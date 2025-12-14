Giá vàng tuần qua (8-14/12): Vàng miếng lên cao kỷ lục, vàng nhẫn cũng tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch cuối tuần 14/12, giá vàng trong nước không thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua. Tính chung trong tuần qua, giá vàng miếng trong nước tăng 2,1 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn tăng 1,5 - 1,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, Công ty SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu hiện mua - bán ở mức 154,3- 156,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục chào mua cao hơn, giao dịch ở mức 154,4 - 156,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, hiện giá vàng SJC đang ở mức cao kỷ lục và tăng hơn 85% kể từ đầu năm.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 151,1 – 153,6 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ và DOJI niêm yết giá mua - bán ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải mua - bán tại 152,3 - 155,3 triệu đồng/lượng. Kể từ đầu năm, giá vàng nhẫn hiện cũng đã tăng khoảng 83%.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng tiếp tục duy trì khoảng 2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn chênh 2,5 - 3 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn khoảng 19 triệu đồng/lượng so với thế giới.

Giá vàng thế giới đóng cửa tuần ở mức 4.299 USD/ounce, tăng 2,4% so với mức đóng cửa tuần trước và đạt mức cao nhất trong bảy tuần. Giá vàng bật tăng khi được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu, kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm nay vào thứ Tư, nhưng cho biết vẫn thận trọng về việc cắt giảm thêm.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang dự đoán sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới, và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào tuần tới có thể cung cấp thêm manh mối về lộ trình chính sách tương lai của Fed.

Đồng USD đang dao động quanh mức thấp nhất trong hai tháng và đang bước sang tuần giảm thứ ba liên tiếp, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn khi quy đổi ra USD.

Trên bình diện địa chính trị, Mỹ đang chuẩn bị chặn bắt thêm nhiều tàu chở dầu của Venezuela sau vụ bắt giữ một tàu chở dầu hồi đầu tuần này. Trong khi đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có tiến triển.

"Sự gia tăng mạnh mẽ số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ cũng như căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang hỗ trợ giá vàng và duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn ở mức cao", Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse thuộc OANDA, cho biết.