tăng tiếp. Ngoài ra, không ai dự đoán giá vàng sẽ giảm và 15% cho rằng giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư duy trì sự lạc quan với xu hướng đi lên của giá vàng. Theo đó, có 237 nhà đầu tư tham gia trả lời và có tới 71% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên với những mốc cao mới, trong khi chỉ 11% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, chia sẻ, việc giá vàng ổn định cho thấy tín hiệu tích cực. Đồng thời, giá vàng giao ngay có thời điểm lên tới gần 4.340 USD vào cuối tuần trước. Hơn nữa, theo vị chuyên gia này, việc FED mua trái phiếu kho bạc có thể đã khuyến khích hoạt động mua vào vàng nhiều hơn là việc cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, đồng USD mạnh hơn cũng có thể là một yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng.

Nhà phân tích Edward Meir tại đơn vị chuyên về dịch vụ tài chính toàn cầu Marex, nhận định rằng: "Lạm phát chưa thực sự về mục tiêu 2% của FED. Do đó, khi giảm lãi suất trong môi trường lạm phát, vốn không phải là điều kiện tối ưu, giá vàng sẽ hưởng lợi rất lớn".

Tương tự, ông Lukman Otunuga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại sàn giao dịch FXTM, cho rằng đà tăng của vàng vẫn mạnh mẽ. Theo ông, giá vàng đang hướng đến các mức cao hơn, thậm chí có cơ hội hướng tới 4.400 USD/ounce và cao hơn. Tuy nhiên, sự suy yếu của giá vàng dưới 4.300 USD/ounce có thể kích hoạt đợt bán tháo trở lại mức 4.240 USD/ounce, hoặc 4.200 USD/ounce.

Trong tuần tới, theo các chuyên gia, thị trường chờ loạt quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng với nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng, chẳng hạn như báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls), doanh số bán lẻ, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), chỉ số giá tiêu dùng (CPI)...