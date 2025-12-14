Thanh niên là shipper kiếm được 22,5 triệu đồng TRONG 2 NGÀY

Chia sẻ của Billy Cane - Một chàng trai người Malaysia đang sinh sống tại Singapore, về công việc làm shipper kiếm sống, đã khiến cộng đồng mạng không khỏi sửng sốt khi. Theo lời Billy kể lại, anh đã kiếm được 865 USD (KHOẢNG 22,5 TRIỆU ĐỒNG) CHỈ TRONG VÒNG 2 NGÀY.

Trên trang Facebook cá nhân, Billy không hề giấu giếm công việc của mình. Ngược lại, anh còn thường xuyên chia sẻ những bài đăng, bức ảnh về hành trình đi giao đồ ăn của mình. Điều này phần nào cho thấy Billy thực sự tự hào với công việc anh đang làm. Theo quan điểm của Billy, công việc shipper không phải nghề tạm bợ, mà thực sự là một lối thoát trong bối cảnh thị trường lao động trí óc cạnh tranh cao.

Nếu không tính những ngày cao điểm như dịp lễ hoặc cuối tuần, thu nhập trung bình mỗi ngày của Billy khi làm shipper rơi vào khoảng 432 USD (11,3 triệu đồng).

Bức ảnh Billy đăng tải để chứng minh mức thu nhập 865 USD/2 ngày khi làm shipper là hoàn toàn có thật, không hề nói dối

Chính mức thu nhập đáng mơ ước này đã khiến nhiều cư dân mạng trầm trồ. Trong phần bình luận của những bài đăng mà Billy chia sẻ, không ít người thừa nhận cảm thấy "chạnh lòng", thậm chí đùa rằng họ đang bắt đầu nghi ngờ lựa chọn nghề nghiệp hiện tại của mình và cân nhắc việc bỏ làm văn phòng để chuyển sang làm shipper giao đồ ăn.

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một vài ý kiến trái chiều cho rằng Billy đang cố tình "khai khống" mức thu nhập từ công việc làm shipper, để thu hút sự chú ý. Trước những phản ứng đó, anh thẳng thắn phủ nhận, cho biết thêm nhiều bạn bè xung quanh đã tò mò và liên tục hỏi anh rằng nghề giao đồ ăn thực sự kiếm được bao nhiêu tiền, và anh chỉ đơn giản là trả lời một cách công khai.

Theo Billy, làm shipper nói chung và shipper giao đồ ăn nói riêng, là một công việc lương thiện, kiếm tiền bằng sức lao động chân chính. Miễn là sẵn sàng làm việc chăm chỉ, người lao động hoàn toàn có thể có một mức thu nhập "ra trò". Dù biết rằng nhiều người vẫn còn nhìn nghề shipper với ánh mắt thiếu thiện cảm, Billy hy vọng câu chuyện của mình có thể khuyến khích mọi người thử sức, dù là làm toàn thời gian hay chỉ như một công việc phụ để cải thiện thu nhập.

Để tăng tính minh bạch, Billy cũng chia sẻ chi tiết cách anh đạt được mức thu nhập đáng mơ ước khi làm nghề này. Trong vòng 2 ngày cuối tuần, Billy hoàn thành 70 đơn hàng, và cứ mỗi khi hoàn thành trên 60 đơn, anh sẽ được nền tảng thưởng thêm tiền. Bên cạnh đó, nếu cố gắng giao hàng nhanh, đảm bảo đồ ăn không bị đổ hoặc bị nguội, anh còn được khách hàng tip thêm tiền. Tổng cộng tất cả lại, con số 22,5 triệu trong vòng 2 ngày cuối tuần hay trung bình 11,3 triệu/ngày là hoàn toàn khả thi.

Đây được coi là "1 đơn siêu nhỏ" của Billy

Trước đây, Billy giao hàng bằng xe đạp, rồi chuyển sang xe máy và hiện tại, anh đã đủ điều kiện để giao hàng bằng ô tô. Anh cho biết, để giao đồ ăn bằng ô tô tại Singapore, người làm cần đáp ứng hai điều kiện là sử dụng xe đăng ký tại Singapore và phải là công dân hoặc thường trú nhân Singapore. Những người không có ô tô đăng ký tại đây vẫn có thể giao đồ ăn bằng xe đạp, hoặc thậm chí là đi bộ, nhưng theo kinh nghiệm của Billy, thu nhập sẽ không cao bằng..

Trong một bài đăng khác trên Facebook cá nhân, Billy thẳng thắn chia sẻ mặt trái của nghề shipper. Trung bình 1 ngày, anh làm việc hơn 12 tiếng liên tục, từ 8 giờ sáng đến gần 9 giờ tối. Công việc đòi hỏi thể lực tốt, thường xuyên leo lên leo xuống nhiều tầng cầu thang,... Chưa kể, nghề này còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Dù nắng gắt hay mưa bão, shipper vẫn phải ra đường làm việc. Thậm chí, theo Billy, những lúc thời tiết xấu lại là thời điểm có nhiều đơn hàng nhất, vì mọi người đều ở trong nhà và đặt đồ ăn.

Đơn càng nhiều, thì tần suất làm việc của Billy càng tăng. Bữa ăn hay giấc ngủ cũng đều phải vội vàng. Với Billy, những bữa ăn nhanh đôi khi chỉ diễn ra trong lúc chờ đèn đỏ tại ngã tư. Tất cả những điều đó, theo anh, là cái giá phải trả cho mức thu nhập tưởng chừng "trong mơ". Vì vậy, Billy cho rằng bất kỳ ai muốn theo nghề giao đồ ăn cũng cần chuẩn bị tinh thần chịu được vất vả và áp lực, bởi đằng sau những con số ấn tượng luôn là mồ hôi và sự đánh đổi.

(Nguồn: The mothership)